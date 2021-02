Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Bundesliga hat am 20. Spieltag unter anderem ein rheinisches Derby zu bieten: Borussia Mönchengladbach empfängt den 1. FC Köln. SPOX sagt Euch, wie Ihr das Prestige-Duell live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln: Termin, Spielort

Rheinisches Derby in der Bundesliga! Am 20. Spieltag stehen sich Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln gegenüber. Das Aufeinandertreffen findet am heutigen Samstag, den 6. Februar, im Borussia-Park in Mönchengladbach statt, Anstoß ist um 18.30 Uhr. Es handelt sich somit um das Top-Spiel an diesem Wochenende.

Begegnung: Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Datum: 6. Februar 2021

6. Februar 2021 Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Borussia-Park, Mönchengladbach

Borussia-Park, Mönchengladbach TV-Übertragung: Sky

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln im TV und Livestream

Live gezeigt werden alle Samstagsspiele der Bundesliga bekanntlich von Sky - das Top-Spiel am Abend inklusive. Borussia Mönchengladbach gegen 1. FC Köln bekommt Ihr auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD zu sehen, das Programm startet unmittelbar nach dem Abschluss der Nachmittagsspiele um 17.30 Uhr, also eine Stunde vor dem Anpfiff.

Nutzen könnt Ihr das Angebot des Bezahlsenders auch via Sky Go und Sky Ticket. Zudem bietet Sky Euch an, für 15 Euro ein Ticket zu kaufen, das seit dem gestrigen Freitag ab 17.40 Uhr bis Montag um 23 Uhr alle Live-Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga umfasst.

Bundesliga: Die Partien am 20. Spieltag

Termin Heim Gast 05.02., 20:00 Hertha BSC Bayern München 06.02., 15:30 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 06.02., 15:30 SC Freiburg Borussia Dortmund 06.02., 15:30 Schalke 04 RB Leipzig 06.02., 15:30 1. FSV Mainz 05 Union Berlin 06.02., 15:30 FC Augsburg VfL Wolfsburg 06.02., 18:30 Mönchengladbach 1. FC Köln 07.02., 15:30 1899 Hoffenheim Eintracht Frankfurt 07.02., 18:00 Arminia Bielefeld Werder Bremen

Gladbach - Köln: Highlights 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN

Falls Ihr DAZN-Kunden seid und keines der Sky-Angebote nutzen möchtet, sei Euch gesagt: Auf DAZN gibt es 40 Minuten nach Abpfiff der Partie Gladbach gegen Köln die Highlights in der Zusammenfassung. Das gilt grundsätzlich für alle Begegnungen in der Bundesliga und in der 2. Bundesliga.

In seinem Live-Programm hat der Streaminganbieter neben dem Freitags- und Montagsspiel der Bundesliga im Fußball-Bereich auch die Champions League, Europa League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 zu bieten. Hinzu kommen weitere Sportarten wie Basketball, Tennis, Football, Boxen, Motorsport, Handball, MMA, Rugby und vieles mehr.

DAZN kostet Euch im Monatsabo 11,99 Euro pro Monat - erster Monat für Neukunden kostenfrei - und 119,99 Euro als Einmalzahlung im Jahresabo.

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln im Liveticker

Das Derby Gladbach-Köln könnt Ihr auch im Liveticker von SPOX verfolgen, um nichts zu verpassen.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle