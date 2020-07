BVB, News und Gerüchte: Michael Zorc kontert Bundesliga-Kritik von PSG-Boss Leonardo

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat die Kritik von PSG-Boss Leonardo, dass sich "deutsche Vereine" zu sehr um französische Talente bemühen würden, gekontert. Nach dem Karriereende von Andre Schürrle glaubt Michael Rummenigge, dass ein weiterer WM-Held seine Laufbahn beenden könnte. Alle News und Gerüchte zum BVB im Überblick.

BVB-Sportdirektor Zorc kontert Leonardo-Kritik

Laut Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc täuscht sich PSG-Sportchef Leonardo gewaltig, dass "deutsche Vereine" intensiv an "jungen Spielern aus Frankreich baggern" würden. Leonardo hatte dabei besonders Bayern München, RB Leipzig und eben Borussia Dortmund als Negativbeispiele genannt.

"Die sind eine Gefahr für die Jugendakademien in Frankreich und das ist ein großes Problem", sagte Leonardo im Gespräch mit der französischen Zeitung Le Parisen. Demnach würden die Bundesligisten "Eltern, Freunde, Familienangehörige oder den Spieler selbst anrufen", ohne die französischen Klubs zu informieren. "Mit 15 oder 16 Jahren bekommen die jungen Talente schon den Kopf verdreht. Vielleicht sollte man die Regeln ändern, um die französischen Vereine zu schützen", erklärte Leonardo.

Eine klare Falschaussage, wie Zorc gegenüber der Bild-Zeitung klarstellte: "Normalerweise kommentiere ich es nicht, wenn sich andere Klubs in der Öffentlichkeit äußern. Da wir in diesem Fall aber direkt erwähnt werden, muss ich schon feststellen, dass Leonardo da offensichtlich einem Irrtum unterliegt".

Demnach sei es "in der Regel genau andersrum", erklärte der 57-Jährige und schob nach: "Wir werden von den Familien und Beratern aus Frankreich aktiv angesprochen, da sie bei uns oft eine bessere Durchlässigkeit und ein höheres Entwicklungs-Potenzial der Talente sehen."

In der Bundesliga spielen derzeit 28 französische Spieler, die ein Durchschnittsalter von 21,42 Jahren haben. Jüngstes Beispiel für einen Wechsel eines Talents von einem Ligue-1-Klub in die Bundesliga ist der Transfer des 18-jährigen Juwels Tanguy Nianzou zum FC Bayern. Der Innenverteidiger kam ablösefrei von PSG nach München.

