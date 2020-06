Bundesliga - Armin Laschet: DFL-Konzept Bedingung für Spiele mit Zuschauern

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) kann sich in der kommenden Saison Fußballspiele wieder mit Zuschauern vorstellen. "Richtige Großveranstaltungen in der Halle kann es weiterhin nicht geben", sagte Laschet am Dienstag in Düsseldorf. "Die Bundesliga ist etwas anderes, weil sie draußen stattfindet und Abstandsregelungen eingehalten werden können."

Allerdings seien mehrere Bedingungen gegeben. "Wir brauchen da einen Konsens der 16 Länder. Erst mal wird es aber wieder ein Konzept der Liga brauchen, wie das überhaupt gehen soll", sagte Laschet. In der Ministerpräsidentenkonferenz sei zuletzt "keine Entscheidung gefällt worden".

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs ein ausgefeiltes Hygienekonzept vorgelegt, das von der Politik abgesegnet wurde. Die Saison wurde ohne Zuschauer beendet. Die Spielzeit 2020/21 soll im September beginnen.