1. FC Köln gegen Bayer 04 Leverkusen: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zu 13. Spieltag der Bundesliga ist Bayer 04 Leverkusen heute Abend beim 1. FC Köln zu Gast. Was Ihr zur Begegnung wissen müsst und wo Ihr diese im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Jetzt kostenlosen DAZN-Probemonat sichern und ausgewählte Bundesliga-Spiele live sehen!

1. FC Köln - Bayer Leverkusen: Wo und wann wird gespielt?

Austragungsort ist das Rhein-Energie-Stadion in Köln. Normalerweise fasst die Arena 50.000 Zuschauer, wegen der Corona-Maßnahmen werden heute aber keine Fans anwesend sein. Der Anpfiff soll um 20.30 Uhr erfolgen

Köln gegen Leverkusen heute live im TV und Livestream

Sky Sport besitzt auch in der Spielzeit 2020/21 die exklusiven Rechte an allen Bundesliga-Spielen während englischen Wochen und wird deshalb auch die heutige Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und Bayer 04 Leverkusen live und in voller Länge zeigen. Auf Kanal Sky Sport Bundesliga 5 HD begrüßt Euch kurz vor dem Anpfiff Kommentator Tom Bayer aus Köln. Auf Kanal Sky Sport Bundesliga 1 HD könnt Ihr außerdem auf eine Konferenz mit allen Parallelspielen zurückgreifen. Entscheiden könnt Ihr Euch zwischen der herkömmlich Übertragung im TV und einen Livestream, der ebenfalls von Sky zur Verfügung gestellt wird.

Wer die Partie nicht live mitverfolgen kann, kann beim Streamingdienst DAZN schon 40 Minuten nach Spielende die besten Highlights der Partie abrufen.

1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen: SPOX-Liveticker

Auch wir sind live dabei. In unserem SPOX-Liveticker seid Ihr immer auf dem neuesten Stand.

Köln gegen Bayer Leverkusen: Voraussichtliche Startformationen

1. FC Köln: T. Horn - Cestic, Bornauw, J. Horn - M. Wolf, Jakobs - Skhiri, Özcan - Rexhbecaj, Thielmann - Andersson

Es fehlen: Castrop (nicht berücksichtigt), Clemens (nicht berücksichtigt), Czichos (Adduktoren), Duda (Gelb-Rot-Sperre), Höger (nicht berücksichtigt), Joao Queiros (nicht berücksichtigt), Kainz (Aufbautraining), Krahl (nicht berücksichtigt), Lemperle (nicht berücksichtigt), Voloder (nicht berücksichtigt)

Bayer Leverkusen: Hradecky - L. Bender, Tah, Tapsoba, Sinkgraven - Baumgartlinger - Wirtz, Amiri - Bailey, Schick, Diaby

Es fehlen: Aranguiz (Achillessehnenbeschwerden), Arias (Wadenbeinbruch), S. Bender (Kapselverletzung im Knie), Palacios (Fraktur dreier Querfortsätze an der Lendenwirbelsäule), Paulinho (Aufbautraining nach Kreuzbandriss)

1. FC Köln vs. Leverkusen: Die Fakten zur Partie

Der 1. FC Köln ist seit drei Heimspielen gegen Leverkusen ungeschlagen (zwei Siege, ein Remis). Nach den jüngsten beiden Spielen musste sich die Werkself gar ohne Punkte und Tore im Gepäck auf die kurze Heimreise machen (je 0:2).

Der 1. FC Köln holte in den ersten acht Bundesliga-Spielen nur drei Punkte (drei Remis, fünf Niederlagen), in den letzten drei Spielen konnte die Punkteanzahl mehr als verdoppelt werden (zwei Siege, ein Remis).

Mit 25 Punkten und +13 Toren nach elf Partien spielt Leverkusen die drittbeste BL-Saison seiner Vereinshistorie - nur 2001/02 (27) und 2003/04 (26) waren es mehr Zähler nach elf Partien.

Leverkusen ist neben Wolfsburg als einziges Team in der laufenden Bundesliga-Saison noch ohne Niederlage (sieben Siege, vier Remis). Nach elf Partien gelang dies der Werkself zuvor nur 2001/02 und 2009/10.

Negativrekord beendet: Durch den 1:0 Sieg beim 1. FSV Mainz hielt der 1. FC Köln nach 21 Bundesliga-Spielen in Folge wieder eine Weiße Weste! Zuvor spielte man am 29. Februar 2020 zu null (3:0 gegen Schalke).

1. FC Köln - Bayer Leverkusen: Die letzten Aufeinandertreffen

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 17.06.2020 Bundesliga Bayer Leverkusen 1. FC Köln 3:1 14.12.2019 Bundesliga 1. FC Köln Bayer Leverkusen 2:0 18.03.2018 Bundesliga 1. FC Köln Bayer Leverkusen 2:0 28.10.2017 Bundesliga Bayer Leverkusen 1. FC Köln 2:1 13.05.2017 Bundesliga Bayer Leverkusen 1. FC Köln 2:2

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle