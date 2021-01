Breel Embolo: Fünf Fragen zum Corona-Wirbel um den Gladbach-Stürmer

Alle Augen auf Breel Embolo: Nach dem Wirbel um seine Teilnahme an einer illegalen Party kehrt der Schweizer Angreifer in den Kader von Borussia Mönchengladbach für das Freitagsspiel gegen den BVB zurück.

Vor dem Rückrunden-Auftakt der Fohlen (ab 20.30 Uhr LIVE auf DAZN und im LIVETICKER) beantworten SPOX und Goal fünf Fragen zur Causa Embolo.

Was ist passiert?

Embolo wird vorgeworfen, in der Nacht von Samstag auf Sonntag an einer in Corona-Zeiten nicht zulässigen Privatparty in einem Restaurant am Essener Baldeneysee teilgenommen zu haben. Die Bild berichtete von einer Party mit "leicht bekleideten Frauen" und "Wasserpfeifen". Der Schweizer sei einer von 23 Partygästen gewesen.

Was sagt Embolo?

Embolo wehrt sich vehement gegen die Vorwürfe. Seiner Version zufolge, sei er nicht auf der illegalen Feier gewesen, sondern habe sich in einer Wohnung in der Nähe des Restaurants mit einem Bekannten zum Basketballschauen getroffen.

