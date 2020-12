BVB, News und Gerüchte: Terzic streicht Profi-Trio um Dahoud und Reinier aus Braunschweig-Kader

Für das Pokalspiel gegen Eintracht Braunschweig schaffen es unter anderen Mahmoud Dahoud und Reinier Jesus nicht in den Kader von BVB-Coach Edin Terzic. Erling Haaland dürfte im Januar wieder mit von der Partie sein. Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose äußerte sich zu den Spekulationen um einen Wechsel zum BVB. Hier gibt es News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

DFB-Pokal gegen Braunschweig: BVB ohne Dahoud und Reinier

Borussia Dortmund kämpft am Dienstagabend in Braunschweig um den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals. Für das Duell mit dem Tabellen-15. der 2. Bundesliga (ab 20 Uhr im LIVETICKER) verzichtet BVB-Coach Edin Terzic neben den Jugendspielern Luca Unbehaun und Tobias Raschl freiwillig auf die Profi-Akteure Mahmoud Dahoud, Felix Passlack und Reinier Jesus. Das berichten die Ruhr Nachrichten.

Während die Nicht-Berücksichtigung von Nationalspieler Dahoud etwas überraschend kommt, sind die Ausfälle von Passlack und Reinier nicht mehr verwunderlich. Beide hatten es schon für die Partie bei Union Berlin (1:2) nicht in Terzics Aufgebot geschafft.

BVB: Diese Spieler sind in Braunschweig nicht dabei

Erling Haaland (Muskelfaserriss in der Hüfte)

Tobias Raschl (nicht berücksichtigt)

Marcel Schmelzer (Reha nach Knie-OP)

Luca Unbehaun (nicht berücksichtigt)

Mahmoud Dahoud (nicht berücksichtigt)

Felix Passlack (nicht berücksichtigt)

Reinier Jesus (nicht berücksichtigt)

DFB Pokal: Fahrplan der Saison 2020/2021

Runde Datum 1. Runde 11. bis 14. September 2020 2. Runde 22. und 23. Dezember 2020 Achtelfinale 2. und 3. Februar 2021 Viertelfinale 2. und 3. März 2021 Halbfinale 1. und 2. Mai 2021 Finale 13. Mai 2021

BVB: Torjäger Erling Haaland kommt im Januar zurück

Gute Nachrichten für den BVB: Das Comeback des schmerzlich vermissten Torjägers Erling Haaland rückt immer näher. "Er ist komplett im Soll vom zeitlichen Ablauf her und wir gehen davon aus, dass er sofort zu Beginn im Januar wieder da ist", erklärte Edin Terzic im Vorfeld des Pokalspiels gegen Braunschweig.

Haaland hatte sich Anfang Dezember einen Muskelfaserriss zugezogen. Mit 17 Treffern in 14 Partien ist der 20 Jahre alte Norweger der wichtigste Offensivspieler der Schwarz-Gelben.

Von Gladbach zum BVB? Marco Rose spricht über Gerüchte

Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose lassen die Spekulationen um einen möglichen Wechsel zu Borussia Dortmund im kommenden Sommer weiterhin kalt.

"Ich habe diese Spekulationen nicht aufgemacht - warum sollte ich sie also kommentieren?", fragte Rose auf einer Pressekonferenz vor dem Pokalspiel in Elversberg am Donnerstag. Er sei "mit allem", was er habe, "Trainer von Borussia Mönchengladbach". Der 44 Jahre alte Übungsleiters hat bei den Fohlen noch einen Vertrag bis 2022.