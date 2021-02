Borussia Mönchengladbach auf Trainer-Suche: Folgt Lucien Favre auf Marco Rose? Es würde passen, aber ...

Viele Anhänger von Borussia Mönchengladbach würden Lucien Favre gerne als Nachfolger von Marco Rose sehen, dennoch spricht einiges dagegen. Vieles deutet aber auf einen Trainer, der ebenfalls schon mal Schweizer Meister war. Die Fußball-Kolumne.

Es läuft nicht rund bei Borussia Mönchengladbach. Drei der vergangenen vier Pflichtspiele haben die Fohlen verloren, zudem einmal 0:0 gespielt. Und in den kommenden drei Begegnungen in Leipzig am Samstag sowie im Pokal nächste Woche gegen Borussia Dortmund und danach gegen Bayer Leverkusen drohen weitere Rückschläge.

Gut möglich, dass der Vorjahresvierte, der in der Champions League gegen Manchester City nach dem 0:2 im Hinspiel vor dem Aus steht, auch im Pokal rausfliegt und in der Meisterschaft weiter Boden auf die Europacup-Plätze verliert.

Völlig offen, ob eine solch negative Dynamik Sportchef Max Eberl dazu zwingen würde, den nach seiner Abschiedsankündigung Richtung Dortmund bei den Fans in Ungnade gefallenen Marco Rose zu entlassen. Denn eigentlich hat Eberl verkündet, er wolle bis Saisonende in jedem Fall am künftigen BVB-Trainer festhalten.

Was dafür spricht: Eberl hat Rückgrat und ist nach mehr als 20 Jahren im Verein nahezu unantastbar. Und der 47-Jährige weiß, dass die aktuelle Krise kein Vergleich ist zu den Problemen in seinen Anfangsjahren in der Klubführung.

Borussia Mönchengladbach: Aufschwung unter Favre

Denn vor genau zehn Jahren waren die Gladbacher abgeschlagenes Bundesliga-Schlusslicht, erst Mitte Februar 2011 hatte sich Eberl nach langem Zögern für eine Trennung von Michael Frontzeck entschieden, dem ersten von ihm verpflichteten Chefcoach. Nachfolger Lucien Favre, der eineinhalb Jahre zuvor als Tabellenletzter bei Hertha BSC gefeuert worden war, wurde skeptisch empfangen.

Und es dauerte bis zum 31. Spieltag, ehe die Borussen Rang 18 verlassen konnten - dann aber mit vier Siegen in Folge die Relegation erreichten und sich dort gegen den VfL Bochum vor dem Abstieg retteten. Es war die Initialzündung für die Entwicklung des fünffachen Meisters zum nationalen Spitzenteam, das Taktiktüftler Favre generalüberholte und mit offensivem Fußball wieder nach oben führte.

Höhepunkt war die Rückrunde der Saison 2014/15, als das Team mit 39 Punkten einen Vereinsrekord aufstellte und sich mit Platz drei erstmals nach 37 Jahren wieder für die Königsklasse qualifizierte. "Als Favre kam, war Borussia tot. Er hat die Basis für die Erfolge der jüngsten Vergangenheit mit drei Teilnahmen in der Champions League gelegt", sagt ein langjähriger Beobachter.

Nun sucht Gladbach spätestens zur nächsten Saison einen neuen Trainer - und Favre ist seit seiner Demission in Dortmund im Dezember ohne Job. "Kommt es im Sommer zum großen Comeback?", fragte eine große Schweizer Website kürzlich und in den sozialen Netzwerken haben sich zahlreiche Anhänger zuletzt für eine Rückkehr ausgesprochen. "Favre würde in Gladbach mit offenen Armen empfangen, zumindest von den Fans", heißt es.