Trainer-Zwischenzeugnisse nach der Hinrunde: Nur einer verdiente sich eine glatte 1 © getty 1/26 Drei Klubs haben in der Hinrunde ihre Trainer gewechselt, in Mainz und Schalke probieren es sogar schon die vierten Übungsleiter. Die Note 1 verdiente sich ein Außenseiter. Die Zwischenzeugnisse der Bundesligatrainer. © getty 2/26 Hansi Flick (Bayern München, 17 Spiele, 12 Siege, 2 Remis, 3 Niederlagen, 49:25 Tore, 39 Punkte): Bayerns Monsterform hätte keiner konservieren können. Schaffte es nicht, dem Team einen Plan B zu vermitteln. Aber Bayern ist Erster. Note 2,5 © getty 3/26 Julian Nagelsmann (RB Leipzig, 17 Spiele, 10 Siege, 5 Remis, 2 Niederlagen, 29:15 Tore, 35 Punkte): Gerade er braucht Trainingseinheiten. Die sind in der Pandemie rar gesät. Sucht noch die Balance zwischen Selbstbewusstsein und Pragmatismus. Note 2,5 © getty 4/26 Peter Bosz (Bayer Leverkusen, 17 Spiele, 9 Siege, 5 Remis, 3 Niederlagen, 17:15 Tore, 32 Punkte): Kein Bayer-Coach erreichte einen höheren Punkteschnitt als Bosz (1,93 Punkte). Und: Offensivfetischist Bosz setzt neuerdings sogar auf Manndeckung. Note 2 © getty 5/26 Lucien Favre (BVB, 11 Spiele, 6 Siege, 1 Remis, 4 Niederlagen, 23:15 Tore, 19 Punkte): Sein Aus war folgerichtig und doch unendlich schade. Favre wäre der richtige Coach für die Himmelsstürmer, aber er verstärkte den Wankelmut der Truppe noch. Note 4 © getty 6/26 Edin Terzic (BVB, 6 Spiele, 3 Siege, 1 Remis, 2 Niederlagen, 10:7 Tore, 10 Punkte): Gerade als man dachte, Favres früherer Co-Trainer und das Team hätten die Kurve gekriegt, stolperte der BVB in die nächste Krise. Note 4 © getty 7/26 Oliver Glasner (VfL Wolfsburg, 17 Spiele, 7 Siege, 8 Remis, 2 Niederlagen, 26:19 Tore, 29 Punkte) Nicht mal ein Führungsstreit und eine Fast-Entlassung brachten ihn und seine Mannschaft aus dem Tritt. Wolfsburg spielt um die CL mit - dank Glasner. Note 2 © getty 8/26 Urs Fischer (Union Berlin, 17 Spiele, 7 Siege, 7 Remis, 3 Niederlagen, 26:19 Tore, 28 Punkte): Fast noch unfassbarer als der Höhenflug Unions ist, dass Fischer dem Team nebenbei Spitzenteamfußball beigebracht hat – und das so geplant hatte. Note 1 © getty 9/26 Marco Rose (Gladbach, 17 Spiele, 7 Siege, 7 Remis, 3 Niederlagen, 31:26 Tore, 28 Punkte): Der vom BVB Umworbene hatte mit ein paar eher negativen Höhenflügen gewisser Spieler (Thuram, Embolo) zu kämpfen. Gladbach könnte noch höher stehen. Note 3. © getty 10/26 Adi Hütter (Eintracht Frankfurt, 6 Siege, 9 Remis, 2 Niederlagen, 30:26 Tore, 27 Punkte): Konterte die Kritiker, die ihm seine Offensivliebe negativ auslegen wollten, eiskalt aus. Frankfurt entdeckte eine neue Leichtigkeit. Note 2 © getty 11/26 Christian Streich (SC Freiburg, 17 Spiele, 6 Siege, 6 Remis, 5 Niederlagen, 31:28 Tore, 24 Punkte): Man kann Christian Streich nicht oft genug loben. Darum: Top Job des Freiburger Coaches, mal wieder. Note 1,5 © getty 12/26 Pellegrino Matarazzo (VfB Stuttgart, 17 Spiele, 5 Siege, 7 Remis, 5 Niederlagen, 32:27 Tore, 22 Punkte): Der VfB spielt besser als im Unterhaus, Matarazzo lässt seine flinken Stürmer laufen, hin und wieder mangelt es an der Balance. Note 2,5 © getty 13/26 Sebastian Hoeneß (TSG Hoffenheim, 17 Spiele, 5 Siege, 4 Remis, 8 Niederlagen, 25:30 Tore, 19 Punkte): Mit dieser Mannschaft darfst du nicht in Abstiegsgefahr geraten, auch nicht zeitweise. Der Drittliga-Meistertrainer bewahrte aber die Ruhe. Note 4 © getty 14/26 Heiko Herrlich (FC Augsburg, 17 Spiele, 5 Siege, 4 Remis, 8 Niederlagen, 17:26 Tore, 19 Punkte): Augsburg hat sich im Lauf der Hinrunde eher zurückentwickelt, steht aber da, wo die Mannschaft stehen kann. Note 4 15/26 Florian Kohfeldt (Werder Bremen, 17 Spiele, 4 Siege, 6 Remis, 7 Niederlagen, 19:25 Tore, 18 Punkte) Schon ziemlich atemberaubend, was für eine Trümmerfußballtruppe Werder geworden ist. Kohfeldt ist daran zumindest nicht unschuldig. Note 4 © getty 16/26 Bruno Labbadia (Hertha BSC, 17 Spiele, 4 Siege, 5 Remis, 8 Niederlagen, 23:28 Tore, 17 Punkte) Labbadia galt ja schon immer als brillanter Stabilisator, der sich aber bald abnutzte. Herthas Kaderplanung macht es ihm schwer. Note 4,5 © getty 17/26 Uwe Neuhaus (Arminia Bielefeld, 17 Spiele, 5 Siege, 3 Remis, 10 Niederlagen, 13:24 Tore, 17 Punkte): Vom Ballbesitzfußball, mit dem Arminia den Aufstieg schaffte, ist nicht mehr viel übrig. Neuhaus‘ Truppe spielt bieder, aber jetzt auch effektiv. Note 3 © getty 18/26 Markus Gisdol (1. FC Köln, 17 Spiele, 3 Siege, 6 Remis, 8 Niederlagen, 15:28 Tore, 15 Punkte): Ganz schwer zu bewerten. Köln spielte ganz oft elend. Der Mannschaft fehlt aber auch die Qualität. Note 4,5 © getty 19/26 Achim Beierlorzer (FSV Mainz 05, 2 Spiele, 0 Siege, 0 Remis, 2 Niederlagen, 0 Punkte): Nach dem ersten Spieltag schon den ganzen Kader so gegen sich aufgebracht zu haben, dass die Spieler das Training bestreiken, muss man erst mal schaffen. Note 5 © getty 20/26 Jan-Moritz Lichte (FSV Mainz 05, 12 Spiele, 2 Siege, 3 Remis, 7 Niederlagen, 12:20 Tore, 9 Punkte): Das Team wirkte teils in Ketten, über weite Strecken spielten die Mainzer unter ihm den hässlichsten Fußball der Liga – und das will was heißen. Note 4,5 © getty 21/26 Jan Siewert (FSV Mainz 05, 1 Spiel, 0 Siege, 0 Remis, 1 Niederlage, 2:5 Tore, 0 Punkte): Übernahm interimistisch, befreite die Mannschaft von ihren Fesseln und ärgerte eine Halbzeit lang die Bayern. Von ihm wird noch zu hören sein. Keine Bewertung. © getty 22/26 Bo Svensson (FSV Mainz 05, 3 Spiele, 0 Siege, 1 Remis, 2 Niederlagen, 1:5 Tore, 1 Punkt): Die Ergebnisse stimmen noch nicht, aber immerhin versucht auch er es mit mutigem Fußball. Keine Bewertung © getty 23/26 David Wagner (FC Schalke 04, 2 Spiele, 0 Siege, 0 Remis, 2 Niederlagen, 1:11 Tore, 0 Punkte): Nur Manager Jochen Schneider dürfte verstanden haben, wieso Schneider mit ihm in die Saison ging und ihn nach zwei Spielen doch freistellte. Note 5 © getty 24/26 Manuel Baum (FC Schalke 04, 10 Spiele, 0 Siege, 4 Remis, 6 Niederlagen, 7:24 Tore, 4 Punkte): "Lasst mich mal machen", sagte er bei seiner ersten PK. Er machte, aber es klappte nichts. Note 5 © getty 25/26 Huub Stevens (FC Schalke 04, 1 Spiel, 0 Siege, 0 Remis, 1 Niederlage, 0:1 Tore, 0 Punkte): "Diese fünf Tage haben mir Spaß gemacht", verkündete er nach einer Pleite in der Liga und einem eher müden Sieg im Pokal in Ulm. Wenigstens ihm. Keine Bewertung. © getty 26/26 Christian Gross (FC Schalke 04, 4 Spiele, 1 Sieg, 0 Remis, 3 Niederlagen, 6:8 Tore, 3 Punkte): Seine PKs haben einen gewissen Unterhaltungswert. Schalke retten wird er aber eher nicht. Keine Bewertung.

