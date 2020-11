BVB-Talent Youssoufa Moukoko - "Kaum zu glauben", "Messi-Nachfolger" und "Wahnsinns-Hype": Was andere über ihn sagen

Es ist das Debüt mit dem größten Trommelwirbel vorab: Youssoufa Moukoko steht vor seiner Bundesliga-Premiere - und schon im Fokus der Fußball-Welt.

Wenn Lucien Favre, Trainer von Borussia Dortmund, bei einer Pressekonferenz oder während eines Interviews gebeten wird, eine Einschätzung zu geben, eine klar gestellte Frage zu beantworten, dann wird das oft zu einer zähen und ermüdenden Angelegenheit. Denn der Schweizer drückt sich gerne vor deutlichen Worten im für ihn eher quälend wirkenden Interagieren mit den Medien.

Umso bemerkenswerter war ein kleines Pressegespräch nach einer Einheit im Sommertrainingslager des BVB in Bad Ragaz in der Schweiz. Auf einmal hielt sich der Dortmunder Trainer Mitte August überraschenderweise gar nicht zurück, als es um den Spieler ging, den die Borussen-Verantwortlichen mitgenommen hatten, damit er sich in den Einheiten zum ersten Mal in den direkten Duellen mit den Bundesliga-Spielern beweisen konnte: Youssoufa Moukoko.

"Er ist sehr gut, er hat ein super Potenzial", klang Favre beinahe euphorisch und nannte sofort eine der großen Stärken des 15-Jährigen: "Du weißt nicht, mit welchem Fuß er spielt. Er ist Linksfuß, Rechtsfuß." Wie es sich für einen talentierten Stürmer gehört, zählt auch der überlegte Torabschluss zu den herausragenden Qualitäten Moukokos. "Er ist sehr, sehr effizient", bestätigte Favre, der schon vor drei Monaten hochzufrieden sein Fazit zog: "Es ist schön, das zu sehen. Es macht Spaß, ihn zu trainieren."

Seitdem hat sich der BVB-Trainer nicht mehr zu Moukoko geäußert, aber an seiner Meinung zum Angreifer dürfte sich in der Zwischenzeit wenig geändert haben. Und auf Favre und seine Meinung zu Moukoko kommt es am Samstag an: Denn dann dürfte der Borussen-Coach den Youngster, der am Freitag 16 Jahre alt wird, zum jüngsten Bundesliga-Spieler aller Zeiten machen. Im Duell bei Hertha BSC in Berlin könnte Moukoko die alte Marke Nuri Sahins (16 Jahre, 11 Monate, 1 Tag) knacken, da durch eine Regeländerung der DFL, nun bereits Spieler ab ihrem 16. Geburtstag in der Bundesliga eingesetzt werden dürfen.

Dass Lucien Favre mit seinem Lob für Youssoufa Moukoko nicht allein dasteht, haben die letzten Monate, Wochen und Tage gezeigt.

Youssoufa Moukoko: Stimmen zu seinem steilen Aufstieg