Diese Stars wechselten von Gladbach nach Dortmund - und umgekehrt © getty 1/19 Wer in Gladbach gute Arbeit leistet, gerät schon mal ins Visier des BVB. Marco Rose folgt nun dem Ruf der Schwarzgelben. Wer sonst noch von den Fohlen in den Ruhrpott wechselte, zeigen wir Euch hier. © imago images / kicker/Metelmann 2/19 FRANZ BRUNGS: Der Angreifer wechselte 1963 von Gladbach nach Dortmund. Spielte zuvor seit 1960 bei den Fohlen und anschließend nur zwei Jahre beim BVB, ehe es zum 1. FC Nürnberg ging. © imago images / Horstmüller 3/19 Brungs gewann zwei deutsche Meisterschaften und drei DFB-Pokale, jeweils einmal mit dem BVB. Für Gladbach traf er 37-mal in 92 Spielen, für den BVB 31-mal (13 Vorlagen) in 70 Spielen. Spielte zudem für den Club, Hertha und Köln. © imago images / Werek 4/19 SIEGFRIED REICH: Der Mittelstürmer kam 1983 aus Gladbach zum BVB, spielte dort allerdings nur ein Jahr, ehe er 1984 nach Bielefeld wechselte. In Gladbach verbrachte er allerdings zuvor auch nur zwei Spielzeiten. © imago images / Werner Otto 5/19 Reich war nur Reservist bei beiden Borussia und kam insgesamt auf 33 Spiele und 10 Tore. Weitaus erfolgreicher war er in der 2. Liga mit Wolfsburg und Hannover. Er wurde zweimal Torschützenkönig schaffte 1987 mit 96 den Aufstieg. © imago images / Werek 6/19 FRANK MILL: Kam 1986 aus Gladbach nach Dortmund und blieb dort letztlich bis 1994. Der Mittelstürmer war lange Zeit eine feste Größe beim BVB. © imago images / Horstmüller 7/19 Mit dem BVB gewann Mill 1989 den DFB-Pokal. Sein größter Erfolg jedoch war der WM-Titel 1990 mit Deutschland. In 227 Pflichtspielen traf er 64-mal für den BVB. Bei Gladbach zuvor netzte er allerdings 80-mal in nur 186 Spielen. © imago images / HJS 8/19 HEIKO HERRLICH: Nach zwei Jahren in Leverkusen ging Herrlich 1993 zur Gladbacher Borussia, wechselte jedoch bereits 1995 nach Dortmund, wo er schließlich bis zum Karriereende 2004 blieb. © imago images / Passage 9/19 Der Stürmer verabschiedete sich als DFB-Pokalsieger aus Gladbach und räumte dann mit dem BVB so richtig ab: Zweimal Meister sowie Champions-League- und Weltpokal-Sieger 1997. In 183 Spielen machte er 56 Tore für den BVB. © getty 10/19 MAHMOUD DAHOUD: Das Gladbacher Eigengewächs spielte von 2013 bis 2017 für die Profis und wechselte dann zur anderen Borussia. © getty 11/19 Nach anfänglichen guten Jahren steht Dahoud mittlerweile auf dem Abstellgleis beim BVB, für den er insgesamt 82 Pflichtspiele bestritten hat (1 Tor, 7 Vorlagen). Bei Gladbach waren es noch 86 Spiele, 8 Tore und 16 Vorlagen. © getty 12/19 MARCO REUS: Aus Ahlen gekommen, spielte sich Reus in Gladbach von 2009 bis 2012 in den Vordergrund, anschließend klopfte sein ursprünglicher Jugendverein BVB an und Reus wechselte für 17,1 Millionen Euro nach Dortmund zurück. © getty 13/19 Beim BVB stieg Reus schließlich zum absoluten Leistungsträger und Kapitän auf. Gewann 2017 den DFB-Pokal und dreimal den Super Cup. Traf bislang 123-mal in 296 Spielen (87 Assists) für Dortmund. Für Gladbach waren es 41 Tore in 109 Spielen. © getty 14/19 THORGAN HAZARD: Bereits 2014 lieh Gladbach Hazard von Chelsea aus und verpflichtete ihn 2015 dann fest. In Gladbach blieb der Bruder von Eden Hazard bis 2019, ehe es für ihn zum BVB ging. © getty 15/19 Mit dem BVB gewann er 2019 den Super Cup, sein erster Titel auf Vereinsebene. In mittlerweile 55 Spielen traf er 10-mal und legte 17 Tore direkt auf. In Gladbach zuvor waren es 46 Tore und 44 Assists in 182 Spielen. © getty 16/19 JONAS HOFMANN: Es geht aber auch in die andere Richtung! Hoffmann nämlich kam 2016 vom BVB zur Gladbacher Borussia. Zuvor war er noch kurzzeitig an Mainz 05 ausgeliehen. © getty 17/19 Mit dem BVB gewann er 2013 und 2014 jeweils den Super Cup. In Gladbach gehört er jedoch seit Jahren zu den Leistungsträgern und brachte es in 141 Spielen auf 20 Tore und 30 Assists. © getty 18/19 MATTHIAS GINTER: Auch Ginter spielte zuerst für Dortmund und kam erst 2017 nach Gladbach. Er stammt indes aus der Freiburg-Jugend und wurde 2014 nach Dortmund transferiert. © getty 19/19 In Gladbach ist der Abwehrspieler gesetzt, jedoch feierte er seine größten Erfolge in seiner BVB-Zeit, darunter den WM-Titel 2014. Er gewann 2017 den DFB-Pokal und wurde 2017 Confed-Cup-Sieger mit Deutschland.

