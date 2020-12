FC Schalke, News und Gerüchte: S04-Profis wohl "fassungslos“ wegen Nabil Bentalebs Verhalten

Viele Profis von Schalke 04 sollen "fassungslos" wegen Nabil Bentalebs Verhalten gewesen sein. Schiedsrichter Patrck Ittrich wurde von Fans der Knappen in den Sozialen Medien übel beschimpft, sodass dieser seinen Instagram-Account deaktivierte. Die News und Gerüchte zum FC Schalke 04.

FC Schalke: S04-Profis wohl "fassungslos" wegen Bentaleb

Die Profis des FC Schalke 04 sollen "fassungslos" aufgrund der Leistungen und des Verhaltens von Nabil Bentaleb gewesen sein. Das berichtet die Sport Bild. Demnach sei das Betragen des 26 Jahre alten Algeriers einigen Teamkollegen schon länger ein Dorn im Auge gewesen sein.

So habe er sich im Training nach Angaben der Sport Bild nie an Anweisungen gehalten und habe so seine Mitspieler ins schlechte Licht gerückt. Das Spiel gegen den VfL Wolfsburg (0:2) soll dann schließlich der Höhepunkt gewesen sein, als der eingewechselte Bentaleb trotz Rückstandes mit "Hacke und Spitze agierte". Viele Spieler seien "fassungslos" ob dieses Auftritts gewesen.

Bentaleb wurde gemeinsam mit dem inzwischen begnadigten Amine Harit daraufhin suspendiert und soll kein Spiel mehr für Schalke bestreiten. Der Sport Bild zufolge hätten Trainer Manuel Baum und Sportdirektor Jochen Schneider durch das knallharte Durchgreifen im Fall Bentaleb beim Team gepunktet.

Bentaleb selbst habe seine Suspendierung nach der Niederlage gegen Wolfsburg nicht kommen sehen. Als er in die Geschäftsstelle der Knappen zitiert wurde, sei er davon ausgegangen, dass die Klubverantwortlichen ihm zu seinem Geburtstag gratulieren wollten.

Seit seiner Suspendierung hält sich der Algerier in seinem Garten fit, am Mannschaftstraining der U23 oder der Profis darf er nicht mehr teilnehmen. Er teilte mit, dass er "sehr überrascht und enttäuscht" von seiner Suspendierung gewesen sei. Diese sei "ohne glaubwürdige Erklärung" erfolgt. Sky berichtete darüber, dass Bentaleb rechtliche Schritte gegen seine Suspendierung erwäge.

Um zu verhindern, dass sich Bentaleb möglicherweise ins Training zurückklagt, worauf ein Fußballprofi laut Kernrecht des Arbeitsvertrags Anspruch hat, wollen die Schalker nach Sport-Bild-Angaben seinen noch bis Sommer laufenden Vertrag wohl sofort auflösen.

Schalke 04: Schiedsrichter Ittrich von S04-Fans bedroht

Schiedsrichter Patrick Ittrich ist nach einigen umstrittenen Entscheidungen in der Bundesligapartie der Knappen Anfang November gegen Mainz 05 (2:2 - die Highlights im Video!) von S04-Fans über seinen privaten Instagram-Account bedroht worden.

"300 bis 400" Wut- und Hassnachrichten, zumeist anonym, seien in seinem Postfach eingegangen, sagte er der Sport Bild. Als "Hurensohn" oder "Idiot" sei er beleidigt worden, erklärte Ittrich.

Im besagtem Spiel gab es gleich vier enge Szenen im Strafraum, bei denen sich Ittrich mit seinem Kollegen Tobias Reichel im Video-Keller in Köln abstimmen musste. Keine dieser Szenen fiel allerdings zugunsten des Tabellenletzten aus. Nachdem er anfangs noch einige Kommentare veröffentlicht hatte, schaltete Ittrich seinen Account für zwei Wochen ab.

"Ich gehöre zu den wenigen Schiedsrichtern im Profifußball, die die Öffentlichkeit über die sozialen Medien an ihrem Leben teilhaben lassen. Natürlich erwische auch ich wie mancher Spieler mal einen schlechteren Tag, mache einen Fehler. Doch solche Beleidigungen und Bedrohungen sind völlig unakzeptabel, dabei spreche ich für alle Schiedsrichter in jeder Sportart, bis hinunter in den Amateurbereich", erklärte Ittrich.

