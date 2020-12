FC Bayern München gegen RB Leipzig heute live im TV, Livestream und Liveticker

Spitzenspiel in der Bundesliga! Der FC Bayern München empfängt am heutigen Samstag RB Leipzig. Wo und wann Ihr das Topspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

FC Bayern München vs. RB Leipzig heute live: Ort und Anpfiff

Das Topspiel am 10. Spieltag der Bundesliga zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig steigt am heutigen Samstag um 18.30 Uhr. Austragungsort ist die Allianz Arena in München.

In der bayerischen Landeshauptstadt sind seit Saisonbeginn keine Zuschauer in der Bundesliga und bei den Pokalspielen zugelassen. Wann die Regelung im Hinblick auf die anhaltende Corona-Pandemie aufgehoben wird, ist noch unbekannt.

FC Bayern München - RB Leipzig heute live im TV und Livestream

Wer auf eine Live-Berichterstattung im frei empfangbaren Fernsehen gehofft hat, wird leider enttäuscht. Sky besitzt die exklusiven Übertragungsrechte an allen Topspielen der Bundesliga um 18.30 Uhr und hat somit auch Bayern Münchens Heimspiel gegen RB Leipzig im Programm.

Wer Kunde des Bezahlsenders ist, kann via SkyGo außerdem auf einen Livestream zurückgreifen. Mit dem SkyTicket lässt sich das Sportpaket auch für Nicht-Abonnenten buchen.

FC Bayern München gegen RB Leipzig heute im Liveticker

In unserem ausführlichen Liveticker könnt Ihr das Spiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig ebenfalls verfolgen. Bei uns verpasst Ihr keine wichtigen Szenen. Hier geht's zum Liveticker.

FC Bayern München - RB Leipzig: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Der FC Bayern hat beim 1:1 gegen Atletico Madrid einigen Spielern eine Verschnaufpause gegönnt und kann voraussichtlich auf nahezu alle Spieler zurückgreifen. Nur Alphonso Davies (Aufbautraining) und Joshua Kimmich (Meniskus-OP) fehlen weiterhin.

Auch Leipzig-Coach Julian Nagelsmann bleiben viele Optionen. Den Sachsen fehlen Henrichs (Patellasehnenentzündung), H.-C. Hwang (COVID-19), Klostermann (Aufbautraining nach Knie-OP) und Laimer (Aufbautraining nach Knie-OP).

FC Bayern: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Hernandez - Tolisso, Goretzka - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Hernandez - Tolisso, Goretzka - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski RB Leipzig: Gulacsi - Konaté, Upamecano, Halstenberg - Mukiele, Sabitzer, T. Adams, Angelino - Dani Olmo, Nkunku - Forsberg

FC Bayern München vs. RB Leipzig: Die letzten Duelle

In der vergangenen Saison endeten beide Aufeinandertreffen unentschieden. Den letzten Sieg im direkten Duell verzeichnete der FC Bayern München im Pokalfinale 2019.