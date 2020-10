BVB, News und Gerüchte: Haaland-Abschied von Borussia Dortmund? Zorc spricht Klartext

Erling Haaland soll dem BVB trotz des großen Interesses lange erhalten bleiben. Sebastian Kehl kritisiert die Leistung gegen Lazio Rom und Youssoufa Moukoko wird nicht in der zweiten Mannschaft spielen dürfen. Die wichtigsten News und Gerüchte zum BVB findet Ihr hier.

BVB: Haaland-Transfer zu Top-Klub? Zorc: "Keine Diskussionen!"

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat einem baldigen Abschied von Erling Haaland vom BVB eine Absage erteilt. "Bei uns gibt es keine Diskussion um ihn", sagte Zorc im Gespräch mit der Sport Bild. Für den norwegischen Stürmer liege keine Offerte vor. Außerdem ist im bis 2024 datierten Kontrakt des 20-Jährigen auch keine Ausstiegsklausel integriert.

"Erling will sich permanent verbessern. Am liebsten will er jede Woche besser werden, Fortschritte erzielen. Weil er spürt, dass er noch Entwicklungspotenzial besitzt. Und er weiß, dass Borussia Dortmund dabei der richtige Klub für ihn ist", erklärte Zorc.

Einen Wechsel ziehe Haaland wohl nur in Betracht, wenn er das Niveau der absoluten Top-Stürmer erreicht habe und dann auch als unumstrittener Stammspieler geholt werde.

BVB - Sebastian Kehl: "Desolate Leistung" gegen Lazio Rom

Der BVB hat den Auftakt gegen Lazio Rom in die neue Champions-League-Saison mit 1:3 (die Highlights im Video) verpatzt. "Das war eine desolate Leistung, vor allem in der ersten Halbzeit", sagte Sebastian Kehl.

"Wir haben viele Fehler gemacht, Undiszipliniertheiten, Abspielfehler", konstatierte der Leiter Lizenzspielerabteilung von Borussia Dortmund. "Zwar haben wir in der zweiten Halbzeit noch einmal versucht, die eine oder andere Chance herauszuspielen, aber insgesamt haben wir absolut verdient verloren. So können wir in der Champions League nicht auftreten."

BVB: Champions-League-Spielplan in der Übersicht

Datum Gegner Ort 20.10.2020, 21 Uhr Lazio Rom Auswärts 28.10.2020, 21 Uhr Zenit Heim 04.11.2020, 21 Uhr Brügge Auswärts 21.11.2020, 21 Uhr Brügge Heim 02.12.2020, 21 Uhr Lazio Rom Heim 08.12.2020, 21 Uhr Zenit Auswärts

