BVB, News und Gerüchte: Favre erhält offenbar eine Million Euro Abfindung

Ex-BVB-Coach Lucien Favre erhält offenbar eine Abfindung in Millionenhöhe. BVB-Interimstrainer Edin Terzic hat nach der Hummels-Auswechslung Entwarnung gegeben. Gladbach-Sportdirektor Eberl fordert für seinen Trainer eine höhere Ablösesumme. News und Gerüchte zu den Dortmundern gibt es hier.

Hier gibt es weitere News zum BVB vom Vortag.

BVB: Favre erhält offenbar eine Million Euro Abfindung

Dortmunds Ex-Trainer erhält nach seiner Trennung vom BVB offenbar eine Abfindung in Höhe von einer Million Euro. Dies vermeldet die Sport Bild. Der Vertrag des Schweizers wäre nach Ende der Saison ausgelaufen.

Wie das Sportmagazin zudem berichtet, wurde Favre von Sportdirektor Michael Zorc noch am Samstagabend über die bevorstehende Trennung informiert, die einen Tag später offiziell gemacht wurde. Ersetzt wurde er vom bisherigen Co-Trainer Edin Terzic, der von Talente-Coach Otto Addo und U17-Trainer Sebastian Geppert unterstützt wird.

Auch die letzten Worte an die Mannschaft verliefen wohl anders als geplant: Obwohl Favre sich nach Sport-Bild-Infos am Sonntag am liebsten bereits zur Mittagszeit vom Team verabschiedet hätte, klappte dies erst vor dem Trainingsbeginn um 15.30 Uhr. Der Grund: Die Spieler waren noch zu Hause.

"Ich finde es sehr schade, dass sich unsere Wege hier trennen. Wir hatten zwei sehr erfolgreiche Jahre und haben eine Mannschaft, die auch in diesem Jahr am Ende eine erfolgreiche Saison gespielt hätte. Davon bin ich nach wie vor überzeugt", sagte Favre der dpa, der gemeinsam mit seinem anderen Assistenten Manfred Stefes von seinen Aufgaben entbunden wurde.

© imago images / Poolfoto

Rose-Abgang: Eberl fordert höhere Ablösesumme

In der Diskussion um einen möglichen Wechsel von Gladbach-Trainer Marco Rose zum BVB hat Sportdirektor Max Eberl die mangelnde Wertschätzung der Trainer im Vergleich zu den Spielern kritisiert. Darauf angesprochen, ob er die kolportierte Ausstiegsklausel von fünf Millionen Euro für seinen Erfolgscoach für angemessen hält, sagte er im Sport-Bild-Interview: "Nein."

Seine Begründung: "Wir reden beim Trainer über einen leitenden Angestellten, der den Kurs vorgibt. Dass auch Trainer Ziele haben, ist verständlich. Trotzdem fände ich es schön, wenn man mit ihnen etwas nachhaltiger arbeiten könnte. Dass nicht sofort die nächsten Sprünge erwartet werden." In Gladbach würde man "auch keine Trainer sofort an den Pranger, wenn etwas nicht funktioniert. Wir sind keine Trainer-Verbrenner und werden das nie".

Für den Fall, dass sich die Wege doch einmal trennen sollten, sei allerdings klar: "Wenn ein Trainer umworben wird, muss auch eine vernünftige Ablöse gezahlt werden." Dies verhalte sich bei den Gehältern ebenso: "Die wichtigsten Mitarbeiter müssen auch entsprechend verdienen."

Dass Rose den Verein zeitnah verlasse, hatte Eberl bereits am Dienstag nahezu ausgeschlossen: "Die Chance, dass Rose auch über den Sommer hinaus in Gladbach bleibe, sei "sehr groß, weil er Vertrag hat und wir sehr erfolgreich sind. Momentan liegt die Wahrscheinlichkeit bei 99 Prozent", sagte er bei Sky: "Wir sind sehr glücklich mit Marco und wollen, dass er lange bei uns bleibt." Rose, der einen Vertrag bis 2022 besitzt, ergänzte: "Ich nehme die Aufgeregtheit nicht wahr, weil ich mich damit nicht beschäftige."

