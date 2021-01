Hertha BSC - Werder Bremen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am ersten Spieltag der Rückrunde treffen zwei kriselnde Klubs aufeinander: Die Hertha empfängt Werder Bremen. Ihr wollt die Partie live im TV oder im Liveticker verfolgen? Hier bekommt Ihr alle Infos.

Hertha BSC vs. Werder Bremen: Zeit, Datum, Ort

Auch am 18. Spieltag findet das Spiel am Samstagabend zur gewohnten Zeit statt: Berlin empfängt seine Gäste um 18.30 Uhr. Austragungsort ist, wie bei Heimspielen der Hertha gewohnt, das Olympiastadion in der deutschen Hauptstadt.

Begegnung: Hertha BSC - Werder Bremen

Hertha BSC - Werder Bremen Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Datum: 24. Januar 2021

24. Januar 2021 Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Olympiastadion, Berlin

Hertha BSC gegen Werder Bremen heute live im TV und Livestream

Es dürfte Euch bekannt sein: Die Samstagsspiele in der Bundesliga laufen exklusiv auf Sky. Somit überträgt der Pay-TV-Sender auch die Begegnung zwischen Hertha BSC und Werder Bremen live.

Als Abonnent könnt Ihr die Begegnung live im TV verfolgen, Sky bietet jedoch auch einen Livestream an: Diesen könnt ihr via Sky Go sehen.

Hertha BSC - Werder Bremen: Bundesliga heute im Liveticker

Eine weitere Option, um das Spiel zu verfolgen, ist unser Liveticker. Hier findet Ihr den Liveticker von Hertha BSC gegen Werder Bremen.

Bundesliga: Der 18. Spieltag im Überblick

Termin Heim Ergebnis Gast 22.01., 20:30 Mönchengladbach 4:2 Borussia Dortmund 23.01., 15:30 Bayer Leverkusen VfL Wolfsburg 23.01., 15:30 SC Freiburg VfB Stuttgart 23.01., 15:30 Arminia Bielefeld Eintracht Frankfurt 23.01., 15:30 1. FSV Mainz 05 RB Leipzig 23.01., 15:30 FC Augsburg Union Berlin 23.01., 18:30 Hertha BSC Werder Bremen 24.01., 15:30 Schalke 04 Bayern München 24.01., 18:00 1899 Hoffenheim 1. FC Köln

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 18. Spieltag