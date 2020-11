BVB: Hauptversammlung von Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream

Borussia Dortmund hält heute seine Hauptversammlung ab. Diese wird zum ersten Mal virtuell durchgeführt. Hier erfahrt Ihr die wichtigsten Informationen zu Ort, Datum und Teilnehmer sowie zur Übertragung im TV und Livestream.

BVB - Virtuelle Hauptversammlung: Ort, Datum, Teilnehmer

Der BVB hält am heutigen Donnerstag, 19. November, seine Hauptversammlung ab. Das Event startet um 11 Uhr und wird wegen des Coronavirus virtuell abgehalten.

Heißt: Die Teilnehmer, die Kommanditaktionäre und ihre Bevollmächtigten, sind bei der Versammlung nicht physisch präsent.

BVB: Virtuelle Hauptversammlung heute live im TV und Livestream

Im TV wird es die Hauptversammlung heute nicht zu sehen geben. Die Investoren können sich dagegen im Internet beim InvestorPortal für die Übertragung im Livestream anmelden.

Dafür benötigen die Kommanditaktionäre und ihre Bevollmächtigten eine Anmeldebestätigung für die Hauptversammlung. Die Anmeldebestätigung beinhaltet die jeweiligen persönlichen Zugangsdaten für das InvestorPortal.

BVB - Virtuelle Hauptversammlung: Die Tagesordnung

Nr. Tagesordnungspunkt 1 Vorlage des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses 2 Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates 4 Neuwahlen der Mitglieder des Aufsichtsrates 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020/2021 6 Beschlussfassung über die Zustimmung zu dem Gewinnabführungsvertrag der Gesellschaft mit der BVB Fußballakademie GmbH 7 Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss und entsprechende Änderung der Satzung

