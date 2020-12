FC Schalke 04, News und Gerüchte: Stevens spricht über Probleme - Gross wohl Favorit

12/16

ANGRIFF - Klaas-Jan Huntelaar: In seinen 7 Jahre bei S04 schoss er 126 Tore in 240 Spielen. Derzeit Ersatzspieler bei Ajax. Der 37-Jährige kündigte an, die Karriere im Sommer zu beenden. Aber doch nicht genau dann, wenn Schalke dich braucht, Hunter!