Werder Bremen - Borussia Dortmund: Noten und Bewertungen der BVB-Spieler © getty 1/16 Borussia Dortmund hat Spiel eins nach der Trennung von Lucien Favre bei Werder Bremen mit 2:1 gewonnen. Matchwinner wurde Marco Reus durch ein Elfmetertor. Die Noten der BVB-Spieler. © getty 2/16 ROMAN BÜRKI | Tor | Note: 2,5 | Der Keeper hatte wenig zu tun. Beim Werder-Ausgleich war er ohne Abwehrchance, später zeigte er bei Augustinssons Schlenzer eine Glanztat (44.) und packte auch beim Gebre-Selassie-Kopfball nach der Pause sicher zu (53.). © getty 3/16 MATEU MOREY (bis zur 85.) | Abwehr | Note: 3 | Solides Spiel vom 20-Jährigen. Nach hinten ließ er wenig anbrennen. In der Vorwärtsbewegung fiel er im Vergleich zum sehr agilen Guerreiro auf der Gegenseite ab. Mit zahlreichen Ballverlusten (13). © getty 4/16 MANUEL AKANJI | Abwehr | Note: 3 | Hätte seinen folgenschweren Bock vor dem Bremer 1:1 beinahe ausgebessert, Pavlenka rettete nach Akanjis Abschluss aus kurzer Distanz aber prächtig (41.). Später holte er den Strafstoß heraus. © getty 5/16 MATS HUMMELS (bis zur 85.) | Abwehr | Note: 3 | Dortmunds Abwehrchef war in der Defensive nahezu fehlerlos und gefiel immer wieder mit starkem Stellungsspiel. Gewann starke 87,5 Prozent seiner Zweikämpfe, zeigte dafür Schwächen in der Spieleröffnung. © getty 6/16 RAPHAEL GUERREIRO | Abwehr | Note: 2,5 | Auffälligster Spieler und das nicht nur wegen seines Treffers zum 1:0. Guerreiro kurbelte über die linke Außenbahn immer wieder das Offensivspiel an und hatte die meisten Ballaktionen aller Spieler (112). © imago images / Team2 7/16 AXEL WITSEL | Mittelfeld | Note: 2,5 | Deutlich tiefer postiert als Sechser-Kollege Bellingham lieferte der Belgier ein überzeugende Partie ab. Zweikampfstark und oft richtig positioniert – so, als er im eigenen Strafraum vor Osako rettete. © getty 8/16 JUDE BELLINGAM (bis zur 73.) | Mittelfeld | Note: 3 | Im Vergleich zum schwachen Auftritt gegen den VfB vor wenigen Tagen deutlich verbessert. Bellingham mied das große Risiko, entschied sich für klare Bälle und das tat seinem Spiel gut. © getty 9/16 JADON SANCHO | Mittelfeld | Note: 3,5 | Sancho trieb auf beiden Außenbahnen sein Unwesen, tauchte bemerkenswert oft auf der linken Seite auf. So auch in der 58. Minute, als sein vermeintliches 1:2 wegen Abseits korrekterweise aberkannt wurde. © imago images / Nordphoto 10/16 MARCO REUS | Mittelfeld | Note: 3 | Der Kapitän, zuletzt nicht unbedingt in Topform, war viel unterwegs und war oft Mittelpunkt des Geschehens. Nicht alle seiner Aktionen waren allerdings glücklich. Durch sein Elfmetertor der Matchwinner. © imago images / Nordphoto 11/16 GIOVANI REYNA | Mittelfeld | Note: 2,5 | Sehr aktive Anfangsphase des jungen US-Nationalspielers. Reyna tauchte auf beiden offensiven Flügeln auf und brachte mit Läufen in die Tiefe Gefahr. Führte die meisten Zweikämpfe aller BVB-Spieler (12). © getty 12/16 YOUSSOUFA MOUKOKO (bis zur 80.) | Angriff | Note: 4 | Moukoko, der sein Startelfdebüt feierte, schlitterte in der 5. Minute knapp an seinem ersten Tor im Oberhaus vorbei. Nach nur 19 Ballaktionen und ohne Torabschluss hatte er Feierabend. © getty 13/16 JULIAN BRANDT (ab der 73.) | Mittelfeld | keine Bewertung | Der Mittelfeldspieler kam gut eine Viertelstunde vor dem Ende, ohne noch großen Einfluss zu nehmen. © getty 14/16 EMRE CAN (ab der 80.) | Mittelfeld | keine Bewertung | Can trat während seines Kurzeinsatzes kaum in Erscheinung. © getty 15/16 DAN-AXEL ZAGADOU (ab der 85.) | Abwehr | keine Bewertung | Kam kurz vor Schluss in die Partie. © getty 16/16 LUKASZ PISZCZEK (ab der 85.) | Abwehr | keine Bewertung | Kam kurz vor Schluss in die Partie.

