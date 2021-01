FC Schalke 04 - News und Gerüchte: S04 will Offensivspieler holen - Thommy-Leihe ausgeschlossen

Der FC Schalke 04 will offenbar noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen, einen Transfer von Erik Thommy schloss Jochen Schneider aber aus. Frankfurts Chefscout Ben Manga wird mit S04 in Verbidnung gebracht. Amine Harit steht ein Rüffel von Trainer Christian Gross bevor. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Schalke 04.

Schalke 04: Schneider schließt Thommy-Leihe vom VfB Stuttgart aus

Der FC Schalke 04 will offenbar nach den Transfers von Sead Kolasinac, Klaas-Jan Huntelaar und William noch ein viertes Mal auf dem Wintertransfermarkt tätig werden. "Wir wollen noch einen Spieler holen", bestätigte S04-Sportvorstand Jochen Schneider. Dieser werde jedoch nicht Erik Thommy heißen, betonte Schneider.

Die Bild-Zeitung hatte zuvor berichtet, dass die Knappen den Offensivspieler vom VfB Stuttgart für eine Leihe bis Saisonende ins Visier genommen hätten. Schneider habe zwar mit Sven Mislintat vom VfB Stuttgart Kontakt gehabt, schloss einen Wechsel von Thommy jedoch eindeutig aus.

Dennoch soll nach Huntelaar "tendenziell" noch ein weiterer Offensivspieler kommen. Diesbezüglich gab Schneider auch ein Profil aus: "Schnelligkeit, Körperlichkeit, Durchsetzungsvermögen", solle der neue Spieler mitbringen.

Zuletzt hatte die Bild berichtet, dass die Königsblauen ein Angebot für Wolfsburgs Joao Victor abgegeben haben. VfL-Sportdirektor Jörg Schmadtke schloss dies jedoch aus. "Wir leihen keinen weiteren Spieler aus", so die klare Ansage Schmadtkes auf Nachfrage der Wolfsburger Allgemeinen.

Thommy war erst im Sommer des vergangenen Jahres nach einer erfolgreichen Leihe zu Fortuna Düsseldorf zu den Schwaben zurückgekehrt, verletzte sich jedoch in der Vorbereitung schwer am Ellbogen. Erst im Januar kehrte Thommy in den Kader des VfB zurück und kam am 18. Spieltag zu seinem ersten Kurzeinsatz bei den Profis in dieser Saison. Zuvor hatte er bei der Stuttgarter Reserve in der Regionalliga gegen Freiburg II sein Comeback gegeben und gleich einen Treffer erzielt.

Informationen der Rheinischen Post zufolge stehe nach der Schalke-Absage eine erneute Rückkehr zu Fortuna Düsseldorf im Raum. Die Bild berichtet außerdem, dass auch Mainz 05 Interesse an einer Thommy-Leihe habe. "Erik Thommy wäre natürlich ein Spieler, der uns sofort helfen könnte. Wir wissen ja alle, dass er bei Fortuna schon einmal sehr gut funktioniert hat", erklärte F95-Manager Uwe Klein.

Weil die Konkurrenz in der Offensive mit Silas Wamangituka (21), Borna Sosa (23), Tanguy Coulibaly (19) und Nicolas Gonzalez aktuell zu groß ist, sollen auch Thommy und der VfB einer erneuten Leihe nicht abgeneigt sein. Thommys Vertrag in Stuttgart läuft noch bis 2022.

© getty

FC Schalke 04: Harit droht Rüffel von Trainer Christian Gross

Amine Harit droht nach seinem Verhalten nach seiner Auswechslung im Spiel gegen Werder Bremen ein Rüffel von Trainer Christian Gross.

"Dass ein Spieler nicht zufrieden ist, wenn er ausgewechselt wird, ist klar. Aber es geht immer um die Art und Weise", sagte der Trainer: "Und darüber werde ich mit ihm sprechen."

Harit war in der 70. Minute von Gross für Neuzugang William ausgewechselt worden und machte anschließend seinem Ärger darüber gestenreich Luft.

Der Marokkaner war bereits im Dezember des vergangenen Jahres von den Knappen für Fehlverhalten in der Kabine gegenüber dem damaligen Trainer Manuel Baum sanktioniert und für zwei Wochen suspendiert worden.

