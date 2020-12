Eintracht Frankfurt: Luka Jovic von Real Madrid zurück zur SGE? Was dafür und was dagegen spricht

Neue Transferperiode, neuer Transferwirbel um Luka Jovic: Nach dem Abgang von Bas Dost zum FC Brügge kursieren einmal mehr Gerüchte um eine Rückkehr des serbischen Angreifers zu Eintracht Frankfurt.

Der 23-Jährige war 2019 für 60 Millionen Euro von Frankfurt nach Madrid gewechselt, konnte sich dort bislang aber nicht ansatzweise durchsetzen. In der laufenden Saison kommt Jovic - auch aufgrund diverser verletzungsbedingter Zwangspausen - nur auf 208 Spielminuten unter Trainer Zinedine Zidane. Karim Benzema und Mariano Diaz stehen in der Mittelstürmer-Rangordnung klar vor ihm.

Die Königlichen sollen deshalb bereit sein, ihn abzugeben. Doch nicht nur die Eintracht gilt als potenzieller Jovic-Abnehmer. Zuletzt wurden auch dem italienischen Spitzenreiter AC Mailand sowie den Wolverhampton Wanderers aus der Premier League Interesse an ihm nachgesagt.

Für einen Wechsel nach Frankfurt würde Jovics Verbindung zu den Adlerträgern sprechen. Mit Landsmann Filip Kostic ist er zum Beispiel noch immer eng befreundet, auch der Kontakt zu weiteren ehemaligen Mitspielern ist nie abgerissen. Er würde wohl kaum Schwierigkeiten in Sachen Integration haben, zumal Trainer Adi Hütter seine Fähigkeiten bestens kennt und schätzt.

