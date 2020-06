BVB: Hans-Joachim Watzke stärkt Lucien Favre den Rücken und kontert VfL Wolfsburg

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat nach der 0:4-Heimniederlage des BVB gegen die TSG Hoffenheim auf die Kritik des auf Platz sieben abgerutschten Hoffenheimer Konkurrenten VfL Wolfsburg reagiert und BVB-Trainer Lucien Favre den Rücken gestärkt.

"Wenn ich selbst 0:4 verloren hätte, würde ich die Klappe halten", sagte Watzke im Sport1-Doppelpass mit Bezug auf die Pleite des VfL gegen den FC Bayern.

Die Wolfsburger, die nun in die Qualifikation zur Europa League müssen anstatt direkt für die Gruppenphase qualifiziert zu sein, hatten sich allen voran in Person von Maximilian Arnold über das Auftreten der Dortmunder beklagt. "Es ist ein bisschen schade, dass es Platz sieben geworden ist. Ich hätte nicht gedacht, dass Dortmund so spielt. 0:4, was soll man dazu noch sagen?"

Watzke reagierte süffisant: "Wenn wir so schlecht sind, hätte der VfL ja auch die Spiele gegen uns gewinnen können." Der BVB hatte Wolfsburg 3:0 und 2:0 geschlagen. Gleichwohl gestand sich Watzke ein, dass die Dortmunder Mannschaft gegen Hoffenheim nicht ansatzweise ihr Potenzial abgerufen habe. "Am Abend war ich ziemlich geladen. Das war eine Nicht-Leistung, für die man sich fast schon entschuldigen muss."

Borussia Dortmund: Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler nach Desaster gegen Hoffenheim © imago images / Ralf Ibing 1/17 Borussia Dortmund hat nach einer desaströsen Leistung mit 0:4 gegen die TSG Hoffenheim verloren. Das Team von Lucien Favre erwischte durch die Bank weg einen rabenschwarzen Tag. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler. © imago images / Ralf Ibing 2/17 ROMAN BÜRKI: Der Torhüter musste einem förmlich leidtun. Bei sämtlichen Gegentreffern war er chancenlos. Verhinderte sogar mit zwei Glanztaten eine höhere Niederlage. Note: 3. © imago images / Sascha Meiser 3/17 LUKASZ PISZCZEK: Präsentierte sich ähnlich schwach wie gegen Mainz. Hob vor dem 0:2 das Abseits auf und war auch sonst selten auf der Höhe. Note: 5. © imago images / Ralf Ibing 4/17 MATS HUMMELS: Nach der Gala in Leipzig auch heute außer Form. Musste oft die Fehler seiner Nebenleute ausbügeln. Das gelang dem Abwehrchef nicht so, wie man es gewohnt ist. Note: 4,5. © imago images / Beautiful Sports 5/17 LEONARDO BALERDI: Sein Startelfdebüt misslang komplett. Am 0:1 beteiligt, wirkte oft überfordert. In der 65. Minute erlöste ihn Lucien Favre. Note: 5. © imago images / Sascha Meiser 6/17 MATEU MOREY: Zu Beginn konnte man seine guten Anlagen erneut sehen, doch auch er litt unter der fehlenden Form seiner Kollegen. Zumindest war bei ihm ein Bemühen zu erkennen. Note: 4. © imago images / Beautiful Sports 7/17 AXEL WITSEL: Der Belgier pfiff schon früh aus dem letzten Loch und das war ihm jederzeit anzusehen. Oft zu langsam, lief seinen Gegenspielern ständig hinterher. Note: 5. © imago images / Beautiful Sports 8/17 JULIAN BRANDT: Aus ihm kann man nur schwer schlau werden. Gesegnet mit tollen Fähigkeiten, aber mal wieder sehr fehlerbehaftet. Ihm fehlte die Bindung in die Spitze komplett. Note: 4,5. © imago images / Sascha Meiser 9/17 RAPHAEL GUERREIRO: Auch der Portugiese wird dieses Spiel so schnell wie möglich vergessen wollen. Zwar nicht verantwortlich für die Gegentore, aber defensiv fehlte der nötige Biss. Note: 4,5. © imago images / Roger Petzsche 10/17 GIOVANNI REYNA: Vor Wochenfrist noch mit einer tollen Leistung, heute ein Totalausfall. War den Spielern der TSG körperlich oft unterlegen und konnte seinen Geschwindigkeitsvorteil nie ausspielen. Note: 5. © imago images / Beautiful Sports 11/17 ERLING HAALAND: Der Norweger hing vorne komplett in der Luft. In den vergangenen Spielen reichte es dennoch für einzelne gute Szenen, aber die fehlten dieses Mal. Note: 5. © imago images / Sascha Meiser 12/17 THORGAN HAZARD: Der nächste Offensivmann, der alles schuldig blieb. An zwei, drei kleineren Situationen zu Beginn beteiligt, dann unsichtbar. Blieb mit der Pause in der Kabine. Note: 5. © imago images / Jürgen Fromme 13/17 JADON SANCHO: Ersetzte mit Wiederanpfiff Raphael Guerreiro. Der Engländer ließ seine Klasse selten bis nie aufblitzen. Ein schwacher Auftritt. Note: 4,5. © imago images / Beautiful Sports 14/17 ACHRAF HAKIMI: Seine letzte Halbzeit im BVB-Trikot wird nicht in Erinnerung bleiben. Durfte zum Abschluss nochmal offensiv ran, war aber kaum zu sehen. Note: 4,5. © imago images / Alexandre Simoes 15/17 TOBIAS RASCHL: Durfte sein lang ersehntes Debüt in der Bundesliga feiern und bekam dafür nochmal gut 30 Minuten Zeit. Ein solider Auftritt. Note: 3,5. © imago images / Norbert Schmidt 16/17 DAN-AXEL ZGADOU: Mit seiner Einwechslung kam gut 25 Minuten vor dem Ende etwas Stabilität in die Defensive. Da war die Partie allerdings schon gelaufen. Note: 3,5. © imago images / Jürgen Fromme 17/17 NICO SCHULZ: Ersetzte den platten Piszczek, wenn auch nicht positionsgetreu. Fiel weder positiv, noch negativ auf. Note: 3,5.

