Am heutigen Donnerstag steigt der FC Bayern München in das Rennen um den DFB-Pokal ein. Doch wann spielt der FCB das nächste Mal in der Bundesliga? SPOX liefert die Antwort.

Bevor der FC Bayern nach der Länderspielpause wieder in der Bundesliga zum Einsatz kommt, steht heute das Nachholspiel im DFB-Pokal gegen den 1. FC Düren an. Die Partie hatte sich aufgrund des Münchner Triumphs in der Champions League verschoben.

FC Bayern München: Wann findet das nächste Bundesligaspiel statt?

Obwohl die Bayern am heutigen Donnerstag im Einsatz sind, steht bereits am Samstagabend (17. Oktober) das Gastspiel bei Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld an. Die Partie auf der Alm beginnt um 18.30 Uhr.

Ob Zuschauer zugelassen werden, bleibt abzuwarten. Nach dem Schutzkonzept darf der Inzidenzwert nicht bei über 35 liegen. Zuletzt kratzte der Wert bereits an der 30er-Marke. Sollten die Zahlen aber zurückgehen oder sich unter dem Wert einpendeln, dürften wohl 5.460 Fans die Arminia anfeuern.

Als Arminia Bielefeld zuletzt gegen den FC Bayern München gewann: Die Aufstellungen von damals © imago images / Sven Simon 1/31 Am Samstag um 18.30 Uhr empfängt Aufsteiger Arminia Bielefeld den FC Bayern. Der bisher letzte DSC-Sieg gegen den deutschen Rekordmeister liegt über 14 Jahre zurück: Am 16. September 2006 gewann Bielefeld mit 2:1. Wir blicken auf die Aufstellungen. © imago images / Ulmer 2/31 Arminia Bielefeld – Tor - Mathias Hain: Beim frühen Gegentor hatte der damalige Keeper keine Schuld, auch in der Folge war er noch zwei Jahre starker Rückhalt der Arminia. Danach ging es zu St. Pauli, wo er seit Karriereende als Torwarttrainer tätig ist. © imago images / MIS 3/31 Abwehr - Markus Schuler: Der damalige Linksverteidiger ist ein echtes Bielefeld-Urgestein und lief über 200 Mal für den DSC auf. Seit seinem Karriereende 2018 arbeitet er bei der Sparkasse Ortenaukreis. © imago images / Ulmer 4/31 Marcio Borges (bis 79.): Von 1999 bis 2007 war der Innenverteidiger für die Arminia aktiv, ehe sein Vertrag aufgelöst wurde. Zum einen da er keine Rolle mehr spielte, zum anderen, weil er zurück in seine Heimat Brasilien kehren wollte. Karriereende 2008. © imago images / MIS 5/31 Markus Bollmann: Gemeinsam mit Borges räumte er in der Innenverteidigung gegen die Bayern-Stürmer auf, gesundheitsbedingt beendete er 2016 seine aktive Karriere. Seit Sommer 2019 ist er Co-Trainer des Westfalenligisten TSV Victoria Clarholz. © imago images / Eisenhuth 6/31 Heiko Westermann: "Halb-Mensch-halb-Maschine" beackerte damals die linke Abwehrseite der Arminia, danach unter anderem noch für den HSV und Schalke aktiv. Seit 2019 ist Westermann Co-Trainer der deutschen U15-Nationalmannschaft. © imago images / Eisenhuth 7/31 Mittelfeld - Rüdiger Kauf: "Rübe" dufte damals im defensiven Mittelfeld starten und blieb den Schwarz-Weiß-Blauen noch bis zu seinem Karriereende 2011 erhalten. Versuchte sich danach noch mehr als zwei Jahre als Scout für seinen Herzensklub. © imago images / MIS 8/31 Thorben Marx (bis 46.): Hatte in der ersten Halbzeit per Freistoßknaller die Chance zur Führung, musste die zweite Halbzeit aber von der Bank aus verfolgen. Heute für die Traditionsmannschaft von Borussia Mönchengladbach aktiv. © imago images / MIS 9/31 Jonas Kamper: Der einmalige dänische Nationalspieler war mit seinem indirekten Freistoßtor (84.) zum 2:1 der Matchwinner. Von 2010 bis 2018 noch in seiner Heimat aktiv, wo er schließlich auch seine Karriere beendete. Strebt eine Zukunft als Trainer an. © imago images / Kosecki 10/31 Jörg Böhme: Der linke Mittelfeldmann bereitete den Ausgleich per butterweicher Flanke vor, 2008 beendete der zehnmalige Nationalspieler aufgrund von Knieproblemen seine Profikarriere. Heute Trainer der U19 des FSV Zwickau. © imago images / Eisenhuth 11/31 Angriff - Christian Eigler (bis 65.): War Teil des Doppelsturms und in Folge noch bis 2008 für die Ostwestfalen aktiv. Später noch bei Nürnberg und Ingolstadt unter Vertrag, seit der Saison 18/19 Spielertrainer bei seinem Jugendklub SV Unterreichenbach. © imago images / Sven Simon 12/31 Artur Wichniarek: Der legendäre DSC-Stürmer (88 Tore in 216 Spielen) erzielte damals das 1:1, 2011 kehrte "König Artur" in seine polnische Heimat zurück. Dort fungiert er heute als TV-Experte und Werbegesicht eines Buchmachers. © imago images / Eisenhuth 13/31 Einwechselspieler - Radim Kucera (ab 46.): Der Defensivallrounder kam zur zweiten Halbzeit für Marx in die Partie. Bis 2010 blieb er bei der Arminia, ehe er zurück nach Tschechien ging. Dort arbeitet er heute als Trainer, zuletzt beim FC Vysocina. © imago images / Eisenhuth 14/31 Ioannis Masmanidis (ab 65.): Der gebürtige Leverkusener ersetzte Eigner für die Schlussminuten, 2008 ging es für ihn weiter nach Nürnberg. Seit 2017 spielt er für den Kreisligisten FC Hellas Leverkusen und ist zusätzlich Jugendtrainer bei Viktoria Köln. © imago images / Eisenhuth 15/31 Tim Danneberg (ab 79.): Der Innenverteidiger sollte im Schlussabschnitt den Laden zusammenhalten und ist heute immer noch Rekordhalter in Sachen Drittligaspiele (332). Seit 2019 Co.