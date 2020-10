RB Leipzig - Daum begeistert von Nagelsmann: "Wird in große Karriere hineinwachsen"

Der frühere Bundesliga-Trainer Christoph Daum hat RB Leipzigs Coach Julian Nagelsmann in höchsten Tönen gelobt und ihm eine große Zukunft vorausgesagt. "Es gibt sehr viele Kriterien, die ihn dazu befähigen, in eine große Karriere, ähnlich wie sie ein Jürgen Klopp gemacht hat, hineinzuwachsen", sagte Daum im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Nagelsmann habe mit Leipzig Außergewöhnliches erreicht und tolle Spiele abgeliefert, so Daum. "Er macht Spieler besser und überträgt eine wirklich sichtbare Handschrift auf seine Mannschaft", lobte der 66-Jährige, dessen Autobiografie "Immer am Limit" am Montag veröffentlicht wurde.

"Er hat auf der einen Seite diesen Ausbildungshintergrund und versteht es darüber hinaus, das Herz seiner Spieler zu erreichen und auch die richtige Ansprache zu finden. Er verbindet für mich die beiden Dinge Kopf und Herz ideal", sagte Daum.