FC Bayern profitiert schon zum zweiten Mal: Diese Top-Talente verließen PSG © imago images 1/32 Seit 2011 pumpt die katarische Investorengruppe QSI Milliarden in den PSG-Kader und ermöglicht Transfers wie den von Neymar, um die Champions League zu gewinnen. Auf der Strecke bleiben meist die Eigengewächse. © getty 2/32 Aufgrund mangelnder Einsatzzeiten angesichts des Starensembles suchen vielversprechende Spieler oft das Weite. SPOX stellt die Talente vor, die PSG in den letzten Jahren ziehen ließ. Spoiler: Der FC Bayern profitiert nun bereits zum zweiten Mal © getty 3/32 CHRISTOPHER NKUNKU: War fünf Jahre lang in den U-Mannschaften von PSG unterwegs, ehe er langsam an die Profis herangeführt wurde. Unter Tuchel wurde er besonders in Liga und Pokal häufig eingesetzt. © getty 4/32 Der 21-jährige flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler verließ PSG dennoch im Sommer 2019 für rund 15 Millionen Euro und ging zu RB Leipzig. Dort ist er bei Nagelsmann absolut gesetzt und mit 13 Assists einer der besten Vorlagengeber der aktuellen Saison. © getty 5/32 MOUSSA DEMBELE: Floh bereits mit 16 Jahren aus der PSG-Akademie zum FC Fulham. Der Grund: "Ich fand, dass sie bei PSG den Talenten aus der Akademie nicht genug vertrauten." Bei den Cottagers gab er sein Profidebüt, zog nach zwei Jahren zu Celtic weiter. © getty 6/32 Dort machte Dembele 51 Tore in 94 Spielen und kehrte nach insgesamt sechs Jahren auf der Insel nach Frankreich zurück. Bei Olympique Lyon ist er Stammspieler und Leistungsträger und traf in 88 Spielen 42 Mal. © getty 7/32 DAN-AXEL ZAGADOU: Galt nach starken Leistungen in der zweiten Mannschaft und den Junioren bei PSG als eines der größten Abwehrtalente Frankreichs. Als sein Vertrag bei PSG auslief, entschied er sich aber "ganz bewusst" für einen Wechsel zum BVB. © getty 8/32 Dortmund sei es immer gelungen, "junge Spieler ins Profiteam zu integrieren und sie auf höchstem Niveau weiterzuentwickeln", sagte er damals und sollte Recht behalten. Beim BVB war er trotz jungen Alters zeitweise Stammspieler… © getty 9/32 … und in der abgelaufenen Saison sogar zweikampfstärkster Spieler der Bundesliga (70 Prozent). Allerdings war Zagadou immer auch für Patzer gut, daher saß er in der entscheidenden Saisonphase häufig auf der Bank. © getty 10/32 Weil der BVB nach dem Hummels-Transfer ein Überangebot an Abwehrspielern hat, kamen Gerüchte über einen Abschied beim BVB auf. Zunächst drückte er in der Saison 2019/20 auch lange die Bank, ehe er bis zu seiner Verletzung wieder stark aufspielte. © getty 11/32 BOUBAKARY SOUMARE: Wurde vor seinem 17. Geburtstag in die U19 von PSG hochgezogen, gewann die Meisterschaft und stand im Finale der Youth League. Reserve-Trainer Francois Rodrigues sagte über ihn, dass er alles habe, um Erfolg zu haben. © getty 12/32 Dennoch entschied sich der defensive Mittelfeldspieler für einen Wechsel zu OSC Lille. Dort war der U20-Nationalspieler eineinhalb Jahre Stammkraft, ehe er von Anfang Februar bis zum Saisonabbruch nur noch sieben Minuten spielte. © getty 13/32 JEAN-KEVIN AUGUSTIN: Sein Stern ging spätestens bei der U19-EM in Deutschland 2016 auf, als das vielversprechende Sturm-Juwel Frankreich mit sechs Toren zum Titel schoss. Auf den Rausch des Turniers folgte bei PSG jedoch Ernüchterung. © getty 14/32 Augustin, der mit zwölf Jahren in die Pariser Akademie wechselte und auch den Sprung zu den Profis schaffte, spielte wenig bis gar nicht. Nach der Winterpause 2017 wurde er wieder in die Reserve geschickt und machte kein Spiel mehr für PSG. © getty 15/32 Im Sommer 2017 folgte sein Wechsel zu RB Leipzig für 16 Mio. Euro. Dort pendelte er zwischen Bank und Startelf, machte in 67 Spielen 20 Tore. Im Sommer wurde er an Monaco verliehen, ohne dort zu überzeugen. Aktuell an Leeds ausgeliehen. © getty 16/32 KINGSLEY COMAN: Wurde bei PSG in der Jugend ausgebildet, fühlte sich dort (nachdem ihm der Sprung zu den Profis gelungen war) jedoch nicht genug gewürdigt. "Ich habe bei PSG nichts gelernt, ich wurde nicht berücksichtigt", sagte er rückblickend. © getty 