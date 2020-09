Testspiel: Union Berlin gegen 1. FC Nürnberg heute im Liveticker

Der 1. FC Union Berlin empfängt heute Nachmittag zum letzten Testspiel vor dem Bundesligastart den 1. FC Nürnberg. Hier bei SPOX könnt Ihr die Begegnung im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Union Berlin vs. 1. FC Nürnberg heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn:

"Es ist unser letztes Vorbereitungsspiel vor dem Pflichtspielstart und wir haben uns vorgenommen, die Dinge, die gut funktioniert haben, beizubehalten und das besser zu machen, was uns in den letzten Spielen noch nicht so gut gelungen ist. Wir müssen defensiv wieder gut organisiert und auf dem Weg nach vorne gefährlicher sein", sagte FCU-Trainer Urs Fischer.

Vor Beginn:

Für beide Mannschaften ist es vor dem Beginn der Bundesliga bzw. zweiten Bundesliga das letzte Testspiel. Während die Berliner in bislang sechs Testspielen drei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage einfuhren, blieben die Nürnberger nur einmal ohne Sieg. Die restlichen Begegnungen entschied die Mannschaft von Trainer Robert Klauß für sich.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich Willkommen zum Testspiel zwischen Union Berlin und dem 1. FC Nürnberg. Beginnen soll die Partie am heutigen Samstag um 17.30 Uhr im Stadion an der alten Försterei.

Union gegen Nürnberg im TV und Livestream

Das Spiel wird nicht im TV übertragen. Stattdessen zeigen beide Klubs das Duell via Livestream.

Bundesliga: Der erste Spieltag im Überblick