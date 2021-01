FC Schalke 04, News und Gerüchte: "In der 2. Liga droht dem Verein die Insolvenz“

Dem FC Schalke 04 droht bei einem Abstieg in die 2. Liga offenbar die Insolvenz. Der Transfer von Ömer Beyaz ist wohl perfekt und US-Trainer Gregg Berhalter schwärmt von Matthew Hoppe. News und Gerüchte zu S04.

Schalke 04 droht in der 2. Liga offenbar die Insolvenz

Finanzanalyst Peter Thilo Hasler (Vorstand "Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse") hat erklärt, dass Schalke 04 im Falle eines Abstiegs in die 2. Liga die Insolvenz drohe.

"Schon bei einem Verbleib in der 1. Bundesliga wird es schwierig, einen Abstieg in die 2. Liga dürfte Schalke aufgrund der dann drohenden Illiquidität kaum überleben. In der 2. Liga droht dem Verein die Insolvenz", sagte Hasler der Bild.

Derzeit stehen die Schalker bei rund 240 Millionen Euro Schulden, im Juli muss eigentlich die erste Rate einer Fananleihe über 16 Millionen Euro zurückgezahlt werden, 2023 werden dann weitere 34 Millionen fällig. Geld, das S04 derzeit nicht besitzt. "Die aktuellen Börsenkurse der Anleihe deuten an, dass Schalke diese 16 Millionen nicht hat. So wird die Anleihe zum Problem", erklärte Hasler.

Gegenüber der Bild dementierten die Knappen zwar die drohende Insolvenz bei einem Abstieg, wollten sich allerdings nicht öffentlich zu dem Thema äußern.

Schalke 04: Transfer von Ömer Beyaz wohl perfekt

Der Transfer des türkischen Youngsters Ömer Beyaz von Fenerbahce zum FC Schalke 04 ist wohl perfekt.

Fenerbahce hat den Abgang im Sommer bereits bestätigt, übereinstimmenden türkischen Medien zufolge wird er sich den Knappen ablösefrei anschließend. Laut der türkischen Zeitung Hürriyet wird er einen Fünfjahresvertrag bei S04 bis 2026 unterschreiben.

Zudem ist wohl eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro in dem Vertrag des 17-Jährigen verankert, der aus der Jugend des Hauptstadtklubs stammt.

Auch dem BVB wurde Interesse nachgesagt.

Schalke 04: US-Trainer Berhalter schwärmt von Hoppe

US-Nationaltrainer Gregg Berhalter hat von Schalkes Shootingstar Matthew Hoppe geschwärmt.

"Das ist Wahnsinn! Matthew schießt ja jedes Ding rein im Moment. Für uns beim US-Verband ist es sehr interessant, wenn ein junger US-Stürmer so starke Leistungen zeigt. Wir sind sehr stolz auf ihn", sagte Berhalter im Gespräch mit der Sport Bild über Hoppe, der fünf Tore in den letzten drei Spielen erzielt hat.

Sollte er diese Leistungen weiterhin bringen, ist eine Berufung in die A-Nationalmannschaft nicht mehr fern. "Wenn Matthew weiter regelmäßig trifft, schafft er schnell den Sprung in die A-Nationalmannschaft. Er muss diese Form halten, dauerhaft in der Bundesliga spielen und treffen. Dann bekommt er sicher eine Chance in der A-Nationalmannschaft", fuhr er fort.

