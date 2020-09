BVB - Borussia Mönchengladbach 3:0: Dortmunder Jungstars spielen Gladbach schwindlig

Die BVB-Boy-Band sorgt gleich für Furore: Borussia Dortmund hat dank der 17-jährigen Jude Bellingham und Giovanni Reyna und ihres Torjägers vom Dienst Erling Haaland das Duell gegen Champions-League-Teilnehmer Borussia Mönchengladbach zum Auftakt der Bundesliga gewonnen.

Den Unterschied machten in einem insgesamt ausgeglichenen, taktisch und läuferisch hochklassigen Spiel die Dortmunder Jungstars Bellingham und Reyna, die das 1:0 gedankenschnell und technisch hochwertig vorbereiteten respektive vollendeten.

In der zweiten Halbzeit traf Torjäger Haaland per Elfmeter und nach einem Höchstgeschwindigkeitskonter zum 3:0-Endstand. Bellingham gelang in seinem ersten Bundesligaspiel so die erste Torbeteiligung, Reyna traf in seinem 16. Bundesligaspiel erstmals.

BVB - Borussia Mönchengladbach: Die Analyse

BVB-Trainer Favre vertraute sofort auf Bellingham, der im Vierermittelfeld neben Witsel das Zentrum dichtmachen und für Kreativität nach vorne sorgen sollte. Rose bei Mönchengladbach schenkte Wolf das Vertrauen. Er stürmte in vorderster Linie. Die Stürmer Plea und Thuram saßen beide mit Trainingsrückstand zunächst auf der Bank. Das gleiche galt für Neuzugang Lazaro.

Ein Ballverlust Bellinghams in der Zentrale leitete in der fünften Minute die erste auffällige Aktion von Wolf ein - der Gladbacher verlor den Ball aber an Hazard, ehe es gefährlich werden konnte. Als der frühere Gladbacher Hazard nach 19 Minuten angeschlagen runter musste, ersetzte ihn Trainer Favre positionsgetreu duch Passlack.

Die beiden Mannschaften neutralisierten sich - womöglich auch, weil Rose die Dortmunder 3-4-3-Grundordnung praktisch gespiegelt hatte - somit zunächst weitgehend. Mal schoben die Dormunder ihre Pressinglinie nach vorne - und Gladbach reagierte. Dann versuchten es die Gladbacher mit etwas mehr Intensität und trafen auf vorbereitete Dortmunder.

Mannschaften neutralisieren sich lange

Bis zur ersten richtigen Torannhäherung der Dortmunder dauerte es fast 21 Minuten: Doch Haalands Kopfball war viel zu schwach und unplatziert, um Sommer in Schwierigkeiten zu bringen. Wenige Augenblicke später blieb Elvedi im Duell zweier körperlich spielender Akteure knapper Sieger vor Haaland und klärte zur Ecke. Die Gladbacher bis dahin noch ungefährlicher - einzig Stindl versuchte es in den ersten 25 Minuten einmal mehr alibimäßig per Kopf (16.). In der 32. Minute musste dann Bürki jedoch gleich zweimal hintereinander in höchster Not vor Hofmann retten.

Nun folgte der große Auftritt der neuen Dortmunder Boy-Group: Der BVB machte mit direkten Pässen das Spiel breit, Bellingham steckte gedankenschnell auf Reyna durch, der verwandelte technisch fein zum 1:0. In der 41. Minute beinahe das 2:0 durch den nächsten Jungstar: Sancho köpfte Cans butterzarte Flankenvorlage auf die Latte. In einer weiter insgesamt ausgeglichenen Partie hatten die Dortmunder nun - vor allem dank ihrer Jungstars - doch Übergewicht.

Haaland und Sancho diskutieren über Elfmeter

Nach der Pause machte Gladbach ein wenig die Deckung auf, Reyna fand sich nach einer Berührung Bensebainis im Strafraum auf dem Hosenboden wieder. Haaland verwandelte nach kurzer, freundschaftlicher und lächelnd geführter Diskussion mit Sancho den Elfmeter zum 2:0 (54.).

Reyna und Passlack vergaben daraufhin die frühzeitige, endgültige Entscheidung. Das Spiel wurde daraufhin etwas wilder, beide Mannschaften agierten taktisch nicht mehr so diszipliniert wie zuvor, richtig gefährlich wurde Gladbach aber nicht mehr.

Dafür zeigten die Dortmunder, dass sie auch kontern können. Nach einem Gladbacher Eckball brachte Hummels den Ball schnell auf den superschnellen Sancho, der den Ball im haargenau richtigen Zeitpunkt auf den fast noch superschnelleren Haaland durchsteckte, der cool vollendete (77.)

BVB - Borussia Mönchengladbach: Die Aufstellungen

Borussia Dortmund: Bürki - Can, Hummels, Akanji - Meunier, Bellingham (67. Delaney), Witsel, Hazard (19. Passlack)- Reyna (78. Reus) - Sancho (78. Brandt), Haaland.

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Ginter, Elvedi, Bensebaini - Lainer, Neuhaus, Kramer, Hofmann, - Wolf (57. Thuram), Stindl (57. Plea), Wendt (69. Herrmann).

Die Daten des Spiels BVB gegen Borussia Mönchengladbach

Tore: 1:0: Reyna (35.), 2:0: Haaland (54./FE), 3:0 Haaland (77.)

Der Star des Spiels: Giovanni Reyna (BVB)

Ein Tor erzielt, das zweite herausgeholt: Allein das würde schon reichen für diese Rubrik. Doch dazu kommen eine lange Zeit perfekte Passquote des US-Boys sowohl in der eigenen, als auch gegnerischen Hälfte, brauchbare Sprints, butterzarte Zuspiele und gedankenschnelle Aktionen.

Der Flop des Spiels: Marco Rose (Gladbach)

Seine Idee, die BVB-Grundordnung zu spiegeln, war eigentlich sehr gut - und machte die Partie lange auch sehr ausgeglichen. Doch der Trainer verunsicherte in der zweiten Halbzeit seine Mannschaft, indem er die Deckung herunternehmen ließ und seine Spieler zu riskant agieren ließ. Brachte zudem die neuen Stürmer Plea und Thuram tendenziell etwas zu spät.

Der Schiedsrichter: Felix Brych

Hatte mit der weitgehend fair geführten Partie wenig Probleme. Als in der 37. Minute nach einem Dortmunder Foul kurz die Emotionen auf beiden Seiten hochzukochen drohten, ging er sofort resolut dazwischen und verhinderte so eine Rudelbildung. Entschied nach Bensebainis Foul an Reyna erst auf Weiterspielen, ließ sich vom Videoschiedsrichter aber zur Ansicht der Situation überreden und entschied dann korrekt auf Elfmeter.