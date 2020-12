FC Augsburg - FC Schalke 04 2:2: S04 weiter sieglos - Uth-Verletzung überschattet Remis in Augsburg

Mark Uth musste den nächsten Schalker Rückschlag im Krankenhaus vor dem Bildschirm verfolgen - doch das war am Ende eines nervenaufreibenden Tages eine gute und erleichternde Nachricht. "Mark konnte die letzten Minuten des Spiels schon am Fernsehen sehen und hat sich auch tierisch geärgert", sagte S04-Trainer Manuel Baum nach dem 2:2 (0:1) beim FC Augsburg.

Dabei war ihm anzusehen, wie sehr ihn die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte mitgenommen hatte. Und das lag nicht alleine an dem späten Ausgleich und der Fortsetzung der Sieglos-Serie, sondern vor allem an dem Schockmoment, den beide Mannschaften nach einem schweren Zusammenprall Uths mit Augsburgs Felix Uduokhai überstehen mussten.

Minutenlang lag Uth reglos auf dem Boden und wurde letztlich auf einer Trage aus dem Stadion in ein Krankenhaus gebracht. Dort musste er mit einer Gehirnerschütterung zunächst eine Nacht verbringen. Dass Schalke nun schon seit 27 Bundesligaspielen in Serie auf einen Sieg wartet und weiter unfreiwillig den 55 Jahre alten Rekord von Tasmania Berlin (31) jagt, interessierte in Augsburg nur am Rande.

"Das möchte man nicht miterleben. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. In dem Moment steht man als Trainer und Spieler orientierungslos auf dem Platz und betet, dass der Spieler da gut rauskommt", sagte Baum: "Wir wollten für ihn spielen und für ihn die drei Punkte holen. Das ist ärgerlich, dass es nicht gelungen ist."

Suat Serdar hatte die Gastgeber mit einem Eigentor zunächst in Führung (32.) gebracht, doch Benito Raman (52.) und Nassim Boujellab (61.) drehten zwischenzeitlich das Spiel für die Schalker. Den Augsburgern gelang nach einer umstrittenen Gelb-Roten-Karte für Stürmer Florian Niederlechner (54.) durch Marco Richter (90.+3) aber noch der Ausgleich.

Augsburg schafft gegen S04 in Unterzahl den Ausgleich

Schalke musste damit den nächsten bitteren Rückschlag einstecken, das Team hat nach elf Spieltagen nun sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Die Mannschaft von FCA-Coach Heiko Herrlich ist seit fünf Ligaspielen sieglos.

Die Königsblauen starteten in der WWK-Arena mutig in die Anfangsphase und übernahmen die Kontrolle. Doch nach zehn Minuten folgte der Schock, der den Gästen jeglichen Schwung nahm: Uth prallte bei einem Luftzweikampf unglücklich mit FCA-Innenverteidiger Uduokhai zusammen und fiel bewusstlos mit dem Kopf voran zu Boden. Dort traf er auch noch die Füße von Rani Khedira.

Es folgte eine fast zehnminütige Behandlungspause, in der Uth von den Ärzten noch auf dem Rasen eine Infusion verabreicht bekam. Teamkollege Omar Mascarell hielt den Beutel, die weiteren Profis um Uduokhai waren sichtlich geschockt.

Gräfe erkundigte sich bei Baum, ob dieser das Spiel fortsetzen wolle - dieser gab sein Go. Nach etwas mehr als einer halben Stunde kam es für die Baum-Elf aber noch schlimmer. Daniel Caligiuri, der im Sommer aus Gelsenkirchen zum FCA wechselte, brachte einen Freistoß mit viel Zug in den Strafraum, wo Serdar den Ball mit dem Kopf ins lange Eck verlängerte.

Nach dem Seitenwechsel agierte Schalke mit neu gewonnener Motivation. Erst blieb Raman vor FCA-Torhüter Rafal Gikiewicz cool, nach dem Platzverweis von Niederlechner erhöhte Boujellab in Überzahl. Dann traf aber Richter noch per Kopf.

FC Augsburg - FC Schalke 04: Die Stimmen

Heiko Herrlich (Trainer FC Augsburg): "Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass das Spiel noch einmal angepfiffen wird. Manuel Gräfe kam dann zu uns, unsere Spieler waren auch betroffen. Wir sind einfach froh, dass es ihm besser geht."

Manuel Baum (Trainer Schalke 04): "Das möchte man nicht miterleben. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. In dem Moment steht man als Trainer und Spieler orientierungslos auf dem Platz und betet, dass der Spieler da gut rauskommt. Herr Gräfe hat das auch gut gelöst. Wir wollten für ihn spielen und für ihn die drei Punkte holen. Das ist ärgerlich, dass es nicht gelungen ist. Mark konnte die letzten Minuten des Spiels schon am Fernsehen sehen und hat sich auch tierisch geärgert."

FC Augsburg - FC Schalke 04: Die Aufstellungen

Augsburg: Gikiewicz - Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai, Gumny (71. Finnbogason) - Gruezo (71. Gregoritsch), Khedira - Caligiuri, Strobl (59. Richter, 90.+6 Oxford), Vargas - Niederlechner - Trainer: Herrlich.

Schalke: Fährmann - Stambouli, Kabak, Salif Sane, Oczipka - Mascarell - Boujellab, Serdar - Schöpf, Uth (19. Bozdogan, 89. Nastasic), Raman (82. Skrzybski) - Trainer: Baum.