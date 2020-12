FC Schalke 04, News und Gerüchte: Uwe Kemmer tritt aus Aufsichtsrat zurück

Mit dem Rücktritt von Uwe Kemmer aus dem Aufsichtsrat von Schalke 04 setzen sich die Unruhen bei den Königsblauen fort. Die Rückkehr eines Hoffnungsträgers steht im nächsten Bundesligaspiel bevor. Mark Uth kam bei seiner Horror-Verletzung glimpflich davon. Hier gibt es News und Gerüchte zu S04.

FC Schalke 04: Uwe Kemmer tritt aus Aufsichtsrat zurück

Uwe Kemmer, Mitglied des Schalker Aufsichtsrates, gab in einem offenen Brief auf Facebook bekannt, sich mit sofortiger Wirkung aus dem wichtigen Gremium zurückzuziehen. Dies habe er am Sonntag dem Aufsichtsratsvorsitzenden Jens Buchta mitgeteilt.

Die Amtszeit Kemmlers hätte zwar sowieso 2020 geendet, aufgrund der Tatsache, dass derzeit keine Mitgliederversammlung abgehalten werden kann, hätte sich seine Mitgliedschaft im Gremium allerdings auf unbestimmte Zeit verlängert. Dem Aufsichtsrat gehören ohne Kemmler noch zehn Personen an, bis Neuwahlen durchgeführt werden können.

"Jetzt geht es um Grundsätzliches. Die Gespräche im Aufsichtsrat und die (Nicht-)Maßnahmen der letzten Monate haben mir schmerzlich vor Augen geführt, dass ich einige Dinge fundamental anders beurteile als viele meiner Kollegen", erklärte Kemmler, der noch am Donnerstag an einer Tagung des Aufsichtsrates teilgenommen hatte. Nach WAZ-Informationen wurde dabei über einen Plan zur Rettung des Vereins gesprochen.

Im Sinne der Geschlossenheit des Vereins habe Kemmler in der Vergangenheit "natürlich auch Entscheidungen mitgetragen, hinter denen ich nicht zu 100 Prozent stand". Die derzeitigen Problemfelder "beispiellose sportliche Krise, Corona-Pandemie, wirtschaftliche Lage, grundlegende Orientierung des Vereins und daraus abzuleitende personelle Fragen" machten es ihm jedoch "unmöglich gegen meine Überzeugung" zu agieren.

Posted by SPOX.com

Schalke 04: Harit-Comeback steht bevor

Nach seiner Suspendierung kehrte Schalke-Spielmacher Amine Harit in der vergangenen Woche ins Mannschaftstraining zurück. Im Spiel gegen den FC Augsburg konnte er jedoch nicht mitwirken. "Er hat am Samstag etwas trainiert, aber 60 Prozent reichen nicht, deshalb haben wir uns dafür entschieden, ihn nicht mit in den Kader zu nehmen", erklärte Trainer Manuel Baum.

Da die Knieprobleme des Marokkaners allerdings nicht schwerwiegend sind, ist er nach kicker-Informationen am Mittwoch gegen den SC Freiburg aller Voraussicht nach wieder eine Option. In der laufenden Saison kam der 23-Jährige bisher siebenmal zum Einsatz (ein Assist).

Ende November wurde Harit gemeinsam mit Nabil Bentaleb suspendiert, nach mehreren Vorfällen erhielt er eine Denkpause. In dieser Zeit hielt er sich mit einem Personal-Trainer fit. "Im Gespräch hat uns Amine davon überzeugt, dass er wieder ein wertvoller Bestandteil der Mannschaft sein kann", erklärte Sportvorstand Jochen Schneider die Aufhebung dieser Maßnahme.

Schalke 04: Später Ausgleich und Uth-Schock

Der FC Schalke 04 hat in letzter Sekunde eine Führung in Augsburg verspielt und ist nicht über ein 2:2 hinausgekommen. "Wir kommen immer näher ran. Wir werden auf gar keinen Fall aufgeben, sondern in den nächsten zwei Spielen wieder alles reinhauen, was wir haben, sodass wir uns dann mindestens den ersten Dreier unter den Weihnachtsbaum legen", sagte Baum nach der Begegnung.

Überschattet wurde die Partie von einer Horror-Verletzung von Schalkes Mark Uth, der nach einem Zweikampf mit dem Kopf auf den Boden krachte und bewusstlos war. "Das möchte man nicht miterleben. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. In dem Moment steht man als Trainer und Spieler orientierungslos auf dem Platz und betet, dass der Spieler da gut rauskommt", berichtete Baum. Die Partie stand sogar kurzzeitig vor dem Abbruch.

Uth meldete sich noch am Abend via Instagram aus dem Krankenhaus zu Wort: "Guten Abend zusammen. Mir geht's ganz gut. Werde voraussichtlich morgen schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Vielen Dank für eure zahlreichen Genesungswünsche." Wie der Verein mitteilte, hat sich der Stürmer "nur" eine Gehirnerschütterung zugezogen.

