Bundesliga: 1. FC Union Berlin gegen FSV Mainz 05 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Auftakt des 3. Spieltags der Bundesliga empfängt Union Berlin den FSV Mainz.

Union Berlin - FSV Mainz: Anstoßzeit und Austragungsort

Der 3. Spieltag der laufenden Saison beginnt am heutigen Freitag, den 2. Oktober, um 20.30 Uhr. Gespielt wird im Stadion An der Alten Försterei in Berlin-Köpenick.

Bundesliga: Union Berlin - FSV Mainz heute live im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN zeigt in der aktuellen Bundesliga-Saison alle Freitagsspiele live. So ist auch das Spiel zwischen Union Berlin und dem FSV Mainz auf der Plattform zu sehen. DAZN beginnt dabei um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung.

Union - Mainz: Die Bundesliga im SPOX-Liveticker

SPOX bietet außerdem auch einen Liveticker zur Partie an. So seid Ihr bestens über das Spiel in Berlin informiert.

Union Berlin gegen FSV Mainz 05: Voraussichtliche Aufstellungen

Im Freitagsspiel steht vor allem Jan-Moritz Lichte im Fokus. Der bisherige Co-Trainer von Achim Beierlorzer übernimmt nach dessen Beurlaubung interimsmäßig das Ruder bei den Mainzern und feiert gegen Union sein Debüt als Cheftrainer. Bei Union könnte der von Liverpool ausgeliehen Loris Karius seinen ersten Einsatz im Tor der Köpenicker bekommen.

Union : Karius - Friedrich, Knoche, Schlotterbeck - Trimmel, Prömel, Andrich, Lenz - Becker, Bülter - Awoniyi

: Karius - Friedrich, Knoche, Schlotterbeck - Trimmel, Prömel, Andrich, Lenz - Becker, Bülter - Awoniyi Mainz: Zentner - Baku, St. Juste, Hack, Brosinski - Barreiro, Latza - Onisiwo, Boetius, Quaison - Mateta

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Beide Mannschaften brauchen bereits am 3. Spieltag einen Sieg, um sich nicht schon früh in der Saison am unteren Ende der Tabelle festzusetzen.