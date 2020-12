Bayer Leverkusen verliert in letzter Minute gegen den FC Bayern: "Das Ergebnis ist unverdient"

Die Enttäuschung über die in letzter Sekunde verpasste "Weihnachtsmeisterschaft" stand Peter Bosz ins Gesicht geschrieben. Trotzdem sah er auch Positives bei der Last-Minute-Pleite von Bayer gegen die Bayern.

Peter Bosz reagierte auf den unnötigen Sturz von der Tabellenspitze kurz vor Heiligabend mit Trotz: "Bayer Leverkusen!", beantwortete der niederländische Coach der Werkself die Frage bei Sky, wer denn am Ende den Titel in der Bundesliga erringen werde.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Am ominösen 13. Spieltag hatte es nämlich die Rheinländer beim 1:2 (1:1) gegen Triple-Sieger Bayern München erstmals in dieser Bundesliga-Saison erwischt, die erste Pleite und der Verlust der "Weihnachtsmeisterschaft" schmerzten, denn über weite Strecken hatten die Werkskicker den Ton gegen die müden und keineswegs voll überzeugenden Stars von der Isar angegeben.

"Das Ergebnis ist unverdient und enttäuschend. Wir hatten mehr verdient. Dennoch haben wir gezeigt, dass wir mit der besten Mannschaft Europas mithalten können. Das muss uns Selbstvertrauen geben", sinnierte Bosz. Zwei krasse Fehler bei den Gastgebern führten zum Doppelpack durch Weltfußballer Robert Lewandowski (43./90.+3) und dem Verlust der Spitzenposition. Stattdessen konnte sich der FC Bayern über die Tabellenführung freuen.

Beim ersten Treffer hatten sich Torwart Lukas Hradecky und Abwehr-Hüne Jonathan Tah im Luftkampf behindert, Lewandowski bedankte sich per Kopfball. Beim 17. Saisontor des Polen unterlief Tah in der Nachspielzeit ein katastrophaler Fehlpass, der Bayern-Goalgetter nutzte die Chance, wobei sein Schuss auch noch von Edmond Tapsoba abgefälscht wurde.

Bosz will mit Bayer 04 "aus solchen Fehlern lernen"

Ein Punkt hätte Bayer gereicht, um als Tabellenerster nach der kurzen Winterpause ins neue Jahr zu gehen. Bosz: "Wir müssen aus solchen Fehlern lernen." Hradecky sprach von "kindischen Fehlern", die Bayer zum Verlierer machten.

Bosz gab seinen Schützlingen acht Tage frei, am 28. Dezember wird das Training vor dem Start in 2021 am 2. Januar bei Eintracht Frankfurt wieder aufgenommen. "Trotz der Niederlage - wenn ich die ersten 13 Bundesliga-Spiele betrachte und unsere bisherigen Leistungen in der Europa League und im DFB-Pokal, dann stimmt mich das positiv", bilanzierte Bosz.

Für Bayer war es ein schon häufig bekanntes Deja-vu: Immer, wenn es darauf ankommt, patzen die Werkskicker. Wie ein roter Faden zieht sich dies durch die Klubannalen. Das Traumtor von Patrik Schick (14.) per Volleyschuss brachte Leverkusen gegen die ausgelaugt und keineswegs spritzigen Bayern in eine überaus komfortable Situation.

Alle Spieldaten sprachen zunächst für das Bosz-Team, doch etliche gute Konterchancen wurden schlampig zu Ende gespielt. So blieb es beim Schick-Treffer - und der FC Bayern zeigte sich kaltschnäuzig und clever wie gewohnt. Und einen Lewandowski hatte Bayer halt auch nicht im Kader stehen.

