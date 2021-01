Luka Jovic: Der Wechsel von Real Madrid zu Eintracht Frankfurt aus drei Perspektiven

Luka Jovic steht unmittelbar vor einer Rückkehr zu Eintracht Frankfurt. Der serbische Stürmer wird auf Leihbasis bis Sommer von Real Madrid an die SGE ausgeliehen. Wie ist der Wechsel zu bewerten?

Jovic-Wechsel: Die Perspektive von Eintracht Frankfurt

Die Geschichte ist schnell erzählt: Für die SGE bedeutet die Jovic-Rückkehr ein hervorragendes Geschäft. Derzeit stehen die Hessen auf Platz neun in der Bundesligatabelle und haben 25 Treffer erzielt - acht Teams trafen häufiger. Da tut ein weiterer Stürmer gut, einer vom Kaliber Jovics sogar sehr.

Vor allem auch deshalb, weil mit Bas Dost ein anderer Angreifer kürzlich zum FC Brügge wechselte und die neben Jovic gehandelten Kandidaten wie Joshua Zirkzee keine Soforthilfe darstellen. Der Niederländer vom FC Bayern ist für die Bundesliga einfach noch nicht erfahren genug, um einen Mann wie Dost (13 Pflichtspiele, 5 Tore, 3 Assists) zu ersetzen.

Jovic ist zwar ein anderer Spielertyp als Dost, doch er ist definitiv in der Lage, Top-Scorer Andre Silva (16 Pflichtspiele, 12 Tore, 5 Assists) zu entlasten. In Frankfurt werden sie freilich von Jovics einstiger Quote für die Eintracht träumen: 27 Tore und sieben Vorlagen hatte der Serbe in 48 Pflichtspielen geliefert.