Bundesliga: Diese Spieler brachten den größten Transfergewinn © getty 1/31 Durch die gestiegenen Ablösesummen können die Vereine immer mehr Profit machen. SPOX zeigt Euch, mit welchen Spielern die Bundesliga-Klubs die höchsten Transfergewinne erzielt haben – gemeint ist die Differenz zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis. © getty 2/31 Platz 30 | Luis Gustavo | Gewinn: 16 Millionen Euro für TSG Hoffenheim | Gekauft von Corinthians (1 Million Euro) | Verkauft an Bayern München (17 Millionen Euro) © getty 3/31 Platz 29 | Marco Reus | Gewinn: 16,1 Millionen Euro für Borussia Mönchengladbach | Gekauft von Rot Weiss Ahlen (1 Million Euro) | Verkauft an Borussia Dortmund (17,1 Millionen Euro) © getty 4/31 Platz 28 | Nigel de Jong | Gewinn: 16,5 Millionen Euro für Hamburger SV | Gekauft von Ajax Amsterdam (1,5 Millionen Euro) | Verkauft an Manchester City (18 Millionen Euro) © getty 5/31 Platz 25 | Bernd Leno | Gewinn: 17,5 Millionen Euro für Bayer Leverkusen | Gekauft vom VfB Stuttgart (7,5 Millionen Euro) | Verkauft an FC Arsenal (25 Millionen Euro) © getty 6/31 Platz 25 | Julian Weigl | Gewinn: 17,5 Millionen Euro für Borussia Dortmund | Gekauft von TSV 1860 München (2,5 Millionen Euro) | Verkauft an Benfica Lissabon (20 Millionen Euro) © getty 7/31 Platz 25 | Thorgan Hazard | Gewinn: 17,5 Millionen Euro für Borussia Mönchengladbach | Gekauft von FC Chelsea (8 Millionen Euro) | Verkauft an Borussia Dortmund (25,5 Millionen Euro) © getty 8/31 Platz 24 | Thomas Delaney | Gewinn: 18 Millionen Euro für Werder Bremen | Gekauft von FC Kopenhagen (2 Millionen Euro) | Verkauft an Borussia Dortmund (20 Millionen Euro) © getty 9/31 Platz 23 | Kevin Volland | Gewinn: 19,3 Millionen Euro für TSG Hoffenheim | Gekauft von TSV 1860 München (700.000 Euro) | Verkauft an Bayer Leverkusen (20 Millionen Euro) © getty 10/31 Platz 21 | Heung-min Son | Gewinn: 20 Millionen Euro für Bayer Leverkusen | Gekauft von Hamburger SV (10 Millionen Euro) | Verkauft an Tottenham Hotspur (30 Millionen Euro) © getty 11/31 Platz 21 | Jean-Philippe Gbamin | Gewinn: 20 Millionen Euro für Mainz 05 | Gekauft von RC Lens (5 Millionen Euro) | Verkauft an FC Everton (25 Millionen Euro) © getty 12/31 Platz 20 | Diego | Gewinn: 21 Millionen Euro für Werder Bremen | Gekauft von FC Porto (6 Millionen Euro) | Verkauft an Juventus Turin (27 Millionen Euro) © getty 13/31 Platz 19 | Ilkay Gündogan | Gewinn: 21,5 Millionen Euro für Borussia Dortmund | Gekauft von 1. FC Nürnberg (5,5 Millionen Euro) | Verkauft an Manchester City (27 Millionen Euro) © getty 14/31 Platz 18 | Nico Schulz | Gewinn: 22,5 Millionen Euro für TSG Hoffenheim | Gekauft von Borussia Mönchengladbach (3 Millionen Euro) | Verkauft an Borussia Dortmund (25 Millionen Euro) © getty 15/31 Platz 17 | Abdou Diallo | Gewinn: 23 Millionen Euro für Mainz 05 | Gekauft von AS Monaco (5 Millionen Euro) | Verkauft an Borussia Dortmund (28 Millionen Euro) © getty 16/31 Platz 16 | Abdul Rahman Baba | Gewinn: 23,5 Millionen Euro für FC Augsburg | Gekauft von Greuther Fürth (2,5 Millionen Euro) | Verkauft an FC Chelsea (26 Millionen Euro) © getty 17/31 Platz 14 | Anthony Modeste | Gewinn: 24,5 Millionen Euro für 1. FC Köln | Gekauft von TSG Hoffenheim (4,5 Millionen Euro) | Verkauft an Tianjin Tianhai (29 Millionen Euro) © getty 18/31 Platz 14 | Julian Brandt | Gewinn: 24,5 Millionen Euro für Bayer Leverkusen | Gekauft von VfL Wolfsburg (500.000 Euro) | Verkauft an Borussia Dortmund (25 Millionen Euro) © getty 19/31 Platz 13 | Kerem Demirbay | Gewinn: 27,3 Millionen Euro für TSG Hoffenheim | Gekauft von Hamburger SV (4,7 Millionen Euro) | Verkauft an Bayer Leverkusen (32 Millionen Euro) © getty 20/31 Platz 12 | Naby Keita | Gewinn: 30,25 Millionen Euro für RB Leipzig | Gekauft von RB Salzburg (29,75 Millionen Euro) | Verkauft an FC Liverpool (60 Millionen Euro) © getty 21/31 Platz 11 | Mats Hummels | Gewinn: 30,8 Millionen Euro für Borussia Dortmund | Gekauft von Bayern München (4,2 Millionen Euro) | Verkauft an Bayern München (35 Millionen Euro) © getty 22/31 Platz 10 | Edin Dzeko | Gewinn: 33 Millionen Euro für VfL Wolfsburg | Gekauft von FK Teplice (4 Millionen Euro) | Verkauft an Manchester City (37 Millionen Euro) © getty 23/31 Platz 9 | Granit Xhaka | Gewinn: 36,5 Millionen Euro für Borussia Mönchengladbach | Gekauft von FC Basel (8,5 Millionen Euro) | Verkauft an FC Arsenal (45 Millionen Euro) © getty 24/31 Platz 8 | Roberto Firmino | Gewinn: 37 Millionen Euro für TSG Hoffenheim | Gekauft von Tombense (4 Millionen Euro) | Verkauft an FC Liverpool (41 Millionen Euro) © getty 25/31 Platz 7 | Timo Werner | Gewinn: 39 Millionen Euro für RB Leipzig | Gekauft von VfB Stuttgart (14 Millionen Euro) | Verkauft an FC Chelsea (53 Millionen Euro) © getty 26/31 Platz 6 | Luka Jovic | Gewinn: 40,67 Millionen Euro für Eintracht Frankfurt | Gekauft von Benfica Lissabon (22,33 Millionen Euro) | Verkauft an Real Madrid (63 Millionen Euro) © getty 27/31 Platz 5 | Joelinton | Gewinn: 41,8 Millionen Euro für TSG Hoffenheim | Gekauft von Sport Club do Recife (2,2 Millionen Euro) | Verkauft an Newcastle United (44 Millionen Euro) © getty 28/31 Platz 4 | Sebastien Haller | Gewinn: 43 Millionen Euro für Eintracht Frankfurt | Gekauft von FC Utrecht (7 Millionen Euro) | Verkauft an West Ham (50 Millionen Euro) © getty 29/31 Platz 3 | Pierre-Emerick Aubameyang | Gewinn: 50,75 Millionen Euro für Borussia Dortmund | Gekauft von AS Saint-Etienne (13 Millionen Euro) | Verkauft an FC Arsenal (63,75 Millionen Euro) © getty 30/31 Platz 2 | Kevin De Bruyne | Gewinn: 54 Millionen Euro für VfL Wolfsburg | Gekauft von FC Chelsea (22 Millionen Euro) | Verkauft an Manchester City (76 Millionen Euro) © getty 31/31 Platz 1 | Ousmane Dembele | Gewinn: 115 Millionen Euro für Borussia Dortmund | Gekauft von Stade Rennes (15 Millionen Euro) | Verkauft an FC Barcelona (130 Millionen Euro)

Eintracht: Jovic-Rückkehr Stand jetzt unwahrscheinlich

Wirtschaftlich betrachtet würde der Deal die Eintracht allerdings vor eine große Hürde stellen. Real soll spanischen Medienberichten zufolge eher einen Verkauf als eine Leihe des bislang gefloppten Torjägers anstreben.

Dass Fredi Bobic und Co. in Zeiten von Corona mit Klubs wie Milan mitbieten wollen, ist als höchst unwahrscheinlich einzustufen. Abgesehen davon müsste Jovic im Falle einer Rückkehr an den Main zu deutlichen Abstrichen hinsichtlich seines Gehalts bereit sein. Bei Real verdient er mit kolportierten vier Millionen Euro netto fast zehnmal so viel wie zu SGE-Zeiten.

Stand jetzt sollten sich die Eintracht-Fans also nicht allzu große Hoffnungen darauf machen, Jovic noch einmal im Frankfurter Stadtwald spielen zu sehen - es sei denn, der Spieler selbst will es unbedingt und pocht auf eine finanziell vernünftige Lösung für alle Beteiligten.

