Am 15. Spieltag der Bundesliga dürfen sich die Fußballfans auf einen absoluten Kracher freuen. RB Leipzig empfängt Borussia Dortmund. Hier erfahrt Ihr Infos über Ort, Datum, Termin und TV-Übertragung zum Topspiel der Woche.

RB Leipzig - BVB: Ort, Datum, Termin, TV-Übertragung

Der aktuelle Tabellenzweite RB Leipzig trifft am Samstag, den 9. Januar, auf Vizemeister Borussia Dortmund. Das Spitzenspiel des 15. Spieltags startet pünktlich um 18.30 Uhr. Gespielt wird in der Red Bull Arena in Leipzig.

Die Übertragung der Partie zwischen Leipzig und Dortmund übernimmt Sky. Der Pay-TV-Sender bietet die Begegnung sowohl im TV als auch im Livestream an. Auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 HD gibt es das Duell zu sehen.

© THOMAS KIENZLE/POOL/AFP via Getty Images

RB Leipzig - BVB: Die Highlights auf DAZN

RB Leipzig - BVB im Liveticker bei SPOX

Ihr habt kein SkyGo-Abo, wollt aber das Spiel trotzdem mitverfolgen? Dann schaut beim SPOX-Liveticker vorbei. Mit diesem bekommt Ihr die wichtigsten Spielaktionen ausführlich live getickert.

Hier geht's zum Liveticker: RB Leipzig vs. BVB.

RB Leipzig - BVB: So endeten die vergangenen fünf Aufeinandertreffen

Datum Heim Ergebnis Auswärts Wettbewerb 20.06.2020 RB Leipzig 0:2 Borussia Dortmund Bundesliga 17.12.2019 Borussia Dortmund 3:3 RB Leipzig Bundesliga 19.01.2019 RB Leipzig 0:1 Borussia Dortmund Bundesliga 26.08.2018 Borussia Dortmund 4:1 RB Leipzig Bundesliga 03.03.2018 RB Leipzig 1:1 Borussia Dortmund Bundesliga

Bundeliga: Die Tabelle vor dem 15. Spieltag

Sowohl RB Leipzig als auch die Dortmunder haben ihr erstes Spiel des Jahres gewonnen. Die Leipziger setzten sich am 14. Spieltag dank eines Treffers von Dani Olmo gegen Aufsteiger VfB Stuttgart mit 1:0 durch und bleiben dem FC Bayern München weiterhin auf den Fersen.

Der BVB konnte das Duell gegen den VfL Wolfsburg mit 2:0 für sich entscheiden (VIDEO: Die Highlights zum Spiel). Die Schwarz-Gelben sind aktuell mit 25 Punkten auf Rang vier.