Eberl hält Favre-Rückkehr denkbar - "irgendwann"

Sportchef Eberl hatte bereits vor knapp drei Jahren einer Rückkehr die Tür geöffnet: "Das ist irgendwann denkbar", erklärte er damals im Aktuellen Sportstudio: "Lucien hat in Gladbach einen großartigen Job gemacht. Ich habe immer sehr gut mit ihm zusammengearbeitet."

Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Zwar will sich Eberl Zeit lassen bei der Suche des neuen Trainers, aber Leute, die ihn gut kennen, können sich eine Einigung mit Favre nicht vorstellen. Einerseits, weil der Ex-Profi Rückholaktionen kritisch gegenübersteht.

Andererseits, weil es womöglich das falsche Signal wäre, den beim BVB gescheiterten Favre als Nachfolger von Rose zu holen, der seinerseits gerade als Wunschkandidat in Dortmund und Gegenentwurf zu Favre gepriesen wird.

Favres fluchtartiger Abschied aus Gladbach hallt nach

Vor allem aber spricht Favres fluchtartiger Abschied in Mönchengladbach im September 2015 gegen eine Neuauflage. "Max ist in der Hinsicht ein Elefant", meint ein Insider ungeachtet einer späteren Aussprache. Denn seinerzeit ließ Favre die Borussen nach sechs Niederlagen zum Saisonstart im Stich, als er mit einer öffentlichen Rücktrittserklärung am Verein vorbei unwiderruflich Fakten schuf.

Zuvor hatten die Gladbacher Favres Rücktrittsgesuch abgelehnt - wie schon zahlreiche Male zuvor. Mehrfach wollte er in seinen fünfeinhalb Jahren am Niederrhein hinschmeißen, doch immer wieder hatten ihn vor allem Eberl und die beiden Vize-Präsidenten Hans Mayer und Rainer Bonhof davon abhalten können - bis zu jenem verhängnisvollen Sonntag.

"Wir haben gehofft, dass wir ihn auch dieses Mal überzeugen können, bei uns und mit uns weiterzumachen", sagte der völlig konsternierte Präsident Rolf Königs damals. "Mit seinem öffentlich gemachten Rücktritt hat er nun Fakten geschaffen, die uns bis ins Mark treffen."

© IMAGO / Wiechmann Arbeiteten überuas erfolgreich bei Borussia Mönchengladbach zusammen: Max Eberl und Lucien Favre.

Gladbachs Trainer-Suche: Seoane und Hütter als Kandidaten

Da die handelnden Personen an der Klubspitze bis heute die gleichen sind, ist ein Comeback Favres deshalb nahezu ausgeschlossen. Gut möglich ist allerdings, dass ein Landsmann neuer Cheftrainer wird: Gerardo Seoane.

Der 47-Jährige würde fast perfekt ins Anforderungsprofil passen, unter anderem, weil er eine ähnlich offensive Spielphilosophie wie Marco Rose vertritt. Seit seinem Antritt beim jetzigen Klub Young Boys Bern hat Seoane zweimal die Meisterschaft und einmal den Schweizer Pokal gewonnen und liegt auch in der aktuellen Spielzeit mit 18 Punkten Vorsprung klar auf Titelkurs.

