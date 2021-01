Real Madrid: Luka Jovic vor Leihe zu Eintracht Frankfurt

Stürmer Luka Jovic wird Real Madrid noch im laufenden Wintertransferfenster verlassen. Der 23-jährige serbische Nationalspieler soll nach Informationen von SPOX und Goal an Eintracht Frankfurt verliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln.

Von den Hessen war Jovic im Sommer 2019 für über 60 Millionen Euro zu den Königlichen gewechselt. Jovic läuft seiner Form seither aber hinterher und kam bislang auf lediglich 32 Pflichtspiele, in denen er magere zwei Tore beisteuerte.

Real und die Berater von Jovic kamen nach Gesprächen am Dienstag nun zu der Übereinkunft, den Angreifer noch im Januar zu verleihen. Auch Jovic, der sich zunächst bei den Königlichen durchsetzen wollte, hat nach einem Austausch mit Trainer Zinedine Zidane einem Leihgeschäft zugestimmt. Jovic' Vertrag in Madrid läuft noch bis 2025.

Für Frankfurt hatte Jovic bereits von 2017 bis 2019 gespielt, dabei gelangen ihm 36 Tore in 75 Pflichtspielen. Nun soll er bei der SGE die Lücke stopfen, die der Abgang von Bas Dost in Richtung Brügge an Weihnachten gerissen hat.

Aktuell steht der Eintracht mit Andre Silva nur ein gesunder, echter Mittelstürmer zur Verfügung.