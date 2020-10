FC Schalke 04, News und Gerüchte: Sebastian Rudy verlässt S04 wohl per Leihe

Der FC Schalke 04 wird Sebastian Rudy offenbar erneut verleihen. Nach dem Fehlstart in der Bundesliga gibt es noch Handlungsbedarf bei S04, Sportvorstand Jochen Schneider dämpft jedoch die Hoffnungen auf weitere Neuzugänge. Hier gibt es News und Gerüchte rund um Schalke 04.

FC Schalke 04, Gerücht: Sebastian Rudy vor erneuter Leihe

Sebastian Rudy könnte den FC Schalke 04 erneut per Leihe verlassen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht der 30-Jährige vor einem Wechsel zur TSG Hoffenheim. Rudy, dessen Vertrag mit Schalke 2022 endet, soll für eine weitere Saison verliehen werden.

Schalke übernimmt laut Bild die Hälfte des Jahresgehalts, das auf sechs Millionen Euro geschätzt wird. Auf die andere Hälfte verzichtet er. Somit zahlt Hoffenheim nur ein Mini-Gehalt, was aus versicherungstechnischen Gründen notwendig sei.

Rudy war bereits in der vergangenen Saison an seinen Ex-Klub ausgeliehen. Es könnte nun seine zweite Rückkehr nach Sinsheim werden. Beim FC Schalke 04 hat Rudy kaum Aussicht auf Einsatzzeiten. Während Rudy unter David Wagner als Rechtsverteidiger an den ersten beiden Bundesliga-Spieltagen jeweils 90 Minuten durchspielte, setzte ihn Manuel Baum beim 0:4 gegen RB Leipzig (die Highlights im Video) auf die Bank.

Der neue Schalke-Trainer gab Alessandro Schöpf den Vorzug. Rudy sehe er eher im Mittelfeldzentrum. Dort ist für Rudy jedoch offenbar kein Platz.

FC Schalke 04, Gerücht: S04 an Silvan Widmer interessiert

Wegen der unterbesetzten Rechstverteidiger-Position könnte Schalke nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden. Bis 18 Uhr können die Klubs in der Bundesliga neue Spieler verpflichten. Laut Transfermarkt.de und Fußballtransfers ist Silvan Widmer vom FC Basel ein Kandidat bei S04.

Weiter im Gespräch ist Danny da Costa, dem bei Eintracht Frankfurt nur noch die Reservistenrolle bleibt.

FC Schalke 04, News: Jochen Schneider gibt sich zurückhaltend

Sportvorstand Jochen Schneider hat die Erwartungshaltung auf weitere Neuzugänge allerdings nach unten geschraubt. "Wir sind nicht unbedingt auf dem Driver Seat und müssen abwarten, was passiert", sagte er zu Sky. "Die Frage ist immer, was du machen kannst."

Bisher hat Schalke nur Torhüter Frederik Rönnow und Stürmer Goncalo Paciencia (beide Eintracht Frankfurt) ausgeliehen sowie Angreifer Vedad Ibisevic (Hertha BSC) ablösefrei verpflichtet.

FC Schalke 04, News: S04 mit Negativ-Rekord in der Bundesliga

Schalke hat einen neuen Negativ-Rekord in der Bundesliga aufgestellt. Noch nie kassierte ein Team in den ersten drei Spielen einer Saison 15 Gegentore. Schalke steht aktuell bei einem Torverhältnis von 1:15.

FC Schalke 04, Gerücht: Zu früh eingesetzt? Wirbel um Suat Serdar

Suat Serdar fällt erneut verletzt aus. Gegen RB Leipzig musste Serdar nach nur 22 Minuten angeschlagen vom Platz. Er war erst von einer Oberschenkelverletzung zurückgekehrt. Schon gegen den FC Bayern zwei Wochen zuvor war nach 30 Minuten Schluss.

Serdar ist der erste Bundesligaspieler, der in zwei der ersten drei Spieltage vor der 30. Minute ausgewechselt wurde.

Nun liegt der Verdacht nahe, dass Serdars Comeback zu früh kam. Manuel Baum aber verteidigte seine Entscheidung, Serdar von Beginn an zu bringen: "Die medizinische Abteilung und Suat hatten vor dem Spiel grünes Licht gegeben."

Wie lange Serdar ausfallen wird, ist unklar. Zumindest die Länderspiele gegen die Türkei, Ukraine und die Schweiz verpasst der Nationalspieler aller Voraussicht nach. Einen Ersatz will Joachim Löw dennoch nicht nachnominieren.

