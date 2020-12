Eintracht Braunschweig - Borussia Dortmund 0:2: Glanzloser BVB müht sich ins Achtelfinale - Tigges verpasst Traumeinstand knapp

Der BVB hat sich mit einem verdienten, aber sehr glanzlosen 2:0-Sieg über Zweitliga-Abstiegskandidat Eintracht Braunschweig ins Achtelfinale des DFB-Pokals gemüht. Den vorentscheidenden Treffer erzielte Mats Hummels in der Anfangsphase ausgerechnet nach einer Standardsituation, der großen Schwäche des BVB. Für eine Überraschung sorgte Trainer Edin Terzic schon vor dem Spiel.

Nicht weniger als siebenmal stellte BVB-Trainer Terzic im Gegensatz zur Union-Pleite um. Hitz, Morey, Zagadou, Delaney, Bellingham, Brandt spielten für Bürki, Meunier, Akanji, Witsel, Can und Reus.

Die überraschendste Änderung: Moukoko musste aufgrund einer leichten Knieverletzung passen, somit kam Reserve-Kapitän Steffen Tigges im Sturmzentrum zu seinem unverhofften Profidebüt beim BVB, das er zwar ohne viel Bindung zum Spiel, aber mit hohem Einsatz, starker Zweikampfquote, den meisten Schussbeteiligungen beim BVB (6), gutem Anlaufverhalten und einer ungenutzten Großchance kurz vor Schluss abschloss.

Zu Beginn stockte der BVB-Motor, Braunschweig agierte zwar mit einer defensiven Fünferkette, aber anfänglich auch mit hohem Pressing, als der BVB den Ball in der eigenen Hälfte bekam. So verlor Brandt beispielsweise den Ball 20 Meter vor dem eigenen Tor, der BTSV nutzte dies jedoch nicht, um gefährlich zu werden.

Nach zehn Minuten groovten sich die Dortmunder allmählich ein: Zwar machten die Braunschweiger durch eine hohe Laufintensität immer wieder die Räume eng, doch der BVB fand die erste Lösung und ausgerechnet nach einem eigenen Standard, bei denen die Schwarzgelben zuletzt so anfällig waren, das erste Mal den Weg ins Tor. Hummels, der nach dem Union-Spiel noch seine Mitspieler scharf kritisiert hatte, schob einen Guerreiro-Freistoß zur Führung ins Netz (12.).

Mit der Führung im Rücken nahmen die Dortmunder endgültig eine dominante Rolle ein: Nach einer halben Stunde hatten die Schwarzgelben über 70 Prozent Ballbesitz, spielten sehr konzentriert, kamen jedoch aus dem Spiel heraus kaum zu Chancen. Vor dem eigenen Tor wurde es nur einmal überhaupt im ersten Durchgang gefährlich, als Bär einen Schlüter-Querpass aufs lange Eck schob und Hitz gut parierte (23.).

