FC Bayern zieht sich wohl in diesem Sommer aus dem Transferpoker um Kai Havertz zurück

Der FC Bayern stellt seine Ambitionen auf einen Transfer von Bayer Leverkusens Kai Havertz (21) offenbar in diesem Sommer zurück. Das geht aus einem Bericht der Sport Bild hervor. Der Spieler selbst soll ohnehin einen Wechsel zum angeblichen Wunschverein Real Madrid präferieren - auch ein erstes Angebot der Königlichen soll es bereits gegeben haben.

Demnach sei der FCB zwar weiterhin am 21-jährigen Nationalspieler interessiert, möchte Havertz jedoch erst 2021 verpflichten. Bei den Bayern habe der Transfer von Leroy Sane in der kommenden Wechselperiode Priorität. Beide Deals sind aufgrund der hohen Ablösesummen wohl für den Rekordmeister auch aufgrund der finanziellen Einbußen durch die Corona-Pandemie in einem Sommer nicht zu stemmen.

Leverkusen beharre zudem weiter auf eine dreistellige Millionensumme. Die Bayer-Bosse Rudi Völler und Fernando Carro gaben zuletzt an, dass sie Havertz nicht unter 100 Millionen Euro ziehen lassen.

Der umworbene Offensivspieler steht noch bis 2022 in Leverkusen unter Vertrag. "Kai ist seit zehn Jahren bei uns. Ich sehe den Wunsch des Spielers, irgendwann in naher Zukunft einen nächsten Schritt zu machen", sagte Carro zuletzt dem Kölner Stadt-Anzeiger.

SV Werder Bremen - FC Bayern München: Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler © imago images / Groothuis/Witters 1/13 Mit seinem 31. Saisontreffer hat Robert Lewandowski den FC Bayern zum Titel geschossen. Neben dem Polen war auch Manuel Neuer im entscheidenden Moment zur Stelle, während ein Offensivtrio unauffällig blieb. Die Noten der Münchner beim Sieg in Bremen. © imago images / Marvin Ibo Güngör 2/13 MANUEL NEUER | Tor | Note: 2 |Hätte vermutlich nicht damit gerechnet, einen halbwegs beschäftigungsreichen Abend zu erleben. Seine Glanzparade bei Osakos Kopfball kurz vor Schluss rettete am Ende die vorzeitige Meisterschaft. © imago images / Cathrin Müller 3/13 BENJAMIN PAVARD | Abwehr | Note: 3 | Nach dem Seitenwechsel schaltete sich der Franzose deutlich mehr ins Offensivspiel ein, bediente aus Abseitsposition Lewandowski zum vermeintlichen 2:0. Hinten mit 75 Prozent an gewonnenen Zweikämpfen stabil. © imago images / Cathrin Müller 4/13 JEROME BOATENG | Abwehr | Note: 2 | Hinten ließ er nichts anbrennen (71,4 Prozent Zweikampfquote), vorne schüttelte der 31-Jährige einen absoluten Sahnepass aus dem Fußgelenk. Lewandowski bedankte sich artig zum 1:0. Starker Auftritt von Boateng. © imago images / Cathrin Müller 5/13 DAVID ALABA | Abwehr | Note: 3 | Auch der Österreicher zeigte – wie gewohnt – eine souveräne Leistung. Wartete mit den meisten Ballaktionen auf und behielt auch in Münchens Unterzahl die Nerven. © imago images / Groothuis/Witters 6/13 ALPHONSO DAVIES | Abwehr | Note: 4,5 | Hatte Glück, dass Osmers einen Tritt gegen Bittencourt nur mit der Gelben Karte ahndete, flog kurz vor Schluss dann doch noch runter (79.). Da half auch sein Sprintrekord (36,51 km/h) nichts. © imago images / Marvin Ibo Güngör 7/13 JOSHUA KIMMICH | Mittelfeld | Note: 3,5 | Eroberte mit Abstand die meisten Bälle aller Akteure (15) und behielt die Ruhe auf der Sechs und später in der Innenverteidigung. © imago images / Marvin Ibo Güngör 8/13 LEON GORETZKA | Mittelfeld | Note: 3 | Erneut mit starker Physis und positiver Zweikampfbilanz unterwegs (60 Prozent). Tauchte erstmals nach drei Spielen diesmal nicht in der Scorerliste auf. Trotzdem: unaufgeregte Vorstellung. © imago images / Poolfoto 9/13 SERGE GNABRY | Mittelfeld | Note: 4,5| Dem Flügelflitzer wollte gegen die alten Kollegen nicht allzu viel gelingen. Wurde nach 82 Minuten durch Hernandez ersetzt. © imago images / Cathrin Müller 10/13 THOMAS MÜLLER | Mittelfeld | Note: 4,5 | Hatte gegen gut organisierte Bremer merklich Probleme, ins Spiel zu finden und war kaum an gefährlichen Szenen beteiligt. Außerdem mit 21 Ballverlusten. © imago images / Poolfoto 11/13 KINGSLEY COMAN | Mittelfeld | Note: 4 | Setzte kaum Nadelstiche, ehe er in der 81. Minute beinahe die Entscheidung besorgt hätte. Kurz zuvor hatte er allerdings seinen Kollegen Davies in Bredouille gebracht, was dessen Platzverweis zur Folge hatte. © imago images / Groothuis/Witters 12/13 ROBERT LEWANDOWSKI | Angriff | Note: 2 | Avancierte abermals zum absoluten X-Faktor der Bayern, da sein Treffer sieg- und meisterbringend war. Sein 31. Saisontor war zudem eines der Kategorie „absolute Weltklasse“. © imago images / Lackovic 13/13 LUCAS HERNANDEZ | Abwehr | Note: ohne Bewertung | Half dabei, den knappen Vorsprung in Unterzahl über die Zeit zu bringen.

Kai Havertz: Leverkusen hofft auf Verbleib

Die Werkself wähnt sich sogar in einer guten Position, um Havertz zumindest noch eine weitere Saison im Leverkusen-Trikot auflaufen wird. "Wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben, dass er bei uns bleibt. Wir versuchen, ihm alle Möglichkeiten zu geben, dass er seine Qualitäten abrufen kann", sagte Rudi Völler vor dem DFB-Pokal-Halbfinale gegen den 1. FC Saarbrücken bei Sky.

Neben den FC Bayern sollen mehrere europäische Top-Klubs an Havertz interessiert sein. Am Dienstag berichtete der Sportbuzzer, dass der 21-Jährige einen Wechsel zum angeblichen Wunschverein Real Madrid präferiere.

Havertz reize der spanische Fußball mehr als der englische. Dem Bericht zufolge sei ein erstes Angebot seitens der Königlichen jedoch "weit weg" von den Vorstellungen der Leverkusener gewesen. Havertz ist nach einer durchwachsenen Vorrunde in der Bundesliga in der Rückrunde durchgestartet. In 13 Partien erzielte er neun Treffer und legte vier weitere vor.

Kai Havertz: Leistungsdaten und Spielerstatistiken in der Saison 2019/20