Bayer Leverkusen - FC Bayern München: Noten und Einzelkritiken © BERND THISSEN/POOL/AFP via Getty Images 1/28 Der FC Bayern gewinnt in letzter Sekunde mit 2:1 (1:1) bei Bayer Leverkusen und macht sich damit am 13. Spieltag der Bundesliga zum Spitzenreiter. SPOX hat die Noten aller Spieler. © imago images / Inderlied/Kirchner 2/28 Lukas Hradecky: Sah beim Ausgleich extrem schlecht aus, als er sich mit Tah nicht einig wurde und unter der Flanke durchsegelte. Machte den Fehler teils wieder gut, als er gegen Gnabry parierte (67.) und vor Lewandowski rettete (70.). Note: 4. © getty 3/28 Aleksandar Dragovic: Machte den ungewohnten Job als rechter Verteidiger ganz gut, spielte über 90 Minuten aufmerksam und rückte auch oft gut nach innen ein. Nach vorne setzte der Österreicher keine Akzente. Note: 3,5. © getty 4/28 Jonathan Tah: Ein ganz bitterer Abend! Gemeinsam mit Hradecky entscheidend am 1:1 beteiligt, weil er die Flanke unterlief. Seine unsaubere Ballannahme ermöglichte den Bayern in letzter Minute noch den Siegtreffer. Note: 5. © getty 5/28 Edmond Tapsoba: Gute Spieleröffnungen, antizipierte häufig die letzten Pässe richtig und rettete mehrfach in höchster Not. Einziger Wermutstropfen: Sein fahrlässiger Pass leitete letztlich den Ausgleich der Bayern ein. Note: 3. © getty 6/28 Daley Sinkgraven: Kaufte sowohl Coman als auch später Sane meist den Schneid ab, hatte auch in der gegnerischen Hälfte starke Ballgewinne. Im Passspiel solide, nach vorne hätte aber etwas mehr kommen können. Note: 3,5. © imago images 7/28 Julian Baumgartlinger: Behielt auch in Drucksituationen immer die Ruhe, löste jene oft klug mit einem Kontakt auf. Bot den Bayern im Zentrum stark Paroli, war über die kompletten 90 Minuten Bayers Ruhepol. Note: 3. © getty 8/28 Florian Wirtz: Besonders in der ersten Halbzeit gut - sehr reif, gut im Spiel zwischen den Linien, ruhig am Ball und mental extrem schnell. Rieb sich auch im Umschaltspiel nach hinten auf. Eigene Aktionen wurden im zweiten Durchgang seltener. Note: 3. © getty 9/28 Nadiem Amiri: Seine perfekte Flanke bereitete Bayers Führung durch Schick vor. Ansonsten brachte er vor allem in der ersten Hälfte oft seine gute Dynamik ins Spiel, hielt in den Zweikämpfen sehr gut dagegen. Note: 3. © getty 10/28 Leon Bailey: Stellte sich zwar vorbildlich in den Dienst der Mannschaft, agierte genau wie Diaby aber unglücklich. Blieb in den direkten Duellen fast immer hängen, verlor fast alle seine Zweikämpfe und gab keinen Torschuss ab. Note: 4,5. © getty 11/28 Moussa Diaby: Sein Schuss nach gut 20 Minuten blieb Diabys beste Aktion. Lief sich sonst meist fest, seine Flanken fanden keinen Abnehmer. Mit unnötig riskantem Zuspiel auf Tah, das nach dessen Fehler schließlich im 1:2 mündete. Note: 5. © getty 12/28 Patrik Schick: Traf per Volley-Traumtor zur Führung. Kurz nach seinem Treffer noch einmal mit einem guten Versuch (19.). Im zweiten Durchgang dann nur noch selten zu sehen, arbeitete aber extrem gut für die Mannschaft. Note: 2,5. © getty 13/28 Kerem Demirbay: Kam für die Schlussviertelstunde ins Spiel und hatte keine nennenswerte Aktion mehr. Keine Bewertung. © getty 14/28 Lucas Alario: Kam für die letzten Minuten für Schick ins Spiel, verpasste kurz vor Schluss eine Flanke nur knapp. Keine Bewertung. © Lars Baron/Getty Images 15/28 Manuel Neuer: Der Welttorhüter war bei Schicks Traumtor machtlos, bekam sonst nur