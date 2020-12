BVB, News und Gerüchte - Zorc nimmt Spieler in die Pflicht: "Müssen mehr machen"

Michael Zorc fordert von den BVB-Profis, mehr Verantwortung zu übernehmen. Mario Götze spricht über seinen Abschied bei Borussia Dortmund. Trainer Edin Terzic übt trotz des 2:0-Sieges seiner Mannshaft gegen Braunschweig Kritik. News und Gerüchte rund um den BVB gibt es hier.

Zorc nimmt BVB-Spieler in die Pflicht: "Müssen mehr machen"

Mit nur 22 Punkten aus 13 Spielen steht der BVB in der Bundesliga derzeit lediglich auf Rang vier der Tabelle. Schlechter im Tableau stand man zuletzt vor vier Jahren da, als man zu selbigem Zeitpunkt sogar nur Sechster war.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc stellte in der Sport Bild deshalb noch einmal klar, dass die Zeit der Ausreden und Entschuldigungen für die Dortmunder Profis nun endgültig vorbei ist: "Die Mannschaft steht jetzt in der Verantwortung. Sie muss ihre hohe Qualität dauerhaft auf den Platz bringen und ihren Ansprüchen, die sie vor der Saison selbst formuliert hat, gerecht werden."

Der Manager der Schwarz-Gelben bezieht sich dabei in die Verantwortung mit ein und fügte hinzu, dass im neuen Jahr "alle gefordert sind. Wir alle müssen mehr machen, als wir es bislang getan haben."

Trotz der zuletzt schwächelnden Leistungen und fehlenden Ergebnisse zeigte sich der 58-Jährige im Hinblick auf die anstehenden Aufgaben jedoch zuversichtlich und sprach besonders dem neu installierten Cheftrainer sein Vertrauen aus: "Edin Terzic ist mutig eingestellt und bringt die richtige Emotionalität mit."

Götze über BVB-Abschied: "Hätte man eleganter lösen können"

Mario Götze hat im Interview mit der Sport Bild über seinen Abschied beim BVB im vergangenen Sommer gesprochen. Dass dort damals der Eindruck erweckt wurde, er habe wegen zu hoher Gehaltsforderungen keinen neuen Vertrag bekommen, stößt beim 28-Jährigen immer noch bitter auf: "Das war eine Sache, die man eleganter hätte lösen können", sagte der Götze: "Ich war schon enttäuscht, dass das so dargestellt wurde. Es entspricht einfach nicht der Wahrheit. Geld ist nicht mein Antrieb."

Beim PSV Eindhoven blüht der Mittelfeldspieler mittlerweile auf, auch weil er nicht mehr so im Fokus steht wie noch zu Bundesligazeiten. Sportlich fühlt er sich an die Dortmunder Meisterjahre 2011 und 2012 unter Trainer Jürgen Klopp zurückerinnert. "Auch wir versuchen, guten und attraktiven Offensivfußball zu spielen mit viel Power", sagte Götze: "Ajax ist genau wie Bayern damals der klare Favorit auf den Titel."

Mario Götze: Leistungsdaten 20/21

Wettbewerb Einsätze Tore Torvorlagen 8 3 2 4 1 - 1 - 1 13 4 3

DFB-Pokal: BVB mit Arbeitssieg gegen Braunschweig

Borussia Dortmund ist durch einen 2:0 (1:0)-Arbeitssieg gegen Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig in das Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Die Tore für den BVB erzielten Mats Hummels (12.) nach einer Ecke und Jadon Sancho (90.+3.) in der Nachspielzeit.

"Uns ist die Leichtigkeit verloren gegangen, da müssen wir im Training ansetzen", sagte Coach Edin Terzic nach der einseitigen und über weite Strecken wenig ansehnlichen Partie. Terzic setzt nun viel Hoffnung auf eine ungestörte Trainingsarbeit mit dem gesamten Kader nach der kurzen Weihnachtspause: "Magie und Leichtigkeit kommen nicht auf Knopfdruck zurück, dafür muss man auf dem Platz eine Menge tun."

Bei zuletzt zehn Spielen in 31 Tagen sei eine kontinuierliche Trainingsarbeit kaum möglich gewesen. "Ich muss auch die Mannschaft als Ganzes noch besser kennenlernen", sagte Terzic, der vor zehn Tagen beim deutschen Vize-Meister Lucien Favre als Chefcoach abgelöst hatte.

BVB: Stefan Effenberg übt Kritik an Hummels

Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg sieht BVB-Führungsspieler Mats Hummels derzeit nicht in der leistungsmäßigen Verfassung, um sich als kritischer Geist bei Borussia Dortmund zu profilieren.

"Darf ein Führungsspieler sich so äußern? Natürlich. Vor allem intern, dann vielleicht auch mal öffentlich", schrieb der langjährige Bayern-München-Kapitän in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal t-online.

Effenberg weiter: "Aber: Er braucht dafür den Status der Unantastbarkeit. Und den sehe ich bei Hummels aktuell nicht, weil seine Leistungen dem nicht entsprechen. Er trägt selbst eine Mitschuld an dem Verhalten." Hummels hatte nach dem 1:2 am vergangenen Freitag bei Union Berlin heftige Kritik am Spielstil der Westfalen geübt.

