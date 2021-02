Nagelsmann über Wechsel-Wirbel um Rose: "Nicht notwendig und nicht verständlich"

Der Leipziger Julian Nagelsmann kann den Wirbel um seinen Trainerkollegen Marco Rose beim kommenden Gegner Borussia Mönchengladbach nicht nachvollziehen. "Ich empfinde die Unruhe von außen als nicht notwendig und als nicht verständlich", sagte Nagelsmann vor dem direkten Bundesliga-Duell am Samstag.

Nagelsmann weiter: "Man hat nicht den Eindruck, dass die Spieler irgendwie weniger laufen, nur weil Marco den Verein verlässt."

Nachdem Rose seinen Wechsel zum Saisonende zu Borussia Dortmund bekanntgegeben hatte, war vor allem aus Fankreisen der Ruf nach einer vorzeitigen Entlassung laut geworden. Dass die jüngste Ergebnis-Krise der Fohlen mit dem Wechsel zusammenhängt, glaubt Nagelsmann nicht: "Ich kenne Marco, er ist ein sehr cooler Typ und ein sehr guter Trainer. Ich glaube, er hat eine super Beziehung zu seinen Spielern."

Der RB-Trainer veranschaulichte an einem Beispiel, dass die Gladbacher Spieler allein schon aus Eigennutz den gleichen Einsatz an den Tag legen werden. "Es macht aus der Sicht von Lars Stindl keinen Sinn, jetzt weniger zu machen oder die Spiele mit Absicht zu verlieren, weil Marco Rose zu Dortmund geht", so Nagelsmann: "Marco Rose wird das nicht mehr ausbaden müssen, sondern Lars Stindl, weil der in Gladbach bleibt."