Die spektakulärsten Rückholaktionen der Bundesliga: Jovic einer von vielen Hochkarätern © getty 1/21 Was einmal war, kann wieder werden - dachten sich schon viele Spieler und Vereine. Luka Jovic kehrt nach anderthalb Jahren in Madrid zur Eintracht zurück und ist somit einer von zahlreichen prominenten Rückkehrern in der Bundesliga. Ein Überblick. © getty 2/21 Jovic soll in Frankfurt bis zum Saisonende per Leihe Spielpraxis sammeln, um anschließend gestärkt zu Real zurückzukehren. Die Königlichen verpflichteten den Serben 2019 für über 60 Mio. Euro von der SGE. Eine Rolle spielte der 23-Jährige nur selten. © getty 3/21 Mats Hummels (Borussia Dortmund): Nach drei Jahren in München kehrt Hummels 2019 zum BVB zurück und avanciert schnell zum Abwehrchef. Kurios: Bereits 2009 war er nach einer einjährigen Leihe von den Bayern zur Borussia gewechselt. © getty 4/21 Anthony Modeste (1. FC Köln): Der Franzose kickt zwischen 2015 und 2017 für die Geißböcke, als ihn der Ruf des Geldes nach China leitet. Im November 2018 dann die Überraschungsmeldung: Mit sofortiger Wirkung kehrt er in den FC-Kader zurück. © getty 5/21 Mario Götze (Borussia Dortmund): Sein Abgang zum FC Bayern im Jahr 2013 macht ihn bei vielen BVB-Anhängern zum "Judas". Drei Jahre später kehrt der verloren gegangene Sohn zur Borussia zurück. Inzwischen spielt er für PSV Eindhoven. © getty 6/21 Michael Ballack (Bayer Leverkusen): Von 1999 bis 2002 zieht sich der Capitano das Trikot der Werkself über, bevor es zum FC Bayern und FC Chelsea geht. Zum Ende seiner Karriere kehrt Ballack dann 2010 nach Leverkusen zurück. © getty 7/21 Stefan Effenberg (Borussia Mönchengladbach): 1987 geht der Stern des "Tigers" bei den Fohlen auf. Nach Stationen in München und Florenz kehrt er 1994 zur Borussia zurück. Vier Jahre bleibt er am Niederrhein, bevor er seine nächste Rückkehr feiert. © getty 8/21 Stefan Effenberg (FC Bayern München): Denn nicht nur in Gladbach sagt er ein zweites Mal "Hallo", auch zum FCB kehrt er nochmals zurück. 1998 bis 2002 ist er für den Rekordmeister aktiv - Champions-League-Titel 2001 inklusive. © getty 9/21 Torsten Frings (Werder Bremen): Drei Jahre hält es der Mittelfeldspieler außerhalb von Bremen aus, dann packt ihn das Heimweh und es folgt die Rückkehr. Von 2005 bis 2011 kickt Frings für den SVW, nachdem er bereits zwischen 1997 und 2002 dort aktiv war. © getty 10/21 Christian Gentner (VfB Stuttgart): Der heutige Profi von Union Berlin spielte von seiner Jugend an für die Schwaben. Zwischen 2007 und 2010 macht Gentner zwar einen Ausflug nach Wolfsburg, nur aber, um dann wieder zum alten Klub zurückzukehren. © getty 11/21 Shinji Kagawa (Borussia Dortmund): Ähnlich wie bei Götze läuft es nach dem Abgang von den Schwarz-Gelben auch beim Japaner nicht so gut, bei Manchester United bekommt er kaum Spielzeit. Also geht es nach zwei Jahren 2014 zum BVB zurück. © getty 12/21 Lothar Matthäus (FC Bayern München): Nach vier Saison beim FCB versucht sich Loddar ab 1988 bei Inter Mailand. Für die Italiener macht er 115 Spiele, ehe es 1992 zurück nach München geht. Hier bleibt der Rekordnationalspieler bis ins neue Jahrtausend. © getty 13/21 Ivica Olic (Hamburger SV): Seine Profi-Karriere beginnt der Kroate 1998 bei Hertha HSC, seinen Durchbruch in Deutschland feiert er aber zwischen 2007 und 2009 beim HSV. Dorthin geht es nach Aufenthalten in München und Wolfsburg 2015 zurück. © getty 14/21 Claudio Pizarro (Werder Bremen): Der SVW ist 1999 die erste Station des Peruaners in Deutschland. Nachdem er ab 2001 sieben Jahre nach München und London verschwindet, zieht es ihn nach einer Leihe 2008 in der Folgesaison wieder nach Bremen zurück. © getty 15/21 Doch nicht nur mit Bremen feiert er ein Wiedersehen. Auch in München darf man Pizarro mehrfach bestaunen. Nach seiner ersten Ära zwischen 2001 und 2007 ist er zwischen 2012 und 2015 erneut im FCB-Dress zu sehen. © getty 16/21 Noch nicht genug Pizarro? Nach dem Ausflug an die Isar geht es 2015 wieder zurück an die Weser. © getty 17/21 Aller guten Dinge sind drei: Nach einem einjährigen Intermezzo in Köln kehrt Pizarro im Sommer 2018 ein drittes Mal zu Bremen zurück. Dort beendete er seine Karriere 2020. Inzwischen ist er Botschafter beim FC Bayern. © getty 18/21 Lukas Podolski (1. FC Köln): Als Kölsche Jung ist der Jungspund sofort Liebling der Fans. Nachdem er sich 2006 zu den Bayern verabschiedet, kehrt er 2009 zum Effzeh zurück. Ein wahrer Coup, der sich bezahlt macht: In 88 Spielen gelingen ihm 33 Tore. © getty 19/21 Marco Russ (Eintracht Frankfurt): Der Defensivspieler steht von 2004 bis 2011 bei der SGE unter Vertrag. Dann folgt für zwei Jahre der Wechsel nach Wolfsburg. Und danach? Na klar, die Rückkehr zur alten Liebe mit dem DFB-Pokal-Triumph 2018 als Höhepunkt. © getty 20/21 Nuri Sahin (Borussia Dortmund): Mit 16 debütiert er für den BVB. Es folgen viele gute Spiele und 2011 ein Wechsel zu den Königlichen sowie eine Leihe nach Liverpool. Glücklich wird Sahin dort nicht, 2013 kehrt er zum BVB zurück. © getty 21/21 Rafael van der Vaart (Hamburger SV): Zwischen 2005 und 2008 ist der Niederländer der HSV-Star schlechthin. Real Madrid wirbt ihn ab, ehe es zu Tottenham geht. 2012 dann die gefeierte Rückkehr - wenn auch mit mäßigem Erfolg.

Luka Jovic zur Eintracht: "Wir denken nur bis Sommer"

Jovic und Silva zusammen mit den Offensivspielern Filip Kostic, Daichi Kamada, Amin Younes und Aymen Barkok - damit hat die SGE im Angriffsdrittel eine sehr gute Mischung aus Talent und Erfahrung beisammen, mit der man die internationalen Plätze angreifen kann. Derzeit rangieren die Frankfurter nur fünf Zähler hinter Champions-League-Platz vier.

Die Verantwortlichen haben zudem nun die Ruhe, sich für den Sommer nach einer hochwertigen Alternative im Sturm umzusehen. Ein fester Transfer von Jovic wird sicherlich zu teuer sein, denn Real Madrid wird hoffen, zumindest die Hälfte der gezahlten Ablösesumme von 60 Millionen Euro wieder zu bekommen - allein das dürfte unter Corona-Gesichtspunkten schon sehr ambitioniert sein.

Eine Kaufoption besitzt die Eintracht für Jovic dem Vernehmen nach nicht. Sportdirektor Fredi Bobic sagt hinsichtlich eines längeren Engagements von Jovic nur: "Wir denken alle nur bis Sommer. Danach werden wir dann alles überdenken."

Doch klar ist: Dass Frankfurt den verlorenen Sohn zurückholen kann, liegt auch daran, dass Jovic auf große Teile seines Jahresgehalts von rund zehn Millionen Euro verzichtet und die Königlichen einen Teil davon übernehmen. Zwei Millionen Euro zahlt die SGE bis Saisonende an den 23-Jährigen. Das entspricht in etwa dem Verdienst von Vorgänger Dost.

© getty

Luka Jovic im Steckbrief