Es gilt als sicher, dass der Schweizer "Trainer des Jahres", der sechs Sprachen spricht, trotz Vertrags bis 2023 bereit für den Schritt in die Bundesliga wäre. Skeptiker verweisen allerdings auf seine fehlende Erfahrung außerhalb des Heimatlands und sehen in Seoanes Vorgänger in Bern den noch wesentlich besseren Kandidaten: Adi Hütter.

Borussia Mönchengladbach: Wer könnte auf Trainer Marco Rose folgen? © getty 1/20 Gladbach-Sportdirektor Max Eberl hat bestätigt, dass Trainer Marco Rose den Verein zum Ende der Saison verlassen und nach Dortmund wechseln wird. Wer könnte bei den Fohlen auf den Erfolgstrainer folgen? © Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images 2/20 "Wir haben in den vergangenen Wochen viele Gespräche miteinander geführt, in denen es um die Zukunft von Marco ging. Leider hat er sich nun entschieden", kommentierte Max Eberl. Trotz Vertrag bis 2022 kann Rose schon im Sommer für 5 Millionen Euro gehen. © getty 3/20 Beim BVB wird Rose für Edin Terzic übernehmen, der nach dem Aus von Lucien Favre interimistisch übernommen hatte. "Wir freuen uns sehr auf ihn", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke angesprochen auf die Verpflichtung von Rose. © imago images 4/20 Jetzt bleibt nur die Frage: Wer könnte auf Rose in Gladbach folgen? SPOX stellt mögliche Kandidaten vor. © getty 5/20 JESSE MARSCH (Red Bull Salzburg): Auch mit dem BVB wurde der US-Amerikaner in der Vergangenheit bereits in Verbindung gebracht und als Favre-Nachfolger gehandelt. In Salzburg folgte er 2019 ausgerechnet auf Rose. © getty 6/20 2020 gewann er das Double in Österreich und sorgte mit einem attraktiven, offensiv ausgerichteten Spielstil auch international für Aufsehen. In dieser Hinsicht könnte die Liaison Marsch-Gladbach definitiv Sinn ergeben. © getty 7/20 Marsch deutete bereits mehrfach an, an einem Engagement in der Bundesliga durchaus interessiert zu sein, insbesondere bei RB Leipzig, wo er bereits als Co-Trainer arbeitete. Auch in New York war er schon für die RB-Familie tätig. © imago images 8/20 FLORIAN KOHFELDT (Werder Bremen): Arbeitete sich über die Nachwuchsmannschaften der Hanseaten nach oben und ist seit November 2017 für die Profis verantwortlich. Mit Vertrag bis 2023 ausgestattet, vermied er 2020 gerade so den Abstieg aus der Bundesliga. © getty 9/20 Die Verantwortlichen hielten an ihm fest, Kohfeldt gilt als eines der größten deutschen Trainertalente. Die Sport Bild spekuliert, dass er angesichts des begrenzten finanziellen Spielraums beim SVW trotz seiner Loyalität den Verein verlassen könnte. © getty 10/20 Zwar erklärte der 38-Jährige, dass sein Projekt bei Werder noch nicht abgeschlossen sei, die Aussicht auf internationalen Fußball statt (im schlimmsten Fall) Abstiegskampf dürfte dennoch seine Reize haben. © getty 11/20 ERIK TEN HAG (Ajax Amsterdam): Bereits beim FC Bayern und BVB fiel der Name des Niederländers, auch bei den Fohlen ist er übereinstimmenden Medienberichten zu Folge ein Kandidat. Laut der Bild gab es sogar schon ein Kennenlerngespräch. © getty 12/20 "Nein, das sind Gerüchte. Und wir reagieren nie auf Gerüchte bei Ajax", sagte ten Hag bei ESPN, auch Eberl ließ aus dem Urlaub ausrichten, dass die Spekulationen über einen Austausch nicht der Wahrheit entsprächen. © getty 13/20 Ten Hag betreute zwischen 2013 und 2015 die U23 des FC Bayern, 2019 gewann er mit Ajax das Double und erreichte das Halbfinale der Champions League. Aufgrund dieser Meriten nennt die Rheinische Post ein mögliches Gladbach-Interesse "ambitioniert". © getty 14/20 ADI HÜTTER (Eintracht Frankfurt): Stattdessen sei der Österreicher Hütter eine realistischere Option. Dieser verlängerte jüngst erst bis 2023 beim Team der Stunde, entscheidend könnte der weitere Saisonverlauf und die Qualifikation für Europa sein. © getty 15/20 OLIVER GLASNER (VfL Wolfsburg): Ein weiterer Österreicher, der zum Gladbacher "Schattenkabinett" zählen könnte, derzeit mit den Wölfen in ähnlichen Tabellenregionen unterwegs ist und die Mannschaft stabilisiert hat. © getty 16/20 Im Gegensatz zu Hütter galt er in Wolfsburg nicht immer als unumstritten, hat ein belastetes Verhältnis zu Geschäftsführer Jörg Schmadtke und stand im November nach Ärger über die Transferpolitik schon vor dem Aus. © getty 17/20 GERARDO SEOANE (Young Boys Bern): Gilt laut der Rheinischen Post als Geheimfavorit. Leistet in der Schweiz erfolgreiche Arbeit und führte die Young Boys seit 2018 zweimal zur Meisterschaft und einmal zum Pokalsieg. © getty 18/20 Der 42-Jährige ist zwar bis 2023 gebunden und hegt nach RP-Informationen derzeit keine Abwanderungsgedanken, da seine Berateragentur allerdings ihren Sitz in Mönchengladbach hat, wäre eine Verbindung schnell hergestellt. © getty 19/20 LUCIEN FAVRE (vereinslos): Und dann wäre da noch der frühe Gladbacher Erfolgstrainer, der kurz vor Weihnachten beim BVB beurlaubt wurde und bereits zwischen 2011 und 2015 für die Fohlen arbeitete. © imago images 20/20 Zum jetzigen Zeitpunkt handelt es sich bezüglich einer Rückkehr nach Gladbach um bloße Gedankenspiele, die aber durchaus Charme hätten. Gilt jedoch als heißer Kandidat auf die Nachfolge von Andre Villas-Boas bei Olympique Marseille.

