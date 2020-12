BVB, News und Gerüchte - Dortmund-Präsident Reinhard Rauball über Favre-Entlassung: "Alternativlos"

BVB-Präsident Reinhard Rauball hat die Entlassung von Trainer Lucien Favre als "alternativlos" bezeichnet. Borussia Dortmund muss weiter auf das Comeback zweier Defensivspieler warten. News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

Alles Wichtige zum BVB: Hier gibt es die News und Gerüchte zu Borussia Dortmund vom Vortag.

BVB, News: Favre-Entlassung "alternativlos"

Nach der Entlassung von Trainer Lucien Favre am Sonntag hat BVB-Präsident Reinhard Rauball den Schritt als unumgänglich erklärt. "Die Entscheidung, jetzt zu reagieren und sich von Favre zu trennen, war nach Meinung aller Verantwortungsträger alternativlos", sagte Rauball den Ruhr Nachrichten.

Allerdings sei die Entscheidung zumindest aus persönlicher Sicht nicht leichtgefallen: "Menschlich tut mir die Trennung von ihm sehr leid. Es gibt aber Situationen im Fußball, die Entscheidungen erfordern, die man aus rein menschlicher Sicht womöglich nicht treffen würde."

Nach dem Trainerwechsel fordert Rauball nun eine Reaktion der Mannschaft: "Egal, welches System man spielt, ob man es liebt oder nicht liebt, egal, welche Auffassung man hat: Die elf Spieler, die auf dem Platz stehen, sind gefordert, das Beste für Borussia Dortmund zu geben."

Der BVB holte nur einen Sieg aus den vergangenen fünf Spielen, die 1:5-Klatsche gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Wochenende (die Highlights im Video) bedeutete das Ende der Ära Favre bei den Schwarz-Gelben. Der "Tiefpunkt" einer "unangenehmen Reihe von Spielen", so Rauball. Bereits am Dienstag hat Dortmund gegen Werder Bremen (ab 20.30 Uhr im Liveticker) unter Trainer Edin Terzic die Chance auf Wiedergutmachung.

Borussia Dortmund: Die vergangenen fünf Spiele des BVB im Überblick

Datum Wettbewerb Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 12. Dezember Bundesliga Borussia Dortmund VfB Stuttgart 1:5 8. Dezember Champions League Zenit St. Petersburg Borussia Dortmund 1:2 5. Dezember Bundesliga Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund 1:1 2. Dezember Champions League Borussia Dortmund Lazio Rom 1:1 28. November Bundesliga Borussia Dortmund 1. FC Köln 1:2

BVB, News: Watzke spricht über Favre-Entlassung

Nach der 1:5-Pleite gegen die Schwaben hatte sich Mats Hummels und Kapitän Marco Reus sehr kritisch zur aktuellen Situation der Borussia geäußert. Laut BVB-Boss Hans-Joachim Watzke spielten diese Interviews aber keine Rolle bei der Entlassung von Favre.

"Ich hatte nach dem Spiel andere Sorgen, als mir irgendwelche Interviews anzugucken. Ich kannte diese Interviews gar nicht", sagte Dortmunds Geschäftsführer der Bild. Watzke betonte zudem, dass er Favre sehr dankbar für die gemeinsame Zeit sei. Erreicht habe er ihn aber noch nicht, um ihm das persönlich zu sagen.

Zum Thema Favre-Nachfolger hielt sich Watzke noch bedeckt. Mit Interimstrainer Terzic habe man sich "erst einmal auf den 30. Juni verständigt", bis dahin wird der BVB über eine langfristige Lösung beraten. "Wir haben verschiedene Optionen", sagte Watzke.

© getty

BVB, News: Delaney und Meunier fallen weiter aus

Für den kommenden Gegner Werder Bremen stellt die Entlassung von Favre beim BVB laut Florian Kohfeldt alles andere als einen Vorteil dar. "Der Trainerwechsel verändert die Spielvorbereitung für uns massiv", sagte der 38-Jährige vor dem Duell am Dienstag. Kohfeldt habe versucht, ein paar Informationen über Edin Terzic zu sammeln, um herauszufinden, was die Bremer erwarten könnte.

Der 38 Jahre alte Terzic leitete am Montagnachmittag sein erstes Mannschaftstraining bei den BVB-Profis. Am Abend machte sich das Team dann auf den Weg nach Bremen - allerdings ohne Thomas Delaney und Thomas Meunier.

Beide konnten zwar mit der Mannschaft trainieren, werden in Bremen aber nicht mit dabei sein. Delaney verpasste zuletzt mehrere Partien aufgrund von Rückenproblemen, Meunier laborierte an einem Muskelfaserriss. Womöglich könnten die beiden Defensivspieler am Freitag gegen Union Berlin (ab 20.30 Uhr live auf DAZN) ihr Comeback feiern.

Ebenfalls in Bremen nicht mit dabei sind die Langzeitverletzten Erling Haaland, Thorgan Hazard und Marcel Schmelzer.

Bundesliga: Die Tabelle nach dem 11. Spieltag