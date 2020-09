BVB - News und Gerüchte: Bayerns Gier für Zorc "vorbildlich"

Nach dem Sieg über Mönchengladbach wollen die BVB-Bosse trotzdem nichts von der Meisterschaft wissen - und loben stattdessen den FC Bayern München. Erling Haaland erklärt seinen Elfmeter gegen die Fohlen - und Jude Bellingham stellt einen Rekord auf. Hier gibt es alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

BVB, News: Zorc und Favre erkennen Bayern-Überlegenheit an

Trotz des 3:0 im Saisonauftakt über Borussia Mönchengladbach ist man beim BVB nicht an einer Kampfansage an die Bayern interessiert. "Das ist aktuell wahrscheinlich die beste Mannschaft der Welt, das muss man einfach so konstatieren. Das ist der absolute Topfavorit auf den Titel", sagte Sportdirektor Michael Zorc im Sportstudio des ZDF.

Das 8:0 der Bayern gegen Schalke trotz extrem kurzer Vorbereitung in die Saison, "wie sie nach einer Woche Mannschaftstraining, mit welcher Gier sie wieder auf dem Platz waren", das habe ihn beeindruckt, erklärte Zorc. "Das ist auch vorbildlich für uns."

BVB-Trainer Lucien Favre sprach auf der Pressekonferenz ebenfalls klipp und klar von der "besten Mannschaft der Welt", als er auf die Bayern angesprochen wurde. "Sie haben sich vorn mit Sane verstärkt, sie werden nach dem Abgang von Thiago noch jemanden kaufen. Sie haben so viel Qualität überall, da ist es schwer." Und: "Wer das nicht sieht, hat ein Problem und sollte sich einen anderen Job suchen."

