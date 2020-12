FC Schalke 04 - News und Gerüchte: S04-Fans reagieren auf Kritik des Vorstandes

Die Fans des FC Schalke 04 haben auf den offenen Brief des Klub-Vorstandes am Donnerstag reagiert und dabei ihre Kritik an den Vorgängen im Klub auf Führungsebene erneuert, sich aber auch diskussionsbereit gezeigt. Für den kommenden Spieltag bahnt sich eine Rückkehr der etatmäßigen Nummer zwei Ralf Fährmann ins königsblaue Tor an. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um S04.

Hier gibt es weitere News und Gerüchte rund um Schalke 04.

FC Schalke 04 - News: S04-Fans reagieren auf Vorstandskritik

Fans des FC Schalke 04 haben in einem Twitter-Statement auf den offenen Brief des S04-Vorstandes am Donnerstag reagiert und ihre Kritik an den Vorgängen im Klub auf der Führungsebene erneuert, sich aber auch diskussionsbereit gezeigt.

Auf Twitter stellte die Fanpage "Schalke nur als e.V." ihre Unterstützung der Mannschaft, die der Vorstand in seinem offenen Brief eingefordert hatte, nicht in Frage. "Kommunikationsdebakel, fehlende Transparenz und nicht nachvollziehbare Entscheidungen" auf der Führungs- und Vorstandsebene müssten allerdings "unabhängig von der sportlichen Talfahrt" betrachtet werden.

Diese seien "monatelang geduldig hingenommen" worden und nur die Coronavirus-Pandemie, in deren Folge die Spiele der Bundesliga ohne Zuschauer stattfinden, habe verhindert, "dass sich Kritik und Unmut schon viel früher und drastischer auf den Stadionrängen entladen haben".

Die Vorwüfe des Vorstandes, wonach Fans mit ihren kritischen Bannern vor dem Leverkusen-Spiel (0:3), die sich besonders gegen Marketingvorstand Alexander Jobst richteten, "eine Grenze überschritten" hätten, weil sie somit eine "Einzelperson zum Buhmann" verklärten, konnten die königsblauen Anhänger nicht nachvollziehen.

"Wenn Einzelpersonen nicht über dem Verein stehen, dann sollte das auch für die in Verantwortung stehenden Personen gelten. Kritik ist keine Absage an Dialog und wird von Fans formuliert, die einzig und allein aus Liebe zum FC Schalke 04 ihre Stimme erheben", mahnte die Anhänger der Knappen an. Allerdings: Über Ausdruck und Form dieser Kritik lasse sich "jederzeit diskutieren, was wir von unserer Seite erneut gerne anbieten".

Über die mahnenden Worte des Vorstandes in dem offenen Brief an die Fans vom Donnerstag wunderte sich die Mitglieder- und Anhängerschaft zum Abschuss des Statements hingegen sehr: "Wer im Sommer Transparenz und Kommunikation ausruft und dann den Worten keine Taten folgen lässt, der muss nicht nur mit schwindender Glaubwürdigkeit, sondern dem entsprechenden Fan-Echo rechnen!"

Schalke 04: Fährmann wohl fit für Spiel gegen Augsburg

Der FC Schalke 04 kann am Sonntag offenbar auf eine Rückkehr von Ralf Fährmann ins königsblaue Tor hoffen. Wie die Bild am Freitag berichtet, sei der Schalker Schlussmann viel weiter bei seinen Comeback-Plänen als angenommen und könnte schon gegen den FC Augsburg am kommenden Spieltag ins Tor zurückkehren.

Nach seinem Innenbandanriss im Knie sei man im Klub davon ausgegangen, dass Fährmann frühestens im DFB-Pokal gegen den SSV Ulm (22. Dezember) wieder einsatzbereit ist. Seit Mittwoch nimmt der 32-Jährige jedoch wieder voll am Mannschaftstraining teil.

Anders sieht das bei Frederick Rönnow aus , der etatmäßigen Nummer eins der Knappen. Der absolvierte am Donnerstag nur eine individuelle Aufbaueinheit. Ein Einsatz ohne Risiko sei nach seiner Zerrung im hinteren Oberschenkel noch nicht möglich, heißt es in dem Bericht der Bild.

Weil sowohl Rönnow als auch Fährmann zuletzt mit Verletzungen zu kämpfen hatten, kam der 35 Jahre alte Michael Langer am vergangenen Sonntag zu seinem Pflichtspieldebüt für die Königsblauen. Es war sein erstes Bundesligaspiel nach 13 Jahren, trotz der drei Gegentreffer gegen Leverkusen zeigte er eine stabile Leistung. Sollte Fährmann doch nicht rechtzeitig fit werden, wird Langer wohl erneut im Schalker Kasten stehen.

© getty

S04-Transfers: Kabak hinterlegt wohl Wechselwunsch

Ozan Kabak hat bei den Verantwortlichen des FC Schalke 04 offenbar seinen Wechselwunsch für die kommende Wintertransferperiode hinterlegt. Das berichtet die italienische Sporttageszeitung Tuttosport. Als Abnehmer bringt die Zeitung den AC Milan ins Gespräch, der wohl bereit wäre für den hochveranlagten Innenverteidiger rund 20 Millionen Euro inklusive Boni zu bezahlen. Geld, dass angesichts der klammen Schalker Kassen dringend benötigt wird. Hier geht es zur ausführlichen News.

FC Schalke 04: Spielplan in der Bundesliga