Hummels-Entwarnung Nur Muskelkrämpfe im Oberschenkel

BVB-Abwehrchef Mats Hummels steht nicht vor einer längeren Pause. "So wie es aussieht, hatte Mats lediglich muskuläre Probleme und Krämpfe im Oberschenkel", sagte BVB-Interimstrainer Edin Terzic nach dem Sieg der Borussia in Bremen.

Hummels war nach 85 Minuten ausgewechselt und durch Dan-Axel Zagadou ersetzt worden. Für den BVB steht bereits am Freitag (ab 20.30 Uhr auf DAZN) das nächste Spiel bei Union Berlin an. Zudem steht vor Weihnachten noch ein weiteres Auswärtsspiel im DFB-Pokal bei Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig auf dem Programm (22. Dezember).

Wie die gesamte Mannschaft erhielt auch Hummels von seinem neuen Coach ein Lob: "Mats hat sich nicht geschont und alles reingeworfen. Die Mannschaft hat sicherlich nicht den allerbesten Fußball gespielt, aber sie wird sich die Leichtigkeit zurückholen."

Terzic schwärmt nach Bremen-Sieg vom Team: "Heute war es eine Einheit"

BVB-Trainer Edin Terzic hat nach dem 2:1-Sieg in Bremen von der Mannschaft geschwärmt: "Heute war es eine Einheit. Ein Spieler einzeln hätte heute nichts machen können, sondern es gehören immer alle dazu. Wenn wir das vorleben und wenn wir an uns glauben, werden wir erfolgreich sein."

Weitere Stimmen der Dortmunder:

Edin Terzic über seine Zufriedenheit: "Teilweise. Ich fand es sehr gut und ich bin stolz drauf, dass wir von Anfang bis Ende alles gegeben haben, das gehört dazu. Spielerisch war es nicht so, wie wir uns das bis zum Ende vorstellen. Wir haben es phasenweise ganz ordentlich gemacht, aber viel wichtiger war heute, dass wir eine Reaktion gezeigt haben als Mannschaft. Wir sind stolz darauf, dass wir das einigermaßen wettmachen konnten, was Samstag schiefgelaufen ist."

"Teilweise. Ich fand es sehr gut und ich bin stolz drauf, dass wir von Anfang bis Ende alles gegeben haben, das gehört dazu. Spielerisch war es nicht so, wie wir uns das bis zum Ende vorstellen. Wir haben es phasenweise ganz ordentlich gemacht, aber viel wichtiger war heute, dass wir eine Reaktion gezeigt haben als Mannschaft. Wir sind stolz darauf, dass wir das einigermaßen wettmachen konnten, was Samstag schiefgelaufen ist." Roman Bürki über den Druck: "Ich habe mich schon anders gefühlt, dieses Spiel jetzt zu spielen nach dieser hohen Niederlage, nach so einer schlechten Vorstellung von uns. Ich habe mehr Druck verspürt, in dieses Spiel reinzufinden. Ich bin extrem erleichtert, dass wir heute gewonnen haben."

"Ich habe mich schon anders gefühlt, dieses Spiel jetzt zu spielen nach dieser hohen Niederlage, nach so einer schlechten Vorstellung von uns. Ich habe mehr Druck verspürt, in dieses Spiel reinzufinden. Ich bin extrem erleichtert, dass wir heute gewonnen haben." Marco Reus über Änderuungen unter Terzic: "In erster Linie haben wir in einer anderen Grundformation gespielt, dass die Abläufe da noch nicht so stimmen, ist normal. Aber einfach der Glaube, dass wir eine gute Mannschaft sind, wenn wir alles zusammen machen, defensiv und offensiv. In der kurzen Zeit ist es extrem schwierig für ihn, großes Kompliment an ihn, wie er das in den letzten zwei, drei Tagen gemeistert hat. Es ist wichtig, dass wir dieses Spiel gewonnen haben."

Bundesliga: Die Tabelle nach den Dienstagsspielen