DFB-Pokal: Noten und Einzelkritiken zum Spiel des BVB bei Eintracht Braunschweig © getty 1/17 Der BVB hat sich in er zweiten Runde des DFB-Pokal mit Mühe, aber verdient, bei Außenseiter Braunschweig durchgesetzt. Während ein Sorgenkind weiter Zweifel hinterlässt, ging ein Leistungsträger wieder einmal voran. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/17 MARWIN HITZ: Einmal musste er gegen Bär ernsthaft eingreifen, der Schweizer war zur Stelle - wie auch sonst im weiteren Spielverlauf. Richtige Prüfungen gab es keine mehr. Note: 3. © getty 3/17 MATEU MOREY (bis 83.): Überall zu finden, ob offensiv bei Flankenläufen oder als Unterstützung in der Defensivzentrale. Starke Passquote (87,5 Prozent). Zeigte die eine oder andere Schwäche im Zweikampfverhalten Note: 3. © getty 4/17 MATS HUMMELS (bis 46.): Beruhigte bereits nach zwölf Minuten die Nerven der Schwarzgelben, indem er aus kurzer Distanz einschob. Defensiv ließ er sich nichts zuschulden kommen. Zur Pause musste er angeschlagen raus. Note: 3. © getty 5/17 DAN-AXEL ZAGADOU: War häufig ins Aufbauspiel der Borussia involviert und löste die Aufgaben äußerst solide. Über 90 Prozent seiner Pässe fanden einen Abnehmer, auf dem Weg zurück zu alter Stärke. Note: 3. © getty 6/17 RAPHAEL GUERREIRO: Interpretierte seine Position äußerst variabel, wahlweise sehr offensiv oder auch im Zentrum. Sehr viel lief über ihn (127 Ballaktionen), er unterstrich einmal mehr seine Bedeutung für das BVB-Spiel. Note: 2,5. © getty 7/17 THOMAS DELANEY: Gab den alleinigen Sechser und machte einen soliden, unaufgeregten Job. Nach vorne jedoch komplett ohne Akzente - das war aber auch nicht seine Hauptaufgabe. Note: 3. © getty 8/17 JUDE BELLINGHAM (bis 76.): Hatte mehrere starke Balleroberungen, aber auch so manchen Fehler im Spiel. Rückte immer wieder in die Box vor und kam dort auch zu einem guten Abschluss. Sein Potenzial ist unverkennbar. Note: 3,5. © getty 9/17 JULIAN BRANDT (bis 63.): Versuchte zwar das Heft in die Hand zu nehmen und holte sich die Bälle tief ab. Vergab allerdings zwei Großchancen und agierte offensiv überaus fehlerhaft. In Durchgang zwei leicht verbessert. Note: 4,5. © getty 10/17 JADON SANCHO: Das Hummels-Tor bereitete der zuletzt glücklose Engländer per Ecke vor, ansonsten kam er über gute Ansätze lange nicht hinaus. Einen Bellingham-Abschluss leitete er gut ein, traf in der Nachspielzeit. Note: 3. © getty 11/17 GIOVANNI REYNA (bis 83.): Tauschte mit Sancho munter die Seiten, in der Nähe des Strafraums wurde er aber kaum zwingend. Suchte zweimal den Abschluss, blieb aber harmlos. Seine Zweikampfquote: 30,8 Prozent. Note: 3,5. © getty 12/17 STEFFEN TIGGES: Der Debütant hatte nach gut einer Viertelstunde eine glänzende Chance per Kopf. Sein starkes Anlaufverhalten provozierte zudem die Brandt-Möglichkeit. Hätte jedoch den Sack in der 85. zumachen müssen. Note: 3. © getty 13/17 MANUEL AKANJI (ab 46.): Fügte sich nahtlos in die BVB-Defensive ein und sorgte dafür, dass Braunschweig zu keiner großen Torchance kam. Gewann alle seine Luftzweikämpfe. Note: 3,5. © getty 14/17 MARCO REUS (ab 63.): Was für Brandt galt, galt auch für den Kapitän. Das Bemühen war ihm nicht abzusprechen, in Erscheinung trat er nur einmal: Als er kurz vor Schluss Sancho zum 2:0 schickte. Note: 3,5. © getty 15/17 AXEL WITSEL (ab 76.): Setzte kurz nach seiner Einwechslung einen Abschluss weit über den gegnerischen Kasten. Ansonsten half er dabei, den Sieg nach Hause zu bringen. Ohne Bewertung. © getty 16/17 THOMAS MEUNIER (ab 83.): Ersetzte Morey als Rechtsverteidiger für die Schlussminuten, Einfluss auf den Spielausgang nahm er keinen. Ohne Bewertung. © getty 17/17 THORGAN HAZARD (ab 83.): Der Belgier kam für Reyna, in seinem Arbeitsnachweis steht ein einziger Ballkontakt. Ohne Bewertung.

BVB: Brandt mit kapitalem Fehlschuss - BTSV trifft die Latte

Auf der Gegenseite leistete sich Brandt nach gutem Anlaufen und Balleroberung von Tigges gegen BTSV-Keeper Fejzic einen kapitalen Fehlschuss, der sinnbildlich für seine bislang unterdurchschnittliche Saison stand (22.). Außerdem traf Bellingham - erneut nach einem Guerreiro-Freistoß - nur den Pfosten (34.).

Die BVB-Führung war zu diesem Zeitpunkt verdient, weil Braunschweig offensiv eher harmlos blieb und defensiv zwar einerseits den Dortmundern gut die Tiefe im Spiel nahm, andererseits aber zu leichte Fehler im Aufbau wie jenen von Fejzic vor Brandts Großchance machte, die Bälle zu leicht verlor und ab und an auch keinen guten Zugriff in den Zweikämpfen hatte.

Dies wurde auch in der zweiten Halbzeit deutlich, als der BVB im Spiel mit Ball endlich mal an Tempo zulegte, mehr die Doppelpässe suchte und in Person von Brandt erneut eine gute Einschussmöglichkeit und die Chance zur Vorentscheidung ungenutzt ließ (51.). Braunschweig traute sich nun aber in der Offensive mehr zu und Bär setzte nach schöner Vorarbeit von Abdullahi gegen die aufgerückte BVB-Defensive die beste Chance an die Latte (58.).

Der BVB behielt zwar die Spielkontrolle, Großchancen blieben jedoch Mangelware, auch weil Braunschweig die eigenen Fehler minimierte und der BVB nicht mehr viel zustande brachte. Debütant Tigges hatte nochmal eine große Möglichkeit, scheiterte jedoch freistehend mit schwachem Abschluss an Fejzic und verpasste somit einen Einstand nach Maß bei den Profis, für die Entscheidung sorgte dann Sancho in der Nachspielzeit.

Am Ende verabschiedeten sich die Schwarzgelben mit einem verdienten, wenn auch sehr glanzlosen 2:0-Sieg über einen Abstiegskandidaten in der zweiten Liga (Platz 15) aus dem Spieljahr 2020. Nach der Weihnachtspause geht es für den BVB in der Liga am 3. Januar gegen den VfL Wolfsburg weiter, am gleichen Tag wird auch das Achtelfinale im Pokal ausgelost. Braunschweig trifft zum Start ins neue Jahr auf Erzgebirge Aue.