-Trainer des VfL Osnabrück. © imago images / Sven Simon 16/31 Trainer – Thomas von Heesen: Als Spieler war er ewig für den HSV aktiv, als Arminia-Trainer war nach zwei Saisons 2007 wieder Schluss. Zuletzt trainierte er die E-Junioren von Blau-Weiß Baabe auf Rügen und will nun ein eigenes Fußballprojekt starten. © imago images / MIS 17/31 FC Bayern – Tor – Oliver Kahn: Der Bayern-Keeper hielt in der 75. stark gegen Wichniarek, bei den beiden Gegentoren war er machtlos. Nach Jahren als TV-Experte ab 2022 Nachfolger von Rummenigge als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern. © imago images / Kosecki 18/31 Abwehr – Willy Sagnol: Der damalige Rechtsverteidiger beendete 2009 nach neun Jahren beim FC Bayern seine Karriere und war anschließend als Co.-Trainer und für ein Spiel als Interimstrainer der Münchener aktiv. Seither Medienberater bei RMC Sport. © imago images / Sven Simon 19/31 Lucio: Der Innenverteidiger bereitete das 1:0 vor, leistete sich sonst aber viele Stellungsfehler und Unsicherheiten. Verließ den FC Bayern 2009 und beendete erst 2019, im Alter von 41 Jahren, in Brasilien seine Karriere. © imago images / Claus Bergmann 20/31 Daniel van Buyten: Der Belgier startete an Lucios Seite und blieb dem FC Bayern noch bis zu seinem Karriereende 2014 erhalten. Seit Ende 2015 ist er Vize-Präsident sowie Assistent des Präsidenten bei Standard Lüttich. © imago images / MIS 21/31 Philipp Lahm: Damals noch in seiner Rolle als Linksverteidiger in seiner zweiten Saison in München aufgelaufen, sollte die Klublegende bis zu einem Karriereende 2017 in München bleiben. Nun Chef des Organisationskomitees der EM 2024. © imago images / Contrast 22/31 Mittelfeld - Mark van Bommel: Der Niederländer staubte in der 6. Minute nach einem verunglückten Lucio-Schuss zur frühen Führung ab. Hielt dem FC Bayern bis zu seinem Milan-Wechsel 2011 die Treue, zuletzt Trainer der PSV Eindhoven. © imago images / MIS 23/31 Owen Hargreaves (bis 23.): Der Motor im defensiven Mittelfeld sollte die Bayern 2007 verlassen, um sich Manchester United anzuschließen. Nach seinem Karriereende 2012 als TV-Analyst und Kommentator für CNN und BT Sports tätig. © imago images / MIS 24/31 Bastian Schweinsteiger (bis 70.): Die Bayern-Legende komplementierte damals das Mittelfeld, bestehend aus ihm, van Bommel und Hargreaves, danach versuchte er noch sein Glück in England und den USA. Seit Sommer 2020 ist er als ARD-Experte im Einsatz. © imago images / Contrast 25/31 Lukas Podolski (bis 77.): In seiner ersten Bayern-Saison durfte der Kölner gegen die Arminia starten, ansonsten kam er in der Saison nur auf 21 weitere Einsätze. Trägt seit Januar 2020 das Trikot des türkischen Erstligisten Antalyaspor. © imago images / Contrast 26/31 Angriff – Claudio Pizarro: Gleich drei Stürmer durften gegen die Arminia ran, "Pizza" war einer davon. Bis Sommer war er noch als Aktiver für Werder im Einsatz, im Anschluss kehrte er als Botschafter und Teil der FC Bayern Legends nach München zurück. © imago images / Claus Bergmann 27/31 Roque Santa Cruz: Der Paraguayer war der dritte Stürmer im Bund, nach der Saison kehrte er den Bayern den Rücken zu. Danach folgten Stationen in England, Spanien und seiner Heimat, wo er heute noch für Club Olimpia aktiv ist. © imago images / Kosecki 28/31 Einwechselspieler – Martin Demichelis (ab 23.): Der Argentinier kam früh für den angeschlagenen Hargreaves in die Partie, wodurch ein Bruch in der Bayern-Partie stattfand und kurz darauf der Gegentreffer fiel. Heute ist er Trainer der bayerischen U19. © imago images / Claus Bergmann 29/31 Hasan Salihamidzic (ab 70.): Brazzo durfte in der 70. für Schweinsteiger ran, in der folgenden Saison verließ der die Münchener in Richtung Juventus. Heute ist er als Sportvorstand für die Transfers beim deutschen Rekordmeister tätig. © imago images / pmk 30/31 Mehmet Scholl (ab 77.): Ersetzte Podolski in der 77. Minute und beendete im Jahr drauf auch seine Karriere nach 15 Jahren beim FCB. Nach Tätigkeiten als Trainer und TV-Experte ist er heute Markenbotschafter von Dacia. © imago images / pmk 31/31 Trainer – Felix Magath: Auch Magaths Zeit beim FC Bayern war im darauffolgenden Jahr Geschichte, es folgten Stationen bei Wolfsburg, Schalke und in China. Heute als Berater für die Würzburger Kickers sowie den FC Admira Wacker Mödling tätig.

