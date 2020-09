BVB - News und Gerüchte: Lucien Favre will mit Borussia Dortmund "den Pokal gewinnen"

Lucien Favre will mit Borussia Dortmund in dieser Saison den DFB-Pokal gewinnen. FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß rechnet aber auch in der Meisterschaft mit dem BVB. Hier gibt es News und Gerüchte rund um den deutschen Vizemeister.

Weitere News und Gerüchte zum BVB findet Ihr hier.

BVB, News: Lucien Favre will den DFB-Pokal gewinnen

"Ich kann sagen: Wir wollen den Pokal gewinnen", sagte BVB-Coach Lucien Favre am Sonntag auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit dem MSV Duisburg.

In den vergangenen beiden Spielzeiten scheiterte der BVB jeweils im Achtelfinale, jeweils an Werder Bremen. "Es bringt nichts, zwei oder drei Runden zu schaffen und dann scheidet man doch aus", sagte Favre.

Gegen Duisburg könnte es zum in Dortmund lang ersehnten Pflichtspiel-Comeback von Marco Reus kommen. Der Kapitän der Borussia stand zuletzt im Februar in einem Pflichtspiel für den BVB auf dem Platz. Damals stand er beim Pokal-Aus gegen Werder in der Startelf. "Es macht Spaß, ihn wieder auf dem Platz zu sehen. Er hat seit Anfang Februar nicht mehr gespielt, hat zuletzt aber sehr gut gearbeitet", sagte Favre.

© imago images / Sven Simon

BVB, News: Torsten Lieberknecht hat Angst vor Dortmund

In der ersten Runde muss der BVB gegen den MSV Duisburg bestehen. MSV-Trainer Torsten Lieberknecht gab sich mehr als kleinlaut vor dem Duell. "Ich habe vorm Zeugwart keine Angst, aber vor allen anderen. Vor wem soll ich da warnen? Ich habe die ganze Truppe von Dortmund gar nicht zusammenbekommen", sagte der Trainer des Drittligisten.

Dass nur 300 Zuschauer in Duisburg dabei sein können, macht Lieberknecht traurig. "Ein absolutes Highlight, das man den MSV-Fans am Montag gegönnt hätte", meinte der 47-Jährige: "Ein Super-Los - das willst du vor ausverkauftem Haus spielen!"

BVB, News: Uli Hoeneß erwartet stärkeres Borussia Dortmund

Uli Hoeneß erwartet den BVB in der kommenden Saison noch stärker als in der vergangenen Spielzeit.

"Ich glaube, dass Dortmund dieses Jahr stärker spielt. Bis auf Hakimi haben sie keinen wichtigen Spieler verloren, ihre jungen, sehr talentierten Spieler gehalten. Haaland ist ein Jahr älter, Sancho ist geblieben und ein Jahr älter. Ich sehe Dortmund stärker als in der Rückrunde, wo sie viele Punkte verloren haben", sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern im Sport1-Doppelpass.

BVB: Das Auftaktprogramm in der Bundesliga