BVB - Borussia Mönchengladbach: Noten und Einzelkritiken © imago images / Kirchner-Media 1/30 Borussia Dortmund ist ein Traumstart in die neue Bundesliga-Saison gelungen. Beim klaren 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach überzeugte vor allem der 17-jährige Giovanni Reyna. Derweil enttäuschten zwei Gladbacher Weltmeister. Die Noten und Einzelkritiken © imago images / Kirchner-Media 2/30 BORUSSIA DORTMUND - ROMAN BÜRKI: Nach Hüftbeschwerden wieder rechtzeitig fit für den Saisonstart. Mit einer leichten Unsicherheit bei einem hohen Ball, rettete dann aber mit etwas Glück bei Gladbachs bester Chance von Hofmann in der 32. Minute. Note: 2,5 © imago images / Team 2 3/30 EMRE CAN: In der Defensive mit einigen Flüchtigkeitsfehlern, dafür mit viel Power nach vorne. Ausgangspunkt der BVB-Führung durch Reyna. Fast mit einem zweiten Assist, doch Sanchos Kopfball nach Cans klasse Vorarbeit touchierte nur die Latte. Note: 2,5. © imago images / Team 2 4/30 MATS HUMMELS: Dortmunds Abwehrchef mit einer gewohnt soliden Leistung. Dirigierte von hinten raus das Aufbauspiel. Allerdings mit einem Stockfehler bei einem vielversprechenden Konter kurz vor der Pause. Note: 3. © imago images / MIS 5/30 MANUEL AKANJI: Zu Beginn etwas unsicher und mit Risikopässen, die zum BVB-Glück nicht bestraft wurden. Setzte sich mit einer frühen Gelben Karte selbst unnötig unter Druck. Fing sich in der zweiten Halbzeit. Note: 3,5. © imago images / Team 2 6/30 THOMAS MEUNIER: Im Rückwärtsgang anfangs etwas zu zaghaft. Gewann nicht alle Duelle gegen Gladbachs Wendt. Schaltete sich immer wieder in die Offensive ein, seine Flanken müssen künftig aber noch genauer kommen. NOTE: 3,5. © imago images / Team 2 7/30 AXEL WITSEL: Der Belgier hatte in der ersten Halbzeit alle Hände voll zu tun, das Aufbauspiel der frechen Gäste vom Niederrhein zu unterbinden. Erst mit der Führung im Rücken wieder gewohnt souverän. Note: 3,5. © imago images / Team 2 8/30 JUDE BELLINGHAM (bis 67.): Nicht so auffällig wie noch bei seinem tollen Pflichtspiel-Debüt im DFB-Pokal. Kämpfte sich gegen das kompakte Gladbacher Mittelfeld aber ins Spiel und war auch am 1:0 beteiligt. Hielt über eine Stunde durch. Note: 3. © imago images / Kirchner-Media 9/30 THORGAN HAZARD (bis 19.): Dortmunds Pechvogel beim Saisonauftakt. Gerade mal 15 Minuten war die neue Spielzeit alt, als der frühere Gladbacher verletzt vom Feld musste. Dabei war seine Vorbereitung so stark. Ohne Bewertung. © imago images / Kirchner-Media 10/30 GIOVANNI REYNA (bis 79.): Im 16. Anlauf klappte es mit dem Debüt-Tor in der Bundesliga. Stark, wie sich der 17-Jährige beim 1:0 im Strafraum der Gladbacher durchsetzte. Holte außerdem den Elfmeter zum 2:0 raus. Ganz starker Auftritt. Note: 1. © imago images / Laci Perenyi 11/30 JADON SANCHO (bis 79.): Dortmunds Topvorbereiter mit Anlaufschwierigkeiten. Mit etwas Pech, als sein Kopfball aus vollem Lauf heraus die Latte streifte. Sensationelle Vorarbeit später beim Highspeed-Konter, der zum dritten Dortmunder Tor führte. Note: 2. © imago images / Laci Perenyi 12/30 ERLING HAALAND: Auch der BVB-Stümer brauchte etwas um ins Spiel zu finden. Starke Szene im Laufduell mit Elvedi, als er nur mit Mühe gestoppt werden konnte. Abgezockt beim Elfmeter zum 2:0 und auch beim Konter zum 3:0. Note: 1,5. © imago images / Kirchner-Media 13/30 EINWECHSELSPIELER - FELIX PASSLACK (ab 19.): Mehr als drei Jahre nach seinem letzten Einsatz für den BVB plötzlich wieder auf dem Rasen. Machte seine Sache als Hazard-Ersatz ordentlich, vergab bei einem Konter aber eine gute Abspieloption. Note: 3. © imago images / Kirchner-Media 14/30 THOMAS DELANEY (ab 67.): Kam in der Schlussphase für den ausgepowerten Bellingham ins Spiel und stand im Zentrum sehr sicher. Note: 3,5. © imago images / Team 2 15/30 JULIAN BRANDT (79.): Mehr als die Joker-Rolle ist zurzeit nicht drin für den Nationalspieler. Zu spät im Spiel für eine Bewertung. © imago images / Laci Perenyi 16/30 MARCO REUS (ab 79.): Nach seinem Kurz-Einsatz im Pokal nun auch wieder in der Bundesliga an Bord. Gegen Gladbach ohne große Szene, aber die Dortmund-Fans dürfen sich freuen, dass ihr Kapitän wieder mitmischt. Ohne Bewertung. © imago images / Kirchner-Media 17/30 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - YANN SOMMER: Ein bitterer Abend für den Gladbacher Schlussmann, der beim 0:1 nicht optimal positioniert war, beim Elfmeter zum 0:2 die falsche Ecke wählte und sich beim 0:3 auch noch überlupfen ließ. Note: 4. © imago images / Chai v.d. Laage 18/30 MATTHIAS GINTER: Hatte gegen Dortmunds schnelle Offensivspieler Probleme, bestritt mit nur vier Zweikämpfen die wenigsten aufseiten der Gladbacher. Konnte auch keine Akzente nach vorne setzen. Note: 4. © imago images / pmk 19/30 NICO ELVEDI: Als Zentrumsspieler der Dreierkette wichtig fürs Gladbacher Aufbauspiel, fast 97 Prozent seiner Pässe kamen an. Gegen den Ball aber mit einigen Schwächen. Kam beim 0:1 gegen Reyna zu spät. Note: 3,5. © imago images / Kirchner-Media 20/30 RAMY BENSEBAINI: Erwischte einen unglücklichen Tag. Verschuldete den Elfmeter, der den Gladbachern endgültig den Zahn zog. Note: 4,5. © Getty Images / Ina Fassbender 21/30 STEFAN LAINER: Prüfte Bürki mit einem Schuss in der 42, schlug unzählige Flanken - die meisten davon segelten aber ins Niemandsland. Produzierte zudem die meisten Ballverluste aufseiten der Fohlen (13). Note: 4. © imago images / osnapix 22/30 CHRISTOPH KRAMER: Schloss die Räume im Mittelfeld durch gute Läufe, im zweiten Durchgang verließen ihn aber die Kräfte. Sah beim 0:3, als Haaland ihn überlief, ziemlich alt aus. Trug auch wenig zum Offensivspiel bei. Note: 4. © imago images / Kirchner-Media 23/30 FLORIAN NEUHAUS: Eifriger Helfer an Kramers Seite, mit den meisten Zweikämpfen auf Gladbacher Seite, vielen Balleroberungen und einer Passgenauigkeit von über 90 Prozent. Ordentliche Leistung. Note: 2,5. © imago images / pmk 24/30 OSCAR WENDT (bis 69.): Wenig Akzente in der Offensive, weil er sehr viel nach hinten aushelfen musste. Zwanzig Minuten vor Schluss gegen Hermann ausgewechselt, weil Gladbach mehr wagen musste. Note: 4. © imago images / pmk 25/30 JONAS HOFMANN:In der ersten Hälfte sehr aktiv, mit viel Zug zum Tor. Hatte Gladbachs größte Chance, als er knapp an Bürki scheiterte. In der zweiten Hälfte schwächer. Note: 3. © imago images / pmk 26/30 LARS STINDL (bis 57.): In Durchgang eins immer wieder bemüht, holte sich als verkappte Sturmspitze viele Bälle. Dem Gladbacher Kapitän gelang insgesamt aber wenig. Seine Auswechslung nach 57 Minuten war die logische Konsequenz. Note: 4. © imago images / Team 2 27/30 HANNES WOLF (bis 57.): Lieferte ein sehr unauffälliges Debüt für Gladbach in der Bundesliga ab, hatte mit 71 Prozent gewonnenen Zweikämpfen aber eine gute Quote. Note: 3,5. © imago images / Norbert Schmidt 28/30 MARCUS THURAM (ab 57.): Ersetzte den unauffälligen Wolf und holte fast einen Elfmeter heraus. Der fehlende Spielrhythmus war dem lange verletzten Franzosen aber anzumerken. Note: 3,5. © imago images / Team 2 29/30 ALASSANE PLEA (ab 57.): Auch Plea gelang nach seiner Einwechslung für Wolf wenig. Note: 4. © imago images / osnapix 30/30 PATRICK HERRMANN (ab 69.): Kam in der Schlussphase für Wendt, trat in der bereits entschiedenen Partie jedoch nicht nennenswert in Erscheinung. Ohne Bewertung.