BVB-Boss Watzke über Favre: "Er hat die Chance verdient"

"Der Schlüssel" sei der 2:0-Sieg am Spieltag zuvor bei RB Leipzig gewesen. "Dort wollte die Mannschaft unbedingt zeigen, wer die Nummer zwei in Deutschland ist. Das hat offenbar zu einem totalen Spannungsabfall geführt", meinte Watzke. Die abschließende Pleite werde man "noch sehr genau analysieren, das wird dann auch etwas weniger harmonisch".

Trainer Favre stehe allerdings nicht zur Diskussion. "Lucien ist zweimal mit uns Vizemeister geworden. Er hat die Chance verdient, mit einem Rest an Vorurteilen, die es medial gegen ihn gibt, aufzuräumen", erklärte der 61-Jährige. Generell habe man "eine gute Saison" gespielt.

Der FC Bayern sei nun einmal "das Maß aller Dinge" in Deutschland. "Die haben in der Rückrunde 49 von 51 Punkten geholt. Das ist weltklasse, da sage ich nur: Chapeau", so Watzke. Auch das Abschneiden in der Champions League, in der die Dortmunder im Achtelfinale an Paris Saint-Germain scheiterten, sei "einigermaßen okay" gewesen. Nur im DFB-Pokal habe der BVB beim erneuten Achtelfinal-Aus gegen Werder Bremen die Erwartungen nicht erfüllt. "Das war inakzeptabel", urteilte Watzke.

