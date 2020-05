Werder Bremen - Marco Bode kritisiert DFL: Entscheidung kann man nicht "en passant" treffen

Werder Bremens Aufsichtsratschef Marco Bode hat das Präsidium der Deutsche Fußball Liga (DFL) deutlich kritisiert. Dem Europameister von 1996 missfallen Form und Inhalt des Vorstoßes zur Regelung eines möglichen Saisonabbruchs.

"Eine solche Entscheidung kann man nicht en passant mal eben so treffen, sondern müsste sie sorgfältig vorbereiten, alle Vor- und Nachteile abwägen", sagte Bode laut kicker in einer telefonischen Medienrunde: "Das ist aus unserer Sicht nicht geschehen. Deshalb haben wir uns dafür eingesetzt, dass eine solche Ad-hoc-Entscheidung jetzt nicht getroffen wird."

Bei den Bundesliga-Klubs herrscht offenbar Uneinigkeit über die Frage des Auf- und Abstiegs, sollte die Saison vorzeitig beendet werden müssen. Dem kicker zufolge votierten bei der Abstimmung am Mittwoch acht Vereine gegen den Antrag des DFL-Präsidiums, auch im Falle eines Saisonabbruchs "am Grundprinzip eines sportlichen Auf- und Abstiegs zwischen der Bundesliga und der 2. Bundesliga und zwischen der 2. Bundesliga und der 3. Liga unter Beibehaltung der Anzahl von jeweils 18 Klubs" festzuhalten.

DFL-Empfehlungen für den Bundesliga-Restart: Fuß-Jubel, Masken auf der Ersatzbank, Torhymnen © imago images 1/11 Die DFL hat sich vor dem Bundesliga-Restart in einem Rundschreiben an die 36 Teams gewandt und Verhaltensmaßnahmen für den Umgang mit Covid-19 festgelegt. Folgende Punkte müssen die Mannschaften laut Bild ab dem 16. Mai beachten. © imago images 2/11 Die DFL schreibt: "Verhalten bei Torerzielung ist zu beachten: gemeinsames Jubeln, Abklatschen und Umarmungen sind