17/32 Coman verschlug es zu Juventus, wo er jedoch hauptsächlich als zweite Spitze eingesetzt wurde - eine Position, die ihm nicht behagte. Drängte auf einen Wechsel zum FC Bayern, der ihm eine zweijährige Bewährungsprobe gab und auslieh. © getty 18/32 Mittlerweile ist Coman beim FCB fast immer gesetzt und auf bestem Weg, ein herausragender Flügelspieler zu werden, sofern er von weiteren schweren Verletzungen verschont bleibt. War in 155 Spielen für Bayern an 65 Treffern beteiligt. © getty 19/32 MOUSSA DIABY: Wie Zagadou einer aus den starken PSG-Jahrgängen 1999 und 2000. Startete in der vergangenen Saison nach einer unglücklichen Leihe zu Crotone durch, bekam über 1130 Einsatzminuten von Tuchel in der Ligue 1. © getty 20/32 Dennoch entschied sich der 20-jährige Flügelspieler für einen Abschied von PSG und wechselte zu Bayer Leverkusen. Dort sollte er den zum BVB abgewanderten Julian Brandt beerben. Bei PSG war er in 25 Spielen an acht Toren beteiligt... © imago images / RHR-Foto 21/32 ... eine Quote, die er in seiner ersten BL-Saison schon verbessert hat. In 33 Spielen war er an 14 Treffern direkt beteiligt. "So eine Qualität hat man in der Bundesliga selten", schwärmte Teamkollege Demirbay zuletzt. © getty 22/32 TIMOTHY WEAH: Der Sohn des ehemaligen Weltfußballers George Weah wurde in New York geboren und wechselte 2014 in die Jugendabteilung von PSG - dort schoss er viele Tore und kämpfte sich bis zu den Profis. © getty 23/32 Zu mehr als sechs Pflichtspielen reichte es aber nicht und so wechselte er zunächst per Leihe zum FC Celtic und in diesem Sommer schließlich für zehn Millionen Euro zu Lille. Aufgrund einer schweren Muskelverletzung kommt er bis dato auf nur drei Spiele. © getty 24/32 JONATHAN IKONE: Genau wie Weah verließ auch er PSG zunächst per Leihe, ehe er ebenfalls fest zu OSC Lille wechselte. Anders als Weah spielte er sich jedoch schnell fest und steht aktuell bei 24 Scorerpunkten in 77 Pflichtspielen. © GEPA 25/32 MAHAMADOU DEMBELE: Bereits mit 18 verließ der Innenverteidiger PSG und heuerte bei RB Salzburg an. Nach Leihen zum FC Liefering und zu Fortuna Sittard stand er zunächst in Salzburgs Profikader, eher er ohne Einsatz zum Zweitligisten Troyes wechselte. © getty 26/32 MAMADOU DOUCOURE: Verließ PSG im Sommer 2016 ablösefrei und ging nach Deutschland zu Borussia Mönchengladbach. Dem hochveranlagte Innenverteidiger blieb dort jedoch ein fast schon unglaubliches das Verletzungspech treu. © getty 27/32 Der mittlerweile 21-Jährige zog sich einen Muskelbündelriss nach dem anderen zu und machte für Gladbach in vier Jahren kein einziges Spiel für die Profis. Erst am 31. Mai 2020 kam er zu seinem Debüt. © getty 28/32 TANGUY COULIBALY: Ist offensiv flexible einsetzbar und machte für PSG bereits sieben Spiele in der Youth League (ein Tor, zwei Vorlagen). Entschloss sich im Sommer 2019 zu einem Wechsel zum VfB Stuttgart und kam dort am 20. Oktober zu seinem Debüt. © imago images / PanoramiC 29/32 TANGUY KOUASSI: Nach Coman das nächste PSG-Talent, dass in Zukunft für den FC Bayern auflaufen wird. Der erst 18-jährige Defensivspieler gilt als eines der größten Talente des Landes und wechselt nach SPOX-Informationen ablösefrei im Sommer nach München. © imago images / PanoramiC 30/32 Bei PSG kam er in der abgebrochenen Saison auf elf Pflichtspiele und gab sogar sein CL-Debüt. Über seine Entscheidung, PSG zu verlassen und einen Fünfjahresvertrag beim FCB zu unterschreiben, seien die PSG-Bosse "erbost", hieß es in einem Sky-Bericht. © imago images / PanoramiC 31/32 Kouassi entspricht auf Münchner Seite ganz genau dem, was Noch-Sportdirektor Salihamidzic bereits im April angekündigt hatte. "Wir wollen uns mit einem Toptalent aus Europa verstärken", sagte er schon vor zwei Monaten. Und das hat der FCB wohl getan. © imago images / PanoramiC 32/32 Kouassi kommt mit 18 Jahren bereits auf 47 Einsätze in den Junioren-Teams der Equipe Tricolore. Auch PSG-Trainer Tuchel hatte eine hohe Meinung von ihm: "Er ist sehr stark, hat eine tolle Persönlichkeit, ist aufmerksam und sehr zuverlässig."

