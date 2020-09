Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag empfängt Bayer Leverkusen den Champions-League-Halbfinalisten RB Leipzig. Wo und wann Ihr die Partie am 2. Spieltag der Bundesliga am heutigen Samstag live sehen könnt, verrät Euch SPOX.

RB Leipzig startete mit einem souveränen 3:1-Sieg gegen den FSV Mainz 05 in die neue Saison. Bayer Leverkusen kam nach einer schwachen Vorstellungen hingegen nicht über ein torloses Remis gegen den VfL Wolfsburg hinaus.

Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig heute live: Anpfiff und Ort

Die Begegnung zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig steigt am heutigen Samstag (26. September) um 15.30 Uhr. Austragungsort ist die BayArena in Leverkusen. Auch Zuschauer sind voraussichtlich zugelassen.

Der Werksklub plant mit 6000 Fans. Darauf einigte sich der Verein mit der Stadt Leverkusen - allerdings unter Vorbehalt. Sollte der kritische Wert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Freitagvormittag überschritten sein, werde "das Spiel vor leeren Rängen ausgetragen werden müssen", meldete Bayer 04 am vergangenen Mittwoch.

Bayer Leverkusen - RB Leipzig heute live im TV und Livestream

Alle Samstagsspiele der Bundesliga werden nicht im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die exklusiven Übertragungsrechte an den Partien am Samstag und zeigt somit auch Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig live in voller Länge. Zudem könnt Ihr das Spiel in der Konferenz verfolgen.

Darüber hinaus bietet der Bezahlsender seinen Kunden einen Livestream via SkyGo an. Wer kein Abonnement hat, kann sich mit dem SkyTicket das Sportpaket sichern und die heutigen Spiele ebenfalls live sehen.

Alternativ könnt Ihr bei DAZN schon 40 Minuten nach Abpfiff alle Highlights aus dem deutschen Oberhaus sehen. Zudem bietet der Streamingdienst Live-Berichterstattungen der Bundesliga an. Insgesamt 40 Spiele könnt Ihr bei DAZN sehen. Auch die Champions League, Europa League Serie A, Ligue 1 und LaLiga gibt es beim "Netflix des Sports".

Das Abonnement kostet Euch nach Ablauf des kostenlosen Probemonats 11,99 Euro im Monat oder wahlweise 119,99 Euro mit dem Jahresabo.

Bundesliga: Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig heute im Liveticker

SPOX liefert eine ausführliche Berichterstattung in Textform zu jedem Spiel der Bundesliga. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine wichtigen Highlights. Hier geht's zum Liveticker für Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig.

Leverkusen gegen Leipzig: Rückkehr von Schick - Debüt für Sörloth?

RB Leipzig wollte den ausgeliehenen Stürmer Patrik Schick eigentlich halten. Allerdings fielen die Forderung von Stammklub AS Rom zu hoch für die Sachsen aus, ehe der Tscheche für kolportierte 27 Millionen Euro zu Bayer wechselte. Leverkusen suchte dringend Ersatz für die Offensive nach den Abgängen von Kai Havertz (FC Chelsea) und Kevin Volland (AS Monaco). Zudem stellte Sportchef Rudi Völler zuletzt in Aussicht, dass weitere Transfers folgen soll.

Auch Leipzig hat mit Timo Werner (FC Chelsea) einen Schlüsselspieler verloren. Neben Hee-chan Hwang vepflichteten die Roten Bullen den 24-jährigen Norweger und Haaland-Kumpel Alexander Sörloth von Crystal Palace bzw. Leihklub Trabzonspor. Die Ablöse beträgt dem Vernehmen nach 20 Millionen Euro. In Leverkusen könnte der Knipser sein Debüt feiern.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 2. Spieltag