Was sagt die Polizei?

Die Essener Polizei bezichtigt Embolo der Lüge. Fakt ist: Bei der Kontrolle des Restaurants floh ein Mann übers Hausdach in die von Embolo erwähnte Wohnung. "Wir gehen davon aus, dass dieser Mann Embolo war", so ein Polizeisprecher. Dass die Polizei ihren Angaben zufolge auch nur den Gladbach-Profi in der Wohnung antraf, stützt den Verdacht, dass es sich bei dem Flüchtigen um ihn handelte - und er demnach sehr wohl zu den Partygästen zählte.

Wie reagiert Gladbach?

Laut Trainer Marco Rose habe Embolo seine Version dem Verein "glaubhaft vermittelt". Deshalb steht der Angreifer, nachdem er das Spiel gegen Werder Bremen wegen möglicher Nicht-Einhaltung der Corona-Regeln verpasst hatte und sich testen lassen musste, auch schon wieder im Kader für das Duell mit dem BVB.

"Das ist ein Thema für Breels Anwälte, um die Dinge sauber zu klären", findet Rose. "Wir wollen uns auf Fußball konzentrieren." Auch Mittelfeldspieler Christoph Kramer sagt: "Wir haben intern ein sehr gepflegtes und ehrliches Miteinander. Wenn er sagt, dass er nicht da war, dann ist das so. Da stehe ich hinter."

Gleichwohl kann von einem Übergang zur Tagesordnung nicht die Rede sein. "Wir wissen, dass Breel die Situation zu verantworten hat. Das ist für uns nicht gut", sagt Rose. Und Torhüter Yann Sommer kündigte an: "Wir werden als Mannschaft schon auch hart ins Gericht gehen und das deutlich ansprechen."

Ungemütliche Zeiten für den Tabellensiebten der Bundesliga. Als hätte Marcus Thuram mit seiner Spuckattacke gegen den Hoffenheimer Christan Posch zuletzt nicht schon genügend negative Schlagzeilen produziert. Ebenjener Thuram gehört nach seiner Sechs-Spiele-Sperre übrigens auch dem Gladbacher Aufgebot gegen den BVB an.

© getty

Welche Konsequenzen drohen Embolo?

Rechtlich: Keine, solange nicht hundertprozentig nachgewiesen ist, dass er an der Party teilnahm. Jeder Partybesucher muss sich laut einer Sprecherin der Stadt Essen auf ein Bußgeld von 250 Euro einstellen - "Peanuts" für den Millionenverdiener Embolo. Sollte sich jedoch herausstellen, dass er eine Falschaussage getätigt hat, würde ihm wohl auch juristischer Ärger drohen. Der Veranstalter der Feier könnte der Sprecherin zufolge mit einer Strafe von bis zu 5000 Euro belegt werden.

Sportlich: Womöglich der Entzug des Amtes als dritter Kapitän. Zumindest darf man davon ausgehen, dass Embolos internes Standing unter der Corona-Affäre leidet. Es ist nicht seine erste Entgleisung in seiner Zeit als Bundesliga-Profi. Im Dezember 2019, kurz nach seinem Wechsel zu Gladbach, wurde etwa bekannt, dass er noch zu Schalker Zeiten seinen Führerschein verloren hatte. Er war häufig zu schnell gefahren und mehrfach geblitzt worden.

Nun haftet Embolo das Image eines Skandalprofis an. Dabei kann er auch anders. Als 18-Jähriger gründete er die "Embolo Foundation". Ziel der Stiftung ist es, Flüchtlingskinder in der Schweiz zu fördern sowie benachteiligte Kinder in Kamerun und Peru zu helfen. Embolo, 1997 selbst in Kamerun geboren, soll nach dem Vorfall am Baldeneysee auch schon über eine Spende für die Stadt Essen nachgedacht haben.

Aus "dem befreundeten Umfeld von Breel Embolo" sei eine "Kontaktaufnahme" zum Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) erfolgt, bestätigt Pressesprecherin Silke Lenz. Demnach wollte der Bekannte Embolos einen Termin bei Kufen erhalten, um eine Summe für einen karitativen Zweck zu spenden.

"Das ist angesprochen worden", so Lenz. Es habe aber "kein Treffen stattgefunden" - und es stehe auch "kein Treffen an".