FC Bayern im DFB-Pokal gegen Düren

Obwohl gleich elf FCB-Profis unter der Woche auf Länderspielreise waren, wartet gleich das nächste Pflichtspiel auf den Quintuple-Sieger im DFB-Pokal. In der heimischen Allianz Arena empfangen die Bayern den 1. FC Düren.

Trainer Hansi Flick gab auf der Pressekonferenz am Mittwoch an, dass die Neuzugänge Douglas Costa, Marc Roca, Bouna Sarr, Eric Maxim Choupo-Moting und Keeper Alexander Nübel zum Einsatz kommen werden.

Auch einige Talente werden Spielminuten von Beginn an bekommen. Spieler, die am Dienstag und Mittwoch nicht für ihre Nationen auf dem Feld standen, könnten außerdem ebenfalls spielen. Beispielsweise saß Niklas Süle beim 3:3 von Deutschland gegen die Schweiz über 90 Minuten auf der Bank.

So könnte der FC Bayern heute spielen:

FCB: Nübel - Sarr, Richards, Boateng, Davies - Martínez, Roca - Costa, Müller, Musiala - Choupo-Moting

Die Partie könnt Ihr übrigens sowohl im Free- als auch im Pay-TV sehen. Sport 1 und Sky zeigen die Partie live in voller Länge - und bieten jeweils Livestreams an. Der Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Ohne 13?! So könnte der FC Bayern München in der 1. Runde im DFB-Pokal spielen © imago images / Sven Simon 1/15 Der FC Bayern München muss am Donnerstag im Nachholspiel der 1. Runde des DFB-Pokals gegen den 1. FC Düren voraussichtlich auf 13 Spieler verzichten. SPOX ordnet die Situation ein und zeigt, wie der FCB spielen könnte. © imago images / Philippe Ruiz 2/15 Die absurd hohe Zahl an fehlenden Spielern ist auf den straffen Spielplan des Quintuple-Siegers zurückzuführen. Gleich elf Spieler sind auf Länderspielreise, Leroy Sane und Tanguy Nianzou fehlten zudem zuletzt angeschlagen. © imago images / Schüler 3/15 Neuer, Süle, Kimmich, Goretzka und Gnabry (alle DFB-Team), Pavard, Tolisso, Hernandez und Coman (Frankreich) sowie Lewandowski (Polen) und Alaba (Österreich) sind noch am Dienstag und Mittwoch im Einsatz. © imago images / Philippe Ruiz 4/15 Somit könnten gleich mehrere Spieler ihr Pflichtspieldebüt geben. Die Neuzugänge Alexander Nübel, Douglas Costa, Marc Roca, Bouna Sarr und Eric Maxim Choupo-Moting dürfen sich berechtigte Hoffnungen auf Einsatzzeit machen. © imago images / Sven Simon 5/15 TOR - ALEXANDER NÜBEL: Die neue Nummer zwei des FC Bayern gehört zu den größten Torwarttalenten des Landes. Aber: In der vergangenen Saison leistete er sich einige Patzer auf Schalke. Er soll von Neuer lernen und geformt werden. © imago images / Lackovic 6/15 ABWEHR - BOUNA SARR: Der lang ersehnte Rechtsverteidiger-Backup kam am Deadline Day für acht Millionen Euro von Olympique Marseille - und bietet Flick endlich mehr Optionen. Der frühere Flügelspieler hat enorme Qualitäten in der Offensive. © imago images / Sven Simon 7/15 CHRIS RICHARDS: Zeigte beim 4:3-Sieg gegen Hertha BSC erste gute Ansätze auf der rechten Abwehrseite. Dabei musste er aber angeschlagen runter. Künftig soll der 20-Jährige als Innenverteidiger aufgebaut werden. © imago images / Lackovic 8/15 JEROME BOATENG: Durch die Ausbootung aus der Nationalmannschaft kann Flick auf die Erfahrung des langjährigen FCB-Verteidigers setzen. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, einen Verbleib kann er sich aber dennoch vorstellen. © imago images / Sven Simon 9/15 ALPHONSO DAVIES: Erst verletzt, dann etwas müde. Der junge Kanadier ist in der neuen Saison noch nicht wirklich ins Rollen gekommen. Gegen Hertha wurde er offensiv eingesetzt. Im Pokal soll er Spielpraxis sammeln. © imago images / Markus Ulmer 10/15 MITTELFELD - JAVI MARTINEZ: Der Spanier war eigentlich schon weg, bleibt aber noch eine Saison in München. Die Rückkehr nach Bilbao scheiterte am fehlenden Geld. Im nächsten Sommer kann er ablösefrei gehen. © imago images / Philippe Ruiz 11/15 MARC ROCA: Die Bayern wollten den 23-Jährigen bereits im vergangenen Sommer von Espanyol Barcelona verpflichten. Ihm wird eine große Zukunft vorausgesagt. Die Spielweise? Eine Mischung aus Xabi Alonso und Busquets. © imago images / Sven Simon 12/15 DOUGLAS COSTA: Es war wohl die größte Überraschung am Deadline Day - der Brasilianer kehrt per Leihe für ein Jahr von Juventus Turin an die Isar zurück. Von 2015 bis 2017 hatte der Flügelflitzer bereits für Furore gesorgt. © imago images / Sven Simon 13/15 THOMAS MÜLLER: Die gleiche Nummer wie bei Boateng. Flick setzt seit seiner Übernahme auf den Ur-Bayer, der das Vertrauen mit überragenden Leistungen zurückzahlt. In der Liga steht er bereits bei einem Tor und drei Vorlagen. © imago images / Lackovic 14/15 JAMAL MUSIALA: Das Offensivtalent durfte bereits Bundesliga-Luft schnuppern und erzielte sein erstes Tor gegen Schalke 04. In dieser Saison kann sich der 17-Jährige trotz des Transfers von Costa auf Einsatzzeit einstellen. © imago images / Philippe Ruiz 15/15 STURM - ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Mit PSG konnte er sich nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen und kam somit ablösefrei. Als Edeljoker soll er Lewandowski entlasten und Pausen ermöglichen.

FC Bayern mit vollem Terminkalender

atum Uhrzeit Wettbewerb Gegner Ort 15.10.2020 20.45 Uhr DFB-Pokal 1. FC Düren Heim 17.10.2020 18.30 Uhr Bundesliga Arminia Bielefeld Auswärts 21.10.2020 21 Uhr Champions League Atletico Madrid Heim 24.10.2020 15.30 Uhr Bundesliga Eintracht Frankfurt Heim 27.10.2020 21 Uhr Champions League Lokomotive Moskau Auswärts 31.10.2020 15.30 Uhr Bundesliga 1. FC Köln Auswärts 03.11.2020 21 Uhr Champions League FC Salzburg Auswärts 07.11.2020 18.30 Uhr Bundesliga Borussia Dortmund Auswärts

FC Bayern München live im TV und Livestream sehen

Die Partie des FC Bayern München in der Bundesliga bei Arminia Bielefeld am kommenden Samstag wird ausschließlich von Sky übertragen. Auch die darauffolgende Partie zum Champions-League-Auftakt gegen Atletico Madrid zeigt der Bezahlsender exklusiv.

Wer nicht über das benötigte Abonnement des Pay-TV-Senders verfügt, kann sich bei DAZN bereits 40 Minuten nach Abpfiff alle Highlights ansehen. Zudem zeigt der Streamingdienst 40 Spiele der Bundesliga, den Großteil der Partien in der Königsklasse, die gesamte Europa League, die Serie A, Ligue 1 und LaLiga live.

FC Bayern in der Bundesliga: Die Tabelle vor dem 4. Spieltag