Borussia Dortmund verliert gegen Lazio Rom: Der BVB in der Einzelkritik © imago images / Insidefoto 1/15 Borussia Dortmund hat einen krachenden Fehlstart in die neue Champions-League-Saison hingelegt. Beim 1:3 gegen Lazio Rom wissen auch viele Führungsspieler nicht zu überzeugen. SPOX hat die BVB-Noten. © imago images / Insidefoto 2/15 MARWIN HITZ: Hielt alles, was zu halten war. Bei den Toren zum 0:1 und 1:3 machtlos, beim 0:2 sah er zugegeben unglücklich aus. Parierte einige Male gut gegen Immobile und Correa. Note: 3,5. © imago images / Insidefoto 3/15 LUKASZ PISZCZEK: Ging beim 0:1 nicht entschieden genug ins Duell mit Correa, der dann auf Immobile ablegte. Auch sonst zeigte der Routinier ungewohnt viele Schwächen im Zweikampf und Passspiel. Note 4. © imago images / LaPresse 4/15 MATS HUMMELS: Noch der beste Dortmunder Defensivspieler. Bügelte immer wieder die Fehler seiner Nebenleute aus und spielte einige gute Bälle in die Spitze. Hatte die meisten Ballaktionen seiner Mannschaft (121). Note: 3,5. © imago images / LaPresse 5/15 THOMAS DELANEY: Musste als Can-Ersatz auf der ungewohnten Position als Innenverteidiger aushelfen und zeigte dort eine schwache Vorstellung. Kam beim 0:1 gegen Immobile einen Schritt zu spät, auch beim 1:3 sah der Däne nicht gut aus. Note: 4,5. © imago images / Insidefoto 6/15 THOMAS MEUNIER: Leitete das 0:1 mit einem katastrophalen Fehlpass ein, auch unmittelbar vor der Ecke zum 0:2 nicht auf der Höhe. Verpasste freistehend das Tor zum Anschluss (29.). Leistete sich zudem die meisten Ballverluste beim BVB (27). Note: 5. © imago images / LaPresse 7/15 AXEL WITSEL: Vor allem im ersten Durchgang mit großen Problemen, als er einige Male Luis Alberto entwischen ließ. Nach der Pause dann verbessert. Gewann immerhin solide 60 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 4,5. © imago images / Revierfoto 8/15 JUDE BELLINGHAM: Bildete zusammen mit Witsel das Zentrum vor der Abwehr, bekam aber zu keinem Zeitpunkt Zugriff zum Spiel und leistete sich immer wieder Ballverluste im Aufbauspiel. Musste nach 45 Minuten für Reyna weichen. Note: 4,5. © imago images / Insidefoto 9/15 RAPHAEL GUERREIRO: War offensiv deutlich aktiver als Pendant Meunier und hatte die erste gute Chance im BVB-Spiel, als er im Eins gegen Eins an Lazio Keeper Strakosha scheiterte (21.). Beim 1:3 gegen Akpa Akpro zu passiv. Note: 4. © imago images / Insidefoto 10/15 JADON SANCHO: Im ersten Durchgang noch ähnlich schwach wie Reus, steigerte sich der Engländer im zweiten Durchgang. Kreierte im Zusammenspiel mit Reyna einige gute Chancen, blieb im Abschluss aber wirkungslos. Note: 4. © imago images / Insidefoto 11/15 MARCO REUS: Blasser Auftritt des Dortmunder Kapitäns. War an keiner nennenswerten Offensivaktion der Schwarz-Gelben beteiligt und musste nach 78 Minuten für Reinier weichen. Note: 4,5. © imago images / Insidefoto 12/15 ERLING HAALAND: Fungierte als offensive Anspielstation, und machte dort viele Bälle fest. Legte nach schönem Doppelpass Guerreiros Großchance auf (21.) und traf dann selbst wuchtig zum 1:2 (71.). An fast jeder guten Offensivaktion beteiligt. Note: 3. © imago images / LaPresse 13/15 GIOVANNI REYNA (ab 46.): Brachte mit seiner Einwechselung frischen Wind ins Offensivspiel der Dortmunder und legte Haalands Ausgleich mustergültig auf. Auch sonst offensiv überall zu finden. Note: 3. © imago images / Kirchner-Media 14/15 JULIAN BRANDT (ab 65.): Übernahm Bellinghams Platz im Zentrum und machte seine Sache dort etwas besser als der Youngster. Ließ sich immer wieder fallen, um das Spiel von hinten aufzubauen, die Wende gelang aber nicht mehr. Note: 4. © imago images / Sven Simon 15/15 REINIER (ab 78.): Kam für die Schlussviertelstunde für den schwachen Reus, hatte auf das Ergebnis aber keinen Einfluss mehr. Ohne Bewertung.

BVB: Manuel Akanji wieder zurück im Training

Manuel Akanji ist nach seiner COVID-19-Erkrankung in das Training von Borussia Dortmund zurückgekehrt. Das teilte der Klub mit.

Nach meinem negativen Test ist die Quarantäne beendet. "Danke für Eure Genesungswünsche und Eure Unterstützung. Ich kann es nicht erwarten, am Samstag das Derby zu spielen", wird der Schweizer zitiert.

BVB: Moukoko nicht in der 2. Mannschaft spielberechtigt

Youssoufa Moukoko wird ab seinem 16. Geburtstag für die Profis von Borussia Dortmund in der Bundesliga auflaufen dürfen. Für die zweite Mannschaft wird er dann aber nicht spielberechtigt sein.

Der BVB II spielt in der Regionalliga West. In dieser gelten nicht die DFL-Statuten, sondern die des DFB. Der deutsche Fußball-Verband hat zwar seine Regelung angepasst, dass Spieler ab dem 16. Lebensjahr bei den Herren auflaufen dürfen. Diese gilt jedoch nur für die 3. Liga.