BVB, News: Erling Haaland erklärt Elfmeter gegen Mönchengladbach

Als der BVB gegen Gladbach nach Videobeweis einen Elfmeter zugesprochen bekam, wollte zunächst Jadon Sancho schießen. Der Engländer ließ sich den Ball jedoch von Stürmer Erling Haaland abnehmen, der antrat und souverän verwandelte. "Ich war mir sicher, dass ich treffe, und habe zu Jadon gesagt, dass ich den Treffer brauche", erklärte Haaland nach der Partie: "Er hat zugestimmt, Jadon ist ein super Typ. Das hat mir zusätzlich Druck verschafft, aber das mag ich gerne."

Haaland erzielte auf Vorlage von Sancho wenig später auch noch den 3:0-Endstand. Für Sky-Experte Lothar Matthäus war Sanchos Zurücktreten sogar die Szene des Spiels, "denn man weiß, ein Mittelstürmer braucht Tore, um Sicherheit zu bekommen. Es war eine große Geste von Sancho."

BVB, News: Lob für die Zuschauer im Stadion

Insgesamt 9.300 Zuschauer konnten sich das Spiel der Dortmunder gegen Gladbach im Signal Iduna Park anschauen. Für das Verhalten der Fans gab es im Anschluss Lob von höchster Stelle. "Wir können stolz auf unsere Fans sein", sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke. Er bedankte sich für das "sehr verantwortungsbewusste Auftreten" der Fans und die "tolle Unterstützung der Mannschaft".

BVB, News: Bellingham jüngster Vorlagengeber der Bundesliga-Geschichte

Dortmunds Neuzugang Jude Bellingham bereitete Giovanni Reynas Führungstreffer mit einem feinen Zuspiel vor. Damit avancierte er laut Datenerfasser Opta zum jüngsten Assistgeber seit der Datenerfassung 2004: 17 Jahre und genau 82 Tage war Bellingham am Samstag alt.