Bundesliga - Die besten Sprüche der Saison: "Aus einem verzagten Arsch kann kein fröhlicher Furz kommen" © imago images / Sven Simon 1/21 Auch diese Saison brachte wieder einige kultige Sprüche. BVB-Geschäftsführer Watzke zitierte Luther, während Thomas Müller Angst vor der eigenen Frau hat. Wir präsentieren die besten Sprüche der abgelaufenen Saison. © imago images / Nordphoto 2/21 "Warum machen Leute die Regeln, die nie dieses Spiel gespielt haben und überhaupt nicht verstehen, was auf dem Platz passiert?" (Werder-Coach Florian Kohfeldt über den Platzverweis von Niklas Moisander in Düsseldorf) © imago images / Sven Simon 3/21 "Es ist schade, dass er schon nachlässt. Drei Tore, jetzt zwei. Ich hoffe, dass es nächste Woche nicht nur eins ist." (BVB-Keeper Bürki über den Doppelpack von Haaland beim 5:1 gegen Köln nach dem Hattrick des Stürmers zum Einstand in der Vorwoche) © imago images / ActionPictures 4/21 "Das war wie Alte Herren um 19.00 Uhr." (Bayern-Profi Thomas Müller über die Atmosphäre beim Sieg bei Union Berlin) © imago images / Laci Perenyi 5/21 "Ich hätte bei diesem Spiel gerne mit einem Bier in der Kurve gestanden." (Leverkusen-Torwart Lukas Hradecky nach dem 4:3 gegen Borussia Dortmund) © imago images / Jan Huebner 6/21 "Für die Jahrhundertbücher beim SC Freiburg können wir dann mal reinschreiben, dass wir einmal am 14. Spieltag mehr Punkte hatten als die Bayern. Ist auch lustig." (Freiburgs Trainer Christian Streich nach dem 1:0 gegen Wolfsburg) © "Eigentlich müssen wir heute noch Lotto spielen, dann haben wir gute Chancen." (Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier bei Sky nach dem 1:1 in Leverkusen) (SID) 7/21 "Eigentlich müssen wir heute noch Lotto spielen, dann haben wir gute Chancen." (Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier bei Sky nach dem 1:1 in Leverkusen) © imago images / ActionPictures 8/21 "Schon Luther hat gesagt: Aus einem verzagten Arsch kann kein fröhlicher Furz kommen. Das sollte das Motto für die kommenden Spiele werden." (Geschäftsführer Watzke motiviert die Spieler von Borussia Dortmund während der Mitgliederversammlung) © imago images / Poolfoto BBL 9/21 "Sie haben mir seit 1916, seit meiner Wiederwahl, drei wunderschöne Jahre geschenkt." (Uli Hoeneß in seiner Begrüßungsrede auf der Mitgliederversammlung von Bayern München) © imago images / Sven Simon 10/21 "Niko Kovac ist mein Freund. Ich habe ihn von einer Last befreit." (Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß zur Entlassung von Trainer Niko Kovac) © imago images / Picture Point LE 11/21 "Ich stelle mich nicht mit dem Mikro in den Gang und mache den Reiseführer." (Der damalige Mainz-Coach Sandro Schwarz nach dem 0:8 in Leipzig) © imago images / Nordphoto 12/21 "Vielleicht hat er nach der Karriere einen neuen Job als Ordner." (Unions Robert Andrich über Torwart Rafal Gikiewicz, der vermummte Union-Anhänger nach dem Abpfiff des Derbys gegen Hertha BSC zurückgedrängt hatte) © imago images / Jan Huebner 13/21 "Ich habe noch 500 Euro offen, weil ich meine Regenjacke oft auf dem Platz liegen lasse. Wenn ich das auch noch bezahlen muss, brauche ich einen Zweitjob." (RB-Coach Nagelsmann über die interne Geldstrafe für seine Gelbe Karte wegen Meckerns gegen S04) © imago images / RHR-Foto 14/21 "Alle, die nach sechs Spieltagen und einem Auswärtssieg in Leipzig in Euphorie verfallen: Bitte gebt denen Tabletten!" (Schalke-Coach David Wagner nach dem Erfolg in Leipzig) © imago images / Eibner 15/21 "Irgendwas werde ich schon gesagt haben. Wahrscheinlich war es mein Gesichtsausdruck, keine Ahnung." (Der damalige Mainzer Trainer Sandro Schwarz über seine Gelb-Rote Karte gegen Wolfsburg) © imago images / Eibner 16/21 "Wenn man doof ist, schon." (Schalkes Trainer David Wagner auf die Frage, ob der demonstrative Applaus und die Gesänge der Fans nach dem 0:3 nicht zu Selbstzufriedenheit führen könnten) © imago images / ActionPictures 17/21 "Unten kamen keine Fangesänge an, da müssen wir intern nochmal drüber sprechen." (Bayern-Angreifer Thomas Müller bei Sky über die "Edelfans" Franz Beckenbauer und Uli Hoeneß) © imago images / Poolfoto 18/21 "Die Coronapause hat uns zerlegt. Ich glaube, dass uns das mehr gekostet hat als jede andere Mannschaft der Liga." (Kölns Trainer Markus Gisdol über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf sein Team) © imago images / Jan Huebner 19/21 "Er hat gewirkt wie ein Slalomläufer. Wenn er nicht ausschauen würde wie ein Japaner, hätte ich gedacht, er ist ein Österreicher, vielleicht ein guter Skifahrer." (SGE-Coach Hütter über Kamada, der einen Treffer bei Hertha (4:1) sehenswert vorbereitete) © imago images / Bernd König 20/21 "Wir hatten keine Antworten auf nichts." (Paderborns Trainer Steffen Baumgart bei Sky nach dem 1:5 gegen Bremen) © imago images / Sportfoto Rudel 21/21 "Den muss ich machen, den einen. Krieg ich wieder 'nen Anschiss daheim." (Bayern Münchens Thomas Müller bei seiner Auswechslung über eine beim Stand von 5:0 gegen Fortuna Düsseldorf vergebene Torchance)

