BVB, News und Gerüchte: Dortmunder Ultragruppe löst sich auf

Eine Ultragruppe von Borussia Dortmund löst sich offenbar auf. Für seinen offenen Brief zu den veränderten Corona-Auflagen erntet der BVB in den sozialen Netzwerken viel Kritik. Hier gibt es News und Gerüchte zu den Schwarz-Gelben.

Zagadou-Comeback im November? Hier findet ihr weitere News und Gerüchte rund um den BVB.

BVB: Ultragruppe "Jubos" löst sich nach 15 Jahren auf

Das kommt überraschend: Nach 15 Jahren haben sich die "Jubos", eine der drei Ultragruppen bei Borussia Dortmund, aufgelöst. Das berichten die Ruhr Nachrichten mit Verweis auf "gut informierte Fankreise".

Demnach habe die Gruppe bereits im Frühsommer die Entscheidung gefällt, nach dem Corona-Lockdown nicht mehr in den Signal Iduna Park zurückzukehren. Der angebliche Hauptgrund für die Auflösung: die sich immer heftiger drehende Spirale der Kommerzialisierung im Profifußball. Der kleinsten der drei Ultra-Gruppen beim BVB gehörten zuletzt knapp 60 Mitglieder an.

Borussia Dortmund: Offener Brief an BVB-Fans sorgt für Kritik

In einem offenen Brief richtete sich der BVB am Mittwoch an seine Fans, um seine Enttäuschung zu den veränderten Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie auszudrücken.

Ein Satz darin, der in der breiten Öffentlichkeit für reichlich Verärgerung sorgte: "Der Profifußball ist nachweislich kein Treiber der Pandemie. Und ehrlich gesagt sieht das auch niemand anders. Gerade vor diesem Hintergrund ist es schwierig zu akzeptieren, dass Fakten nicht zählen."

Einige BVB-Anhänger empfinden die Kritik ihres Klubs an dem Fan-Lockdown als unangebracht. Von "peinlichem Gejammer" schreibt etwa das bekannte Fanzine Schwatzgelb.de. "Borussia Dortmund spricht aus einer massiv privilegierten Position heraus und stellt sich als ein Häufchen Elend dar. Zum Fremdschämen."

Viele User bei Twitter erinnerten den BVB zudem an die Aussagen von Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass 75 Prozent der Infektionen aktuell nicht nachvollziehbar seien. "Wenn man allen Branchen glaubt, dann ist wohl niemand ein Treiber der Pandemie - komisch, dass es dann doch noch Ansteckungen gibt", so ein User.

