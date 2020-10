FC Bayern: Pressekonferenz mit Hansi Flick vor dem Bundesligaspiel gegen Arminia Bielefeld im Liveticker

Nach dem gestrigen Pokalspiel steht für den FC Bayern München am Samstagabend schon das Bundesliga-Auswärtsspiel bei Aufsteiger Arminia Bielefeld an (ab 18.30 Uhr im Liveticker). Heißt: Es wird wieder rotiert - aber wie? Bayern-Trainer Hansi Flick steht den Medien in der heutigen Pressekonferenz Rede und Antwort. SPOX tickert ab 11.30 Uhr live mit.

11.35: Flick über Stiller: "Angelo hat letzte Rückrunde eine gute Leistung gebracht. Er war daran beteiligt, dass sie so einen Aufschwung hatten. Er hat seine Sache gestern gut gemacht. Er hat die Möglichkeit wenn er weiterhin gute Leistungen in der U23 bringt, oben aufzuschlagen."

11.34: Flick: "Ich war die ganze Zeit ruhig. Das einzige war die turbulente Phase kurz vor Transferschluss. Man hat gestern gesehen, dass unsere U23-Spieler Optionen bieten. Mit den Ansätzen der Neuen kann man zufrieden sein."

11.33: Flick: "Ich gehe davon aus, dass alle Nationalspieler bereit sind. Heute werden alle trainieren. Wir machen heute mehrere Gruppen und müssen das ganze steuern. Bielefeld ist ein Aufsteiger, der Fußball spielen will. Sie haben sehr gute Fußballer. Es wird ein interessantes Spiel."

11.32: Da ist Hansi Flick. Es geht los.

Vor Beginn: Deswegen wird Hansi Flick heute viele Fragen zum allgemeinen Fitnesstand der Mannschaft beantworten müssen. Die ein oder anderer Frage zum gestrigen Pokalspiel wird vermutlich auch noch gestellt werden, vor allem auf die vier Neuzugänge Eric Maxim Choupo-Moting, Marc Roja, Douglas Costa und Bouna Sarr bezogen. Dann wird der Fokus auf das anstehende Bundesligaspiel gegen Arminia Bielefeld (Samstag, 18.30 Uhr) gerichtet werden.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker zur heutigen Pressekonferenz des FC Bayern. Das könntet Ihr heute schon zum vierten Mal in fünf Tagen lesen, woran deutlich wird: Der FC Bayern hatte trotz zweiwöchiger Pause in der Bundesliga nicht viel Zeit, um durchzuatmen. Die Neuzugänge wurden vorgestellt, ein Großteil der Spieler war mit den Nationalmannschaften auf Länderspielreise.

Bundesliga: So steht der FC Bayern vor dem 4. Spieltag

Die angespannte Personallage zum Beginn der Saison war dem FC Bayern anzumerken, am 2. Spieltag steckte der deutsche Meister eine 1:4-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim ein. Auch beim 4:3-Sieg gegen Hertha BSC war der FCB nicht so dominant wie gewohnt, vor allem die Abwehr ist bisher wacklig.