wenig Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Einmal mit einem schlampigen Fehlpass im Spielaufbau (51.). Note: 3,5. © Lars Baron/Getty Images 16/28 Niklas Süle: Wurde erneut als Rechtsverteidiger aufgeboten. Sein Ballgewinn leitete das 1:1 ein. Defensiv stabil, mit einigen guten Tackles und Balleroberungen. Note: 3. © Alexander Hassenstein/Getty Images 17/28 Jerome Boateng: Solide Leistung und in den direkten Duellen ohne größere Schwierigkeiten. Ging immer wieder resolut dazwischen. Note: 3. © BERND THISSEN/POOL/AFP via Getty Images 18/28 Lucas Hernandez: Auf der Innenverteidigerposition mit den meisten Ballaktionen und Pässen beim FC Bayern. Gewann die Mehrzahl seiner Zweikämpfe, hatte diesbezüglich die beste Quote beim FCB. Note: 3. © Lars Baron/Getty Images 19/28 Alphonso Davies: Zur Pause zweikampfstärkster Bayern-Spieler, aber mit schwacher Passquote. In den Zweikämpfen stabil und aufmerksam, nach vorne weniger unterwegs. Dennoch ordentliche Leistung. Note: 3. © Alexander Hassenstein/Getty Images 20/28 Corentin Tolisso: Führte in seinem 50. Bundesligaspiel bis zur Pause die meisten Zweikämpfe und war dort auch präsent, im Zentrum mit Alaba aber immer wieder auf verlorenem Posten und nur mit wenig Zugriff. Das war kein Bewerbungsschreiben. Note: 4,5. © Alexander Hassenstein/Getty Images 21/28 David Alaba: Überraschend als Sechser neben Tolisso aufgeboten, das Duo spielte bis zur Pause jedoch weniger Pässe als Neuer und harmonierte nicht. Semmelte über eine aussichtsreiche Davies-Hereingabe (21.). Note: 4,5 © BERND THISSEN/POOL/AFP via Getty Image 22/28 Thomas Müller: Viel unterwegs, oft auch am Flügel und mit zahleichen Hereingaben - eine davon führte zum 1:1. Es war Müllers 7. Assist in dieser Saison - ligaweiter Bestwert mit Coman. Organisierte das Spiel wie gewohnt lautstark. Note: 2,5. © BERND THISSEN/POOL/AFP via Getty Images 23/28 Serge Gnabry: Versuchte viel, blieb aber oft glücklos. Gute Flanke auf Lewandowskis Kopf (45.). Steigerte sich nach der Pause, wo er zunächst einen Konter leichtfertig liegen ließ. Traf beinahe zum 2:1 (66.). Note: 3. © Lars Baron/Getty Images 24/28 Kingsley Coman: In der Offensive kaum auffällig, aber mit fünf Ballverlusten. Nach 13 Ballaktionen in Minute 32 angeschlagen (Oberschenkel) ausgewechselt. Note: 4. © BERND THISSEN/POOL/AFP via Getty Images 25/28 Robert Lewandowski: Der neue Weltfußballer avancierte mit seinen beiden Treffern zum Matchwinner. Verzeichnete auch die meisten Torschüsse des Spiels. Saisontor Nummer 17 nach 13 Spieltagen überbot nur Gerd Müller. Note: 2. © Lars Baron/Getty Images 26/28 Leroy Sane: Kam für Coman und verschlampte kurz darauf eine aussichtsreiche Überzahlsituation. Anschließend kaum wirklich effektiv, auch seine Körpersprache ließ zu wünschen übrig. Musste 36 Minuten später wieder runter. Note: 5. © Alexander Hassenstein/Getty Images 27/28 Jamal Musiala: Nach 68 Minuten für Sane eingewechselt. Kam nur auf 16 Ballaktionen, traf elf Minuten nach seiner Hereinnahme aber den rechten Pfosten. Note: 3. © Lars Baron/Getty Images 28/28 Joshua Kimmich: Stand nur 42 Tage nach seiner Knie-Verletzung wieder im Kader und feierte gleich das Comeback. Mit dem wichtigen Ballgewinn und der Vorlage vor und zum 2:1. Gab dem schwächelnden Bayern-Mittelfeld wieder mehr Struktur. Note: 3.

Bundesliga-Tabelle: Bayern, RB Leipzig und Bayer 04 trennen zwei Punkte