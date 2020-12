FC Schalke 04: Fans protestieren erneut mit Bannern am Stadion gegen S04-Vorstand

Die Fans des FC Schalke 04 haben sich einen Tag nach der 0:1-Niederlage im Abstiegsduell gegen Arminia Bielefeld und dem damit einhergehenden 29. Spiel ohne Sieg in Folge erneut gegen die Führungsetage des Revierklubs positioniert.

"Eure Fehler zeigen, ihr versteht weder unseren Verein noch uns. Es reicht", stand auf einem kritischen Banner, das am Sonntag vor der Schalker Arena hing.

Bereits Anfang Dezember hatte die organisierte Fanszene der Königsblauen mit Plakaten und Bannern rund um das Schalker Gelände ihrem Zorn über die aktuelle sportliche und infrastrukturelle Lage der Knappen Ausdruck verliehen.

Unter anderem wurde Marketingvorstand Alexander Jobst ein Rücktritt nahegelegt. "Neun Jahre Teil des Vorstands bedeutet Teil des Problems statt der Lösung. Wann ziehst du endlich persönliche Konsequenzen?" Außerdem prangerten die S04-Fans die "beschämende Außendarstellung" und einen "planlosen Vorstand" an.

Die Klubführung reagierte auf die Anschuldigungen in einem offenen Brief und kritisierte, dass "eine Grenze überschritten" werde, "wenn Einzelne namentlich zum Buhmann ausgerufen oder zum Alleinschuldigen erklärt werden sollen".

Die Ultras Gelsenkirchen konterten das Schreiben mit einer eigenen Stellungnahme, in der sie dem Vorstand um Jobst und Jochen Schneider vorwarfen, "in einer Blase zu leben", statt auf die geäußerte Kritik einzugehen. "Eure unvergleichbare Dünnhäutigkeit führt dabei zu keiner Verbesserung, sondern einer Verschlimmerung der Lage. Ihr habt Schalke schlicht und ergreifend nicht verstanden."

Schalke 04: Stevens bittet Harit und Kutucu zu Einzelgesprächen

Während sich Vorstand und Fans im Grabenkampf miteinander befinden, geht die sportliche Talfahrt auch nach dem abermaligen Trainerwechsel am Freitag von Manuel Baum zu Interimstrainer Huub Stevens unaufhaltsam weiter. Durch die Niederlage gegen Bielefeld am Samstag beträgt der Rückstand der Knappen auf Relegationsplatz 16 zur Weihnachtspause mittlerweile sechs Punkte.

"Von außen hatte ich den Eindruck, dass die Spieler alles gegeben haben. Wir hatten nicht das Quäntchen Glück und haben Fehler gemacht, wodurch wir das Spiel verloren haben", sagte Stevens nach dem 29. Spiel in Folge ohne Sieg: "Ich weiß um die Situation, in der wir uns befinden. Da können wir nur rauskommen, wenn wir alle am gleichen Strang ziehen." Aufgeben sei "das Allerletzte".

Auch Schalkes Lizenzbereich Sascha Riether flüchtete sich in Durchhalteparolen: "Im Moment traut uns niemand mehr etwas zu, aber im Fußball ist alles möglich und man hat schon alles erlebt. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Nach dem Pokalspiel müssen wir uns sortieren, die kleine Hinrunde analysieren und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Dann werden wir voller Mut und Kraft wieder angreifen."

Am Tag nach der Niederlage bat Stevens unter anderem den kürzlich begnadigten Amine Harit und Ahmed Kutucu zu Einzelgesprächen während der Trainingseinheit. Zum Jahresabschluss treten die Königsblauen in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen den SSV Ulm an, den Tabellensechsten der Regionalliga Südwest.

