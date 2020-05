Bundesliga: Lauterbach kritisiert "schizophrene" Verhaltensregeln für Fußballprofis - Völler widerspricht deutlich

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat scharfe Kritik am Hygienekonzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) geübt - und sich damit Ärger mit Rudi Völler eingehandelt. "Spieler werden doch nicht begreifen, dass sie auf dem Platz alles dürfen, derweil sie in der Kabine nichts dürfen", sagte Lauterbach dem SID am Mittwoch.

"Zu Hause müssen sie die Wäsche selbst waschen, auf dem Platz können sie dann in den Vollkontakt gehen und möglicherweise sich oder andere infizieren", sagte Lauterbach weiter: "Das kriegt keiner getrennt, das ist eine schizophrene Position."

Bayer Leverkusens Geschäftsführer Völler stießen die Aussagen von Lauterbach, der das DFL-Konzept auch als "löchrig" und "nicht wasserdicht" bezeichnete, sauer auf. "Bei Herrn Lauterbach, der ja selbst Mediziner ist und auf dieser Tatsache seinen Expertenstatus begründet, waren und sind einige Behauptungen einfach nicht wahr", sagte Völler dem Kölner Stadt-Anzeiger (Donnerstagsausgabe).

Völler wirft dem Fachmann Lauterbach vor, die an der Ausarbeitung des Konzepts beteiligten Kollegen zu "brüskieren" und sich auf deren Kosten "profilieren" zu wollen. Wenn es Zwischenfälle gebe, werde die Bundesliga "blamiert sein", hatte Lauterbach gesagt. Schon jetzt sei der Schaden erheblich, weil der Eindruck entstehen konnte, dass es in der Bundesliga nur noch ums Geld und weniger um den Sport gehe.

DFL-Empfehlungen für den Bundesliga-Restart: Fuß-Jubel, Masken auf der Ersatzbank, Torhymnen © imago images 1/11 Die DFL hat sich vor dem Bundesliga-Restart in einem Rundschreiben an die 36 Teams gewandt und Verhaltensmaßnahmen für den Umgang mit Covid-19 festgelegt. Folgende Punkte müssen die Mannschaften laut Bild ab dem 16. Mai beachten. © imago images 2/11 Die DFL schreibt: "Verhalten bei Torerzielung ist zu beachten: gemeinsames Jubeln, Abklatschen und Umarmungen sind zu unterlassen. Kurzer Ellenbogen- oder Fußkontakt ist erlaubt." © imago images 3/11 Auch bei Einwechslungen soll auf das obligatorische Abklatschen verzichtet werden, um die Übertragung von Körperflüssigkeiten zu verhindern. © imago images 4/11 Auf dem Spielfeld gilt: Rudelbildungen sollen nach Möglichkeit vermieden werden, auch das Spucken auf den Rasen stellt eine erhöhte Infektionsgefährdung dar und demnach nach Möglichkeit einzustellen. © imago images 5/11 Ein neues Bild auch beim Einlaufen der Mannschaften: Dabei werden die Teams das Spielfeld zeitversetzt betreten. Gänzlich fehlen werden Maskottchen und Einlaufkinder. Auch bei der Platzwahl gibt es keinen Handschlag und ebenso keine Teamfotos. © imago images 6/11 Der Aufenthalt der Spieler in den Umkleidekabinen ist „auf ein notwendiges Minimum zu beschränken“, auch eine konkrete Zeitangabe geht es auf dem DFL-Schreiben hervor: „30 bis 40 Minuten für den einzelnen Spieler.“ © imago images 7/11 Während bei den aktiven Spielern auf das Tragen von Masken verzichtet wird, herrscht für das Personal auf der Ersatzbank Maskenzwang. Zudem wird dort nur jeder zweite bis dritte Platz besetzt. Für das Aufwärmen darf der Gesichts-Schutz abgelegt werden. © imago images 8/11 Eine Ausnahme bilden die beiden Trainer, um dennoch mit ihren Spielern kommunizieren zu können: „Der Trainer darf den Nasen-Mund-Schutz zum Rufen von Anweisungen abnehmen, sofern er einen Mindestabstand von 1,50 m von allen anderen Personen einhält." © imago images 9/11 Ist das Spiel vorbei, ist das weitere Vorgehen klar geregelt. Laut DFL solle "auf jedweden Handshake innerhalb der eigenen Mannschaft, mit der gegnerischen Mannschaft oder dem Schiedsrichter-Team verzichtet werden". © imago images 10/11 Als Ersatz für die fehlenden Zuschauer haben unter anderem Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln das Aufstellen von Pappfiguren ins Spiel gebracht. Dies ist "bei Einhaltung des Hygienekonzepts" erlaubt. © imago images 11/11 Nicht erlaubt ist es hingegen, über die Lautsprecher künstlich Stimmung zu erzeugen. Die DFL-Vorgabe lautet: "Verzicht auf akustische Simulation von Stadionatmosphäre während des Spiels". Möglich ist hingegen "die Einspielung von Tor/Einlaufhymnen".

DFL-Konzept erhält Lob und Kritik

Die Spieler sieht der 57-Jährige einem unnötigen Risiko ausgesetzt. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Profis mit Viruslast spielten oder trainierten. Die Folge könnten bleibende Schäden am Herzen oder den Nieren sein. "Die Gesundheit der Spieler hat so gut wie keine Rolle gespielt, sie ist nur ein Nebenaspekt", sagte Lauterbach.

Völler betonte unterdessen, der Restart der Bundesliga sei beispielgebend. "Wenn wir das hinkriegen, die Saison mit diesem wirklich guten Konzept zu Ende zu spielen, macht das dem Fußball in anderen Ländern viel Hoffnung", sagte der Weltmeister von 1990. Auch der sportliche Wert sei uneingeschränkt vorhanden. "Der Meister wird zurecht Meister, genau so wird es mit der Champions-League-Qualifikation sein, mit der Europa-League-Qualifikation, mit dem Klassenerhalt und dem Abstieg", sagte Völler: "Alles wird korrekt entschieden, vielleicht noch sauberer als sonst."

Für das DFL-Konzept hatte es neben weiterer Kritik zuletzt auch mehrfach Lob gegeben, unter anderem aus der Sportwelt. Handball-Boss Frank Bohmann bezeichnete es im SID-Gespräch etwa als "das derzeit maximal Machbare" für den Sport, es sei vorbildlich für den europäischen Markt und selbst für US-amerikanische Profiligen.