Eintracht Braunschweig - Borussia Dortmund: Die Aufstellungen

Eintracht Braunschweig: Fejzic - Wiebe (72. Ziegele), Wydra, Nikolaou, Schlüter - Ben Balla (80. Kroos), Kammerbauer - Kaufmann (86. Schwenk), Kobylanski (72. Otto), Bär - Abdullahi (80. Proschwitz)

Borussia Dortmund: Morey (83. Meunier), Hummels (46. Akanji), Zagadou, Guerreiro - Delaney - Sancho, Bellingham (76. Witsel), Brandt (63. Reus), Reyna (83. Hazard) - Tigges

Eintracht Braunschweig - Borussia Dortmund: Daten des Spiels

Tore: 0:1 Hummels (12.), 0:2 Sancho (90.+2)

Dortmunds Steffen Tigges gab sein Debüt in der ersten Mannschaft des BVB. Für die Zweite erzielte der Mittelstürmer in 18 Spielen dieser Saison 12 Treffer.

Steffen Tigges spielte ein auffälliges Debüt, der Dortmunder Mittelstürmer hat die meisten Schussbeteiligungen auf dem Platz (6 - doppelt so viele wie die gesamte Braunschweiger Mannschaft).

Mats Hummels erzielt bereits sein viertes Pflichtspieltor in dieser Saison, mehr als in den letzten beiden Spielzeiten zusammen (3)! Mehr Treffer in einer Saison gelangen Hummels letztmals vor 10 Jahren (2010/11: 6).

Dortmund traf in jedem der letzten 17 Pokalspiele - in den letzten 8 Partien gelangen sogar jeweils mehrere Treffer. In der Fremde beläuft sich die aktuelle BVB-Torserie sogar auf 23 Spiele in Folge mit jeweiligem Torerfolg (Vereinsrekord).

Der BVB zieht zum 10. Mal in Folge ins DFB-Pokal-Achtelfinale ein. Das letzte Aus in der 2. Runde gab es 2010/11 beim 2:4 nach Elfmeterschießen bei den Offenbacher Kickers.

Der Star des Spiels: Raphael Guerreiro (BVB)

Zeigte einmal mehr, wie wichtig er für den BVB ist. Gab den stillen Spielmacher auf der linken Defensivseite, hatte mit Abstand die meisten Ballaktionen. Seine beiden Freistoßhereingaben hatten das 1:0 von Hummels und den Pfostenschuss von Bellingham zur Folge. Stärker als er war an diesem Abend in Braunschweig niemand. Ebenfalls durchaus ansprechend beim BVB: Zagadou (Zweikampfquote 71 Prozent) und Mateu Morey, der sich nachhaltig für höhere Aufgaben als den ständigen Meunier-Ersatz empfahl.

Der Flop des Spiels: Julian Brandt (BVB)

Ist aktuell ein Schatten seiner selbst. Aufwand und Einsatz sind dem Nationalspieler nicht abzusprechen (55 Prozent Zweikampfquote gegen Braunschweig), aber dennoch agiert Brandt aktuell selbst in den kleinen Aktionen mehr als unglücklich. Seine Gedanken bei Laufwegen und Zuspielen sind gut, sein Auge für die Mitspieler vollkommen intakt. Nur kommen die Pässe nicht an, weil sie entweder zu ungenau sind oder in den Beinen der gegnerischen Abwehr landen. Das war gegen Braunschweig in mindestens vier Situationen der Fall, Brandt hatte die schlechteste Passquote von allen BVB-Startelfspielern (82 Prozent) Im Abschluss stand gerade sein erster Fehlschuss freistehend vor dem nicht mal zentral postierten Fejzic sinnbildlich für die gebrauchte zweite Jahreshälfte des 24-Jährigen.

Der Schiedsrichter: Benjamin Cortus

Beim Einsteigen von Ben Balla gegen Brandt zückte er schon früh die Gelbe Karte, allerdings absolut berechtigt. Hätte Ben Balla Brandt höher getroffen, wäre eine andere Kartenfarbe fällig gewesen. Weniger Fingerspitzengefühl bewies er vor dem Dortmunder Führungstreffer: den Freistoß, den er nach Foulspiel an Bellingham gab und der zum 1:0 durch Hummels führte, hätte er nicht geben dürfen, weil Bellingham mehr den Kontakt zum Gegenspieler suchte als umgekehrt. Ein spielentscheidender Fehler, was seine ansonsten gute Leistung sehr schmälerte. Bewies später ein gutes Auge, als er Braunschweig kurz vor der Pause einen Freistoß nach Zweikampf von Hummels gegen Wiebe an der Sechzehnerkante verweigerte, Wiebe fädelte klar ein und tat alles für den Kontakt mit dem Dortmunder Abwehrchef.