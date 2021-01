Bundesliga, Stimmen zu den Mittwochsspielen am 17. Spieltag

Schalke-Trainer Christian Gross bleibt trotz der Niederlage gegen den 1. FC Köln zuversichtlich und spricht über eine mögliche Verletzung bei dem ausgewechselten Sead Kolasinac. Klaas-Jan Huntelaar will im nächsten Spiel dabei sein.

Die Stimmen zu den Mittwochsspielen am 17. Spieltag von Sky gibt es hier im Überblick.

FC Schalke 04 - 1. FC Köln 1:2

Christian Gross (Trainer FC Schalke 04) ...

... zum Spiel: "Ich denke, wir hätten heute mehr verdient gehabt. Es war ein ausgeglichenes Spiel. Wir hatten es auf dem Fuß, das 2:1 zu schießen, kriegen aber ein Kontertor. Das ist bitter. Trotz der Niederlage stimmt mich dieser mutige Auftritt zuversichtlich."

... zur Verfassung seiner Mannschaft: "Als Fußballtrainer müssen sie von Grund auf optimistisch sein. Es geht darum, die Spieler zu erreichen und aufzubauen. Es geht auch darum, dass sich die Spieler gegenseitig inspirieren und als Team präsentieren. Daran werden wir arbeiten."

... zum angeschlagen ausgewechselten Sead Kolasinac: "Ich denke, dass es nicht so gravierend ist."

... zu weiteren Neuverpflichtungen: "Ob es noch zusätzliche Transfers gibt, kann ich Ihnen heute Abend nicht sagen."

Nach Niederlage gegen Köln: Huntelaar macht Schalke Hoffnung

Klaas-Jan Huntelaar (FC Schalke 04) ...

... zum Spiel: "Wir sind niedergeschlagen. Die zweite Halbzeit war sehr gut. Wir haben gut gespielt, aber leider nicht gewonnen. Wir waren kurz davor. Ein guter Konter von Köln hat dann genügt. Wenn wir so weiterspielen wie in der zweiten Halbzeit, dann kommen wir da raus. Dann ist die Hoffnung da."

... zu seiner Fitness: "Ich hoffe, dass ich am Sonntag beim Spiel gegen Bayern München dabei bin."

Marius Wolf (1. FC Köln): "Für den Kopf ist es unfassbar wichtig. Es war nicht schön anzuschauen, aber es ist scheißegal, wie du die Punkte holst, es ist Abstiegskampf. Es ist ein extrem wichtiger Sieg. Das Spiel gegen Freiburg war nicht schlecht, damit wir endlich mal aufwachen."

Raphael Czichos (1. FC Köln): "Dass wir das Spiel am Ende mit dem Lucky Punch gewinnen konnten, war umso schöner. Wir standen in der ersten Hälfte defensiv gut und haben die eine Chance reingemacht. Wir hatten die Schalker dann am Taumeln und hätten das 2:0 machen müssen. Jedem war bewusst, wie wichtig dieses Spiel ist, es wurde genug geschrieben. Wir sind stolz, das wir das Ding gezogen haben."

Schalke unterliegt Köln: Gisdol spricht von verdientem Sieg

Markus Gisdol (Trainer 1. FC Köln) ...

... zum Spiel: "Bis zum 1:1 war ich mit unserem Spiel zufrieden. Aber sie haben uns mit ihren Dribblern Uth und Harit immer wieder vor Probleme gestellt. Nach dem 1:1 waren wir dann unter Druck. Zum Glück haben wir das 2:1 gemacht. Wir haben es mit Mann und Maus verteidigt. Die Konter hätten wir früher besser ausspielen können. Dann wäre früher Schluss gewesen. Über die gesamte Spielzeit gesehen ist es ein verdienter Sieg."

... über die aktuelle Situation: "Das war ein toller Sieg, keine Frage. Aber acht Punkte Vorsprung sind nur ein Zwischenergebnis. Es ist erst die Hinrunde beendet. Ob du acht Punkte nach hinten hast, oder wie viel du aufholen musst nach vorn: Mir war wichtig, wie wir heute gespielt haben."

FC Augsburg - FC Bayern München 0:1

Stefan Reuter (Manager FC Augsburg): "Man konnte sehen, dass der Glaube bis zum Schluss da war. Alfred ist normalerweise ein richtig guter Schütze, leider macht er ihn heute nicht. Es ist bitter, dass wir mit leeren Händen dastehen."

Joshua Kimmich (FC Bayern): "Wie so oft, wenn wir in Führung geraten, kriegen wir es nicht hin, souverän weiter zu spielen. Wir mussten in der zweiten Halbzeit fighten, spielen nicht auf das zweite und dritte Tor. Wir hatten eine Gelegenheit, die Manuel Neuer verstolpert hat, ansonsten war das sehr dünn, was wir angeboten haben."

Manuel Neuer (FC Bayern) ...

... über das Spiel: "Wir waren uns zu sicher in der Halbzeit und hatten nicht mehr die Selbstverständlichkeit in unserem Spiel. Das war ein bisschen zu wenig und wir mussten mit Mann und Maus kämpfen, um die Null zu halten. Man kann aber auch nicht immer alles schlecht reden."

... über die Belastung: "Es ist sehr viel, was wir in den letzten Wochen und Monaten abgespult haben und hatten immer wieder Höhen und Tiefen. Wir haben jetzt aber wieder zwei Spiele gewonnen, das war auch ein Zeichen an die Konkurrenz."