Testspiel: Union Berlin gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Union Berlin trifft am heutigen Nachmittag zum Test auf den 1. FC Nürnberg. SPOX verrät Euch, wo Ihr die Partie live im TV, Stream und Ticker mitverfolgen könnt.

Union Berlin vs. 1. FC Nürnberg: Wann und wo findet das Spiel statt?

Austragungsort des Spiels ist das Stadion an der alten Försterei in Berlin. Der Anpfiff ist auf 17.30 Uhr terminiert. Zuschauer sind unter Einhaltung der allgemeinen Coronaregeln erlaubt. Für beide Klubs ist es der letzte Test vor dem Beginn der ersten bzw. zweiten Bundesliga.

"Es ist unser letztes Vorbereitungsspiel vor dem Pflichtspielstart und wir haben uns vorgenommen, die Dinge, die gut funktioniert haben, beizubehalten und das besser zu machen, was uns in den letzten Spielen noch nicht so gut gelungen ist. Wir müssen defensiv wieder gut organisiert und auf dem Weg nach vorne gefährlicher sein", sagte FCU-Trainer Urs Fischer.

Union gegen Nürnberg live im TV und Livestream

Sowohl Union Berlin als auch der 1. FC Nürnberg zeigen die kompletten 90 Minuten live.

Union Berlin . Nürnberg: SPOX-Liveticker

Wer die Partie nicht im Livestream mitverfolgen kann, ist bei uns herzlich willkommen. In unserem SPOX-Liveticker verpasst Ihr keine Aktion auf dem Rasen.

Bundesliga: Der erste Spieltag im Überblick

