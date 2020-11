FC Schalke 04, News und Gerüchte: S04-Profis lehnen offenbar erneuten Gehaltsverzicht ab

Die Spieler vom FC Schalke 04 haben offenbar einen erneuten Gehaltsverzicht abgelehnt. Nach dem Sieg im Pokal gegen Schweinfurt gibt es Kritik an der Spielweise der Königsblauen. Jetzt steht das Kellerduell gegen Mainz 05 an. News und Gerüchte zu S04 gibt es hier.

Weitere Schalke-News vom Mittwoch gibt es hier.

Schalke 04, News: S04-Profis lehnen offenbar erneuten Gehaltsverzicht ab

Die Krise auf Schalke ist längst nicht mehr allein auf die sportlichen Leistungen beschränkt. Die Bild berichtet, dass Sportvorstand Jochen Schneider die Profis von Schalke darum gebeten hat, auf zehn Prozent ihres Gehalts zu verzichten, und zwar rückwirkend ab August.

S04 soll zugesichert haben, dass die Spieler einen Teil des Verzichts nachträglich zurückbekommen würden, sobald Schalke wieder Zuschauer ins Stadion lassen und dadurch Einnahmen generieren kann. Aktuell deutet aber nichts auf eine baldige Rückkehr von Zuschauern in die VELTINS-Arena hin.

Dieses Angebot sollen die Schalker Spieler abgelehnt haben, vor allem aufgrund der Rückwirkungsklausel. Einem ersten Gehaltsverzicht hatten die Spieler im März zugestimmt, damals ging es um 30 Prozent, wovon 15 Prozent gestundet wurden.

Die Schulden bei Königsblau sind mittlerweile auf deutlich über 200 Millionen Euro gestiegen, aufgrund der Corona-Pandemie dürften sie weiter steigen. Einen Kredit des Landes Nordrhein-Westfalen haben die Knappen bereits erhalten.

Schalke 04, News: Kellergipfel gegen Mainz 05

Am Samstag (15.30 Uhr) steht in der Liga das Duell gegen Mainz 05 an - oder anders gesagt: Der Vorletzte bekommt es auswärts mit dem Letzten zu tun. Bei den Mainzern hat Trainer Jan-Moritz Lichte von Sportvorstand Rouven Schröder übrigens eine Jobgarantie bekommen. "Jan-Moritz macht einen guten Job, besonders damit, wie er alle mitnimmt, nur bildet es sich noch nicht in den Ergebnissen ab. Dieses Wochenende hat deshalb für mich auch keinen Endspielcharakter für den Cheftrainer."

Trotzdem sei der Kellergipfel natürlich gar nicht hoch genug zu bewerten: "Wenn man als Tabellen-18. auf den 17. trifft und man das Ergebnis mit in die Länderspielpause nehmen wird, dann wissen wir alle, dass es ein sehr wichtiges Spiel ist."

© imago images / Poolfoto

Schalke 04: Kritik nach Sieg im Pokalspiel gegen Schweinfurt

Der erste Sieg seit 273 Tagen hat dem Krisenklub Schalke 04 das lange vermisste Erfolgserlebnis beschert, doch die Sorgen bleiben. "Ich muss das erstmal sacken lassen", sagte Trainer Manuel Baum nach dem 4:1 (2:1) im Nachholspiel der ersten DFB-Pokalrunde gegen den Regionalligisten Schweinfurt 05, "ich weiß noch nicht so richtig, was ich damit anfangen soll."

"Wir haben uns immer extrem festgespielt", bemängelte der Trainer. Bei den langen Bällen der Schweinfurter hatten die Verteidiger "riesengroße Probleme". Viel zu wenige Bälle, so Baum, kamen "vorne auf die Zielspieler". Sein Fazit: "Spielerisch war das noch nicht so, wie wir uns das vorstellen."

"Die Köpfe sind momentan noch nicht frei", gab der Doppeltorschütze Alessandro Schöpf zu, "das Selbstvertrauen muss man sich hart wieder erarbeiten."

