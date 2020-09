FC Schalle 04, News und Gerüchte - David Wagner: "Haben mit der Spitze rein gar nichts zu tun"

Schalke-Trainer David Wagner hat klargestellt, dass S04 derzeit weit von den Topteams der Bundesliga entfernt sei. Ein Stürmer-Routinier soll sich bereits zum Medizincheck in Gelsenkirchen befinden und auch ein Arsenal-Keeper gilt als Kandidat für einen Wechsel. News und Gerüchte zu Schalke 04 gibt es hier.

Weitere News und Gerüchte zu S04 gibt es hier.

Schalke-Coach Wagner: "Haben mit der Spitze rein gar nichts zu tun"

Nach Aussage von Schalke-Trainer David Wagner müssen die Fans der Königsblauen die Erwartungen in der nahen Zukunft deutlich herunterschrauben. "Die Wahrnehmung über Schalkes Vergangenheit im Vergleich zur Gegenwart, das passt nicht zusammen. Es gibt Menschen, die sind heute 30 oder noch älter, die können gar nicht verstehen, dass wir mit Bayern München und den Klubs an der Spitze derzeit rein gar nichts mehr zu tun haben", sagte er im Sport-Bild-Interview.

Dies sei jedoch "Fakt! Ich habe schon das Gefühl, dass noch nicht jeder verinnerlicht hat, wie unsere Situation derzeit ist. Es wird immer noch zu viel darüber gesprochen, wie es mal war, und wie das jetzt alles passieren konnte. Es geht aber jetzt ausschließlich darum, dass wir da wieder herauskommen".

Nach 16 Spielen ohne Sieg schloss Schalke die vergangene Saison mit 39 Punkten nur auf Platz 12 ab. Die Verantwortlichen erklärten bereits mehrfach, dass in der kommenden Spielzeit eine Qualifikation für den internationalen Wettbewerb besonders aufgrund der prekären finanziellen Situation äußerst unwahrscheinlich sei.

Auch in den ersten Testspielen konnte S04 nicht überzeugen, unter anderem setzte es Niederlagen gegen Verl und Uerdingen. "Uns war bewusst, dass uns so etwas passieren kann. Wir bereiten die Spieler nicht auf Testspiele vor", erklärte Wagner.

Beim Zustandekommen der schlechten Platzierung in der Vorsaison räumte er auch eigene Fehler bei der "Planung und Steuerung " ein: "Es war keine gute Entscheidung, die Jungs, die so lange wegen ihrer Verletzungen nicht gespielt haben, sofort bei der ersten Partie nach dem Re-Start wieder einzusetzen. Sie hatten nur zwei Wochen Training, kein Vorbereitungsspiel. Da habe ich ihnen zu viel zugemutet und nicht richtig gelegen."

Anders verhalte es sich bei den mehrfachen Torwartwechseln zwischen Alexander Nübel und Markus Schubert, die ebenfalls für Unruhe sorgten: "Jede einzelne Torwart-Entscheidung, die ich getroffen habe, würde ich genau so wieder treffen. Die waren auch für jeden, der sich damit intensiv auseinandersetzt, schlüssig und nachvollziehbar."

© imago images / Eibner

Schalke 04: Ibisevic offenbar schon zum Medizincheck vor Ort

Die Unterschrift von Stürmer-Routinier Vedad Ibisevic, zuletzt bei Hertha BSC aktiv, bei Schalke 04 steht offenbar unmittelbar bevor. Nach Informationen von Sport1 hielt sich der Bosnier bereits am Dienstag zum Medizincheck in Gelsenkirchen auf und habe Teile davon schon absolviert. Mit einem Abschluss der Untersuchungen sei am Mittwoch zu rechnen.