Hütter hat bei Eintracht Frankfurt eine Ausstiegsklausel

Der Coach von Eintracht Frankfurt besitzt bei den Hessen sogar eine Ausstiegsklausel aus seinem ebenfalls noch bis 2023 laufenden Kontrakt. Doch nach Informationen der Frankfurter Rundschau liegt die Ablösezahlung im zweistelligen Millionenbereich.

Die entscheidende Frage ist darüber hinaus, ob ein Wechsel nach Gladbach für den Österreicher überhaupt Sinn macht, wenn sich die Eintracht tatsächlich für die Champions League qualifizieren würde. Alle anderen Kandidaten wie Jesse Marsch oder Florian Kohfeldt sollen hingegen bei Eberl derzeit keine Priorität genießen. Zumal er ja im Fohlenstall selbst einen Mann hat, der genau wie Favre, Seoane und Hütter bereits als Trainer in der Schweiz Meister war.

Heiko Vogel, seit dieser Saison für die U23 der Borussia verantwortlich, gewann 2012 mit dem FC Basel das Schweizer Double und holte zudem 2018 mit Sturm Graz den Pokal in Österreich. Der letzte Trainer der Gladbacher Reserve, der zum Chefcoach aufstieg, war vor fünfeinhalb Jahren Andre Schubert - als Nachfolger von Lucien Favre.

Vogel könnte nun ebenfalls einspringen, wenn sich der Verein doch von Rose trennen sollte. Auch wenn eine Dauerlösung mit dem 45-Jährigen momentan unwahrscheinlich ist: Vielleicht wiederholt sich in Gladbach ja doch Geschichte. Allerdings ohne Favre.

Bundesliga-Tabelle: Gladbach im Kampf um den Europapokal