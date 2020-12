Bundesliga live: BVB (Borussia Dortmund) – VfB Stuttgart heute im TV, Livestream und Liveticker

Am 11. Spieltag geben sich in der Bundesliga heute Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart die Ehre. Alles Wichtige zur Partie und ihrer Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Die Highlights zu Dortmund und Stuttgart gibt es schon 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN. Hier geht's zum Gratismonat.

Bundesliga live, BVB gegen Stuttgart: Ort, Anpfiff

Wie gewohnt empfängt die Borussia ihre Gäste im Signal-Iduna-Park in Dortmund, los geht es um 15.30 Uhr.

Bundesliga live: BVB - VfB Stuttgart heute im TV und Livestream

Wie alle Samstagsspiele wird auch dieses ausschließlich bei Sky live und in voller Länge ausgestrahlt, sowohl im TV als auch im Livestream via Sky Go. Ab 15.15 Uhr könnt Ihr zu den Vorberichten einschalten, Martin Groß wird das Spiel für Euch kommentieren.

Die Highlights sind schon 40 Minuten nach Spielende auf DAZN verfügbar. Darüber hinaus bietet der Streamingdienst auch Liveübertragungen aus der Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, La Liga und Ligue 1.

Testet den Dienst hier einen Monat lang kostenlos, im Anschluss kostet das Ganze 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich.

Bundesliga: Borussia Dortmund gegen VfB Stuttgart im Liveticker auf SPOX

Keine Zeit oder Möglichkeit, das gesamte Spiel live anzusehen? Dann schaut einfach in unserem Liveticker-Kalender vorbei, wo Ihr neben vielen weiteren Events auch die Begegnung zwischen Dortmund und Stuttgart.

Bundesliga, 11. Spieltag: Alle Samstagsspiele im Überblick

Spannend wird es heute vor allem im Abstiegskampf: Der FSV Mainz 05 trifft zuhause auf den 1. FC Köln. Das sind alle Partien im Überblick:

Uhrzeit Heim Gast 15.30 Uhr Borussia Dortmund VfB Stuttgart 15.30 Uhr RB Leipzig Werder Bremen 15.30 Uhr Mönchengladbach Hertha BSC 15.30 Uhr SC Freiburg Arminia Bielefeld 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 1. FC Köln 18.30 Uhr Union Berlin Bayern München

Buli live: Voraussichtliche Aufstellungen von Dortmund und Stuttgart

Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou, Schulz - Witsel, Bellingham - Sancho, Reyna, Hazard - Reus

Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou, Schulz - Witsel, Bellingham - Sancho, Reyna, Hazard - Reus Stuttgart: Kobel - Anton, Kempf, Mavropanos - Endo - Wamangituka, Castro, Mangala, Sosa - Coulibaly, Kalajdzic

© getty

Bundesliga: Zahlen und Fakten zu Dortmund und Stuttgart

Seit der Zwangspause im vergangenen Mai hat der BVB im eigenen Stadion einige Punkte liegenlassen. Von zehn Spielen haben die Dortmunder die Hälfte verloren, es setzte Niederlagen gegen Mainz, Hoffenheim, Köln und zweimal Bayern.

Die Aufsteiger aus Stuttgart haben in der aktuellen Spielzeit erst zweimal verloren und sitzen aktuell auf Rang 8. Auswärts hat der VfB noch nicht verloren und hat elf von möglichen 14 Zählern eingesammelt.

In Dortmund haben die Schwaben allerdings zuletzt im Februar 2007 einen Sieg einfahren können. Daneben gab es fünf Unentschieden und sechs Niederlagen.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle vor dem 11. Spieltag