Erstmals mit den neuen Kollegen trainieren könnte Ibisevic am Donnerstag. In Gelsenkirchen soll der 36-Jährige einen stark leistungsbezogenen Vertrag mit einem Grundgehalt von nur 100.000 Euro pro Jahr unterschreiben. Ein Argument für einen Verbleib in der Bundesliga und gegen einen Wechsel in die USA oder die Türkei soll auch die Tatsache spielen, dass er sich mit sieben Treffern vorbei an Giovane Elber auf Platz drei der besten ausländischen Bundesliga-Torjäger aller Zeiten schieben könnte.

Ibisevics erste Station in Deutschland war vor 13 Jahren Alemannia Aachen. Nach fünf Spielzeiten bei der TSG Hoffenheim und drei beim VfB Stuttgart landete er 2015 in Berlin. In der abgelaufenen Spielzeit traf er in 27 Einsätzen neunmal (vier Vorlagen) und lief zumeist sogar als Kapitän auf. In der Endphase der Saison zählte er zumeist zum Stammpersonal.

S04-Transfergerüchte: Was passiert noch beim FC Schalke 04? © imago images / RHR-Foto 1/29 Bei Schalke 04 hat sich personell im Hinblick auf die kommende Saison bislang nicht viel getan. Was könnte beim S04 in Sachen Kaderplanung in dieser Transferperiode noch passieren? Das sind die aktuellen Gerüchte. © imago images / Team 2 2/29 Ladenhüter wie Sebastian Rudy oder Guido Burgstaller werden die Schalker wohl nicht loswerden. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Schalker sogar eine Bürgschaft beantragen. Viel Geld für Neugänge ist also nicht vorhanden. © imago images / Laci Pereyni 3/29 Zunächst aber die Abgänge: Neben Weston McKennie (Juventus) muss S04 auch den Verlust der ablösefreien Abgänge von Alexander Nübel (Bayern) und Daniel Caliguiri (Augsburg) kompensieren. © imago images / Team 2 4/29 Zudem wurden die Leihen von Kenny (Everton), Gregoritsch (Augsburg), Todibo und Miranda (beide Barcelona) nicht verlängert. Die Rückkehrer Tekpetey (Ludogrets), Teuchert (Union), Carls (Guimares) und Insua (Huesca) wurden abgegeben. Weitere folgen wohl. © imago images / RHR-Foto 5/29 HAMZA MENDYL (Vertrag bis 2023): Der Linksverteidiger, der S04 einst 6 Mio. Euro kostete, kehrte von seiner Leihe aus Dijon zurück. Auf Schalke hat der 22-Jährige aber keine Zukunft. © imago images / RHR-Foto 6/29 Viele Interessenten für den Franzosen gibt es aber wohl nicht. Real Betis soll sich zwar mit Mendyl beschäftigt haben, ein konkretes Interesse liegt aber wohl nicht vor. © imago images / RHR-Foto 7/29 NABIL BENTALEB (Vertrag bis 2021): Der Algerier spielte in der letzten Saison auf Leihbasis bei Newcastle United. Der Klub ließ eine Kaufoption über 10 Millionen Euro aber aufgrund zu hoher Gehaltsvorstellungen von Bentaleb verstreichen. © imago images / RHR-Foto 8/29 Laut übereinstimmenden Medienberichten ist eine Trennung von Bentaleb nur noch Formsache. Der Mittelfeldspieler war zuletzt freigestellt worden, um sich einen neuen Verein zu suchen. Hellas Verona soll wohl in der Pole Position liegen. © imago images / RHR-Foto 9/29 OZAN KABAK (Vertrag bis 2024): Bereits nach einer Saison könnte Kabak die Königsblauen wieder verlassen. Mehrere englische Klub sollen ihr Interesse an dem 20-Jährigen hinterlegt haben. Kabak hat bei S04 eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Mio. Euro. © imago images / RHR-Foto 10/29 Neben dem FC Liverpool soll vor allem Leicester City an dem Innenverteidiger interessiert sein. Die Foxes haben Kabak wohl als möglichen Nachfolger von Caglar Söyüncü ausgemacht, sollte dieser den Verein verlassen. © imago images / RHR-Foto 11/29 AMINE HARIT (Vertrag bis 2024): Nach einer stark verbesserten Saison des 23-Jährigen sollen mehrere Klubs aus dem Ausland an ihm dran sein. Wie die Sport Bild berichtete, soll Harit mit Schalke abgeschlossen haben und einen Wechsel anstreben. © imago images / RHR-Foto 12/29 Angeblich hätte der FC Valencia den Marokkaner schon länger beobachtet. Aus Frankreich soll zudem der OGC Nizza ein Auge auf Harit geworfen haben. Sein Spielstil hätte demnach Trainer Patrick Vieira imponiert. © imago images / RHR-Foto 13/29 CAN BOZDOGAN (Vertrag bis 2022): Das 19-jährige Mittelfeldtalent sammelte in der vergangenen Saison die ersten Profiminuten. Sowohl Atletico Madrid als auch die Tottenham Hotspur sollen sich mit ihm beschäftigen. © imago images / RHR-Foto 14/29 Laut einem Bericht der Mundo Deportivo könnte Bozdogan den Klub für rund 10 Millionen Euro verlassen. Beide Klubs sind aber demnach nicht bereit, diese Summe für einen Spieler mit drei Bundesliga-Einsätzen zu bezahlen. © imago images / RHR-Foto 15/29 MARK UTH (Vertrag bis 2022): Der 1. FC Köln ließ eine Kaufoption in Höhe von 10 Mio. Euro verstreichen. Dennoch wollen die Geißböcke Uth verpflichten. Aufgrund mehrerer öffentlicher Aussagen kam es zum Zoff zwischen Schalke und Köln. © imago images / RHR-Foto 16/29 Schalke wollte den Kölnern nicht entgegenkommen, die rund fünf Mio. Euro boten. Laut kicker-Informationen sei den Kölner aber auch klar, dass Uth mit Klubs aus der Premier League in Verbindung steht. © imago images / RHR-Foto 17/29 Lediglich 6 Mio. Euro soll Schalke durch die McKennie-Leihe erhalten haben. Nicht viel für die klammen Kassen der Schalker. "Man muss in anderen Regalen suchen", sagte Sportvorstand Jochen Schneider jüngst zur neuen Transferpolitik der Königsblauen. © imago images / Nordphoto 18/29 VEDAD IBISEVIC (vereinslos): Der 36-jährige Stürmer soll sich laut einem Bericht der Bild-Zeitung für Schalke entschieden haben. Ibisevic, der bis Sommer noch für Hertha BSC auf Torejagd ging, soll einen Ein-Jahres-Vertrag erhalten. © imago images / foto2press 19/29 VINCENT MÜLLER (Würzburger Kickers, Vertrag bis 2021): Laut kicker-Informationen könnte der Torwart die Kickers vorzeitig verlassen, da der Klub mit Fabian Giefer und Eric Verstappen zwei potentielle Keeper im Kader hat. © imago images / HMB-Media 20/29 Schalke soll in dem 20-Jährigen großen Potenzial sehen und daher ein Interessent sein. Bei den Königsblauen soll Müller zwar nicht als direkter Ersatz von Alexander Nübel dienen, dafür aber als Perspektiv-Spieler. © imago images / GEPA Pictures 21/29 SHON WEISSMANN (Wolfsberger AC, Vertrag bis 2021): Der Stürmer betonte mehrfach, dass die Bundesliga sein Ziel sei. Schalke soll angefragt haben, kam aber wohl zu spät. Weissmann steht vor einem Wechsel zu Real Valladolid. © imago images / Bernd König 22/29 SEBASTIAN ANDERSSON (Union Berlin, Vertrag bis 2022): Schalke bekundete lange Zeit Interesse am Schweden. Andersson hätte Union vorzeitig für 7 Mio. Euro verlassen können. Schalke wollte diese aber nicht bezahlen, daher scheiterte der Transfer. © imago images / Sven Simon 23/29 SVEN ULREICH (Bayern München, Vertrag bis 2021): Bei den Bayern könnte Ulreich nach der Verpflichtung von Alexander Nübel nur noch Nummer drei sein. Schalke gilt nach Bild-Infos als Interessent. Fraglich ist nur, ob S04 Ulreich bezahlen könnte. © imago images / PA Images 24/29 CONOR GALLAGHER (FC Chelsea, Vertrag bis 2022): Der Mittelfeldspieler steht momentan nur im Kader der U23-Mannschaft der Blues. Laut englischen Medienberichten soll Schalke an einer Leihe interessiert sein. © imago images / Globallimagens 25/29 OTAVIO (FC Porto, Vertrag bis 2021): Der Offensivspieler will laut der portugiesischen Zeitung A Bola seinen Vertrag nicht verlängern. Schalke soll zwar interessiert sein, die aufgerufene Ablösesumme von 20 Mio. Euro ist aber nicht realisierbar. © imago images / PRiME Media Images 26/29 SEAD KOLASINAC (FC Arsenal, Vertrag bis 2022): Kehrt der Ex-Schalker zurück? Laut übereinstimmenden Medienberichten sind sowohl S04 als auch Kolasinac an einer Rückholaktion interessiert, es gab mehrere Treffen. Im Raum steht wohl eine Leihe. © imago images / PA Images 27/29 Als Knackpunkt gilt das Gehalt des Bosniers. In London soll Kolasinac rund 9 Mio. Euro verdienen. Auf Schalke könnte er nur 2,5 Mio. Euro erhalten. Laut der Bild könnte er vom Klub nach der Krise für seine finanziellen Einbußen kompensiert werden. © imago images / Pro Shots 28/29 RICK KARSDORP (AS Rom, Vertrag bis 2022): Der Rechtsverteidiger war zuletzt an Feyenoord Rotterdam ausgeliehen. Karsdorp soll eine Alternative zu Jonjoe Kenny sein, dessen Leihe nicht verlängert werden konnte. © imago images / ZUMA Wire 29/29 GABRIEL MONTIEL (River Plate, Vertrag bis 2021): Da Kaderplaner Michael Reschke gute Kontakte nach Argentinier pflegt, könnte laut argentinischen Medien der Rechtsverteidiger eine Option für S04 sein. Montiel soll aber rund 8 Mio. Euro kosten.