Das Dutzend voll gemacht! Haaland schreibt Champions-League-Geschichte © imago images 1/23 BVB-Sturmtank Erling Haaland schießt gegen Zenit sein 12. CL-Tor. Im 10. Spiel! So schnell war noch keiner. Wir haben den Norweger mit den Top-10 der Ewigen Torschützenliste der Königsklasse verglichen. © imago images / team2 2/23 Am 28.10.2020 schießt Erling Haaland das Tor zum 2:0-Sieg für Dortmund gegen Zenit St. Petersburg. Für den Norweger ist es das 12. Tor im 10. Spiel der Königsklasse. Dies gelang ihm im Alter von 20 Jahren und drei Monaten. © imago images / gepa pictures 3/23 Für Salzburg debütierte Haaland in der CL am 17.9.2019 mit einem Dreierpack gegen Genk. Fünf weitere Tore ließ er in den folgenden fünf Gruppenspielen folgen. Seit seinem Wechsel nach Deutschland erzielte er in vier Spielen vier CL-Tore für den BVB. © imago images / uk sports pics ltd 4/23 10. Platz in der Ewigen Torjägerliste der Champions League: ZLATAN IBRAHIMOVIC - 48 Tore in 120 Spielen. © imago images / chernykh 5/23 Ibrahimovic im Haaland-Vergleich: 12. CL-Tor im 49. Spiel am 7.11.2007 für Inter Mailand gegen ZSKA Moskau (4:2). Alter: 26 Jahre, 1 Monat. © imago images / ulmer 6/23 9. Platz in der Ewigen Torjägerliste der Champions League: ANDRIY SHEVCHENKO - 48 Tore in 100 Spielen. © imago images / mary evans 7/23 Shevchenko im Haaland-Vergleich: 12. CL-Tor im 18. Spiel am 17.03.1999 für Dynamo Kiev gegen Real Madrid (2:0). Alter: 22 Jahre, 6 Monate. © imago images / baumann 8/23 8. Platz in der Ewigen Torjägerliste der Champions League: ALFREDO DI STEFANO - 49 Tore in 58 Spielen. © imago images / marca 9/23 Di Stefano im Haaland-Vergleich: 12. CL-Tor im 15. Spiel am 30.05.1957 für Real Madrid gegen AC Florenz (2:0). Alter: 29 Jahre, 10 Monate. © imago images / panoramic 10/23 7. Platz in der Ewigen Torjägerliste der Champions League: THIERRY HENRY - 50 Tore in 112 Spielen. © imago images / pius koller 11/23 Henry im Haaland-Vergleich: 12. CL-Tor im 26. Spiel am 04.04.2001 für FC Arsenal gegen FC Valencia (2:1). Alter: 23 Jahre, 8 Monate. © imago images / cordon press diario as 12/23 6. Platz in der Ewigen Torjägerliste der Champions League: RUUD VAN NISTELROOY - 56 Tore in 73 Spielen. © imago images / ulmer 13/23 Van Nistelrooy im Haaland-Vergleich: 12. CL-Tor im 17. Spiel am 20.11.2001 für Manchester United gegen FC Bayern (1:1). Alter: 24 Jahre, 4 Monate. © imago images 14/23 5. Platz in der Ewigen Torjägerliste der Champions League: KARIM BENZEMA - 66 Tore in 122 Spielen. © imago images / panoramic 15/23 Benzema im Haaland-Vergleich: 12. CL-Tor im 17. Spiel am 10.12.2008 für Olympique Lyon gegen FC Bayern (2:3). Alter: 20 Jahre, 11 Monate. © imago images / poolfoto ucl 16/23 4. Platz in der Ewigen Torjägerliste der Champions League: ROBERT LEWANDOWSKI - 68 Tore in 92 Spielen. © imago images / sven simon 17/23 Lewandowski im Haaland-Vergleich: 12. CL-Tor im 21. Spiel am 01.10.2013 für Borussia Dortmund gegen Olympique Marseille (3:0). Alter: 25 Jahre, 1 Monat. © imago images / gribaudi image photo 18/23 3. Platz in der Ewigen Torjägerliste der Champions League: RAUL - 71 Tore in 142 Spielen. © imago images / claus bergmann 19/23 Raul im Haaland-Vergleich: 12. CL-Tor im 28. Spiel am 15.09.1999 für Real Madrid gegen Olympiakos Piräus (1:1). Alter: 22 Jahre, 3 Monate. © imago images / defodi 20/23 2. Platz in der Ewigen Torjägerliste der Champions League: LIONEL MESSI - 117 Tore in 145 Spielen. © imago images 21/23 Messi im Haaland-Vergleich: 12. CL-Tor im 25. Spiel am 04.11.2008 für FC Barcelona gegen FC Basel (1:1). Alter: 21 Jahre, 5 Monate. © imago images 22/23 1. Platz in der Ewigen Torjägerliste der Champions League: CRISTIANO RONALDO - 130 Tore in 170 Spielen. © imago images / sportimage 23/23 Ronaldo im Haaland-Vergleich: 12. CL-Tor im 37. Spiel am 11.03.2009 für Manchester United gegen Inter Mailand (2:0). Alter: 24 Jahre, 1 Monat.

BVB: Rose als Favre-Nachfolger? Eberl verärgert

Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose wird dieser Tage - wieder einmal - als Nachfolger von Lucien Favre bei Borussia Dortmund gehandelt. Max Eberl, der Sportdirektor der Fohlen, reagierte auf einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag genervt von den Gerüchten. Sie seien "grenzwertig" und "respektlos unserem Klub" gegenüber, sagte Eberl.

Der 47-Jährige fügte jedoch gelassen an: "Ich bin jetzt zwölf Jahre Sportdirektor, und gefühlt seit dem ersten Tag habe ich mit Spekulationen zu tun. Erst einmal zeigt mir das, dass wir auf dem absolut richtigen Weg sind und immer wieder super Spieler und Top-Trainer finden, die uns weiterbringen. Deswegen sind sie auch so begehrt. Aber wir wissen genau, was wir wollen. Und das ist, was für mich zählt."

BVB: Der Spielplan für die kommenden Wochen