BVB - Nach Schürrle-Karriereende: Rummenigge besorgt

Der ehemalige Dortmund-Profi Michael Rummenigge ist nach dem frühen Karriereende von Andre Schürrle besorgt, dass ein weiterer WM-Held seine Fußballschuhe in nächster Zeit an den Nagel hängen könnte. "Das macht einen zunächst fassungslos. Ich habe ein wenig gebraucht, um diese Nachricht zu verdauen. Denn: Eigentlich hört man so früh nicht auf", schrieb der Bruder von Bayern Münchens Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge in seiner Kolumne für den Sportbuzzer.

Demnach könne man in Schürrles Erklärung deutlich heraushören, dass ihm der Druck "zu groß" gewesen sei und er "die Freude am Fußball verloren hatte". Man müsse die "Enscheidung aber respekieren", führte Rummenigge an und nannte einen weiteren Weltmeister von 2014, der aufgrund seiner sportlichen Lage den gleichen Schritt wählen könnte: " Und um ehrlich zu sein: Ich will nicht ausschließen, dass Mario Götze in diesem Sommer eine Entscheidung treffen könnte, die der von Schürrle sehr ähnlich ist. Das wäre bitter: Auch er ist erst 28 Jahre alt."

Anders als bei Schürrle, dessen Vertrag vorzeitig bei Borussia Dortmund aufgelöst wurde, ist das Arbeitspapier von Götze zum Saisonende beim BVB ausgelaufen. Derzeit wird der 28-Jährige mit mehreren Klubs aus den europäischen Top-Ligen in Verbindung gebracht.

"Sollte es so weit kommen, wäre das hochbedenklich. Schließlich haben beziehungsweise hatten beide eigentlich den schönsten Job der Welt. Millionen von Menschen träumen davon, vor einem großen Spiel und in einem großen Stadion im Tunnel zu stehen und die Atmosphäre zu spüren", schrieb Rummenigge.

Bei Götze hoffe er aber, dass "er sich noch einmal aufrafft". Der Siegtorschütze im WM-Finale gegen Argentinien müsse bei "einem Verein für weitaus weniger Geld als bisher unterschreiben und so vermitteln, dass er es nochmal allen zeigen will. Aber: Ich sehe momentan keinen einzigen Klub, zu dem er passen würde. Bei ihm wurde es über die Jahre qualitativ immer weniger", erklärte Rummmenigge: "Früher hat er problemlos drei, vier Gegenspieler umkurvt, heute kommt er an keinem Möbelwagen mehr vorbei. Mir tut diese Entwicklung sehr weh. Ich halte Mario für einen guten Typen. Aber er muss endlich wieder den Biss früherer Tage entwickeln - und nicht den gleichen Weg wie André Schürrle gehen."

Borussia Dortmund: Sevilla wohl an Götze interessiert

Der ehemalige Dortmunder Mario Götze könnte nämlich zu einem spanischen Top-Klub wechseln. Wie Sky berichtet, ist der FC Sevilla an dem 28-Jährigen interessiert.

Demnach finden bereits erste Gespräche zwischen Götzes Umfeld und dem Tabellenvierten von LaLiga statt. Dem Bericht zufolge wollen die Andalusier ihren Kader für die kommende Champions-League-Saison verstärken. Sevilla ist einen Spieltag vor Saisonende die Qualifikation für Königsklasse nicht mehr zu nehmen.

Zuletzt zeigten auch die beiden Rom-Klubs sowie die AC Florenz offenbar Interesse am derzeit vereinslosen Mittelfeldspieler. Auch mit Hertha BSC wurde Götze jüngst mehrfach in Verbindung gebracht.