FC Schalke: Neuer Torwart vom FC Arsenal?

Schalke 04 ist laut Sky Sports an einer Verpflichtung von Arsenal-Keeper Emiliano Martinez interessiert. Dieser agierte bei den Gunners als Nummer zwei hinter Bernd Leno und könnte auf Schalke den zum FC Bayern gewechselten Alexander Nübel ersetzen. In seinen wenigen Einsätzen für Arsenal zeigte er meist überzeugende Leistungen.

Ob ein Wechsel aber tatsächlich zustande kommt, scheint fraglich. Für den 28-Jährigen wäre wohl eine Ablösesumme im zweistelligen Millionenbereich fällig - zu viel für die finanziell angeschlagenen Schalker. Außerdem kündigten die Verantwortlichen bereits an, dass die Entscheidung über die neue Nummer eins vermutlich zwischen Fährmann und Schubert fallen wird. Die Sport Bild berichtete sogar, dass eine Entscheidung pro Fährmann gefallen sei.

Martinez, der noch bis 2022 an den FC Arsenal gebunden ist, stieß bereits vor zehn Jahren von CA Independiente in die Jugend der Londoner. Seitdem spielte er auf Leihbasis schon für Wolverhampton, Getafe und Reading. Zuletzt stand er beim Sieg im Community Shield gegen den FC Liverpool im Tor der Gunners.

FC Schalke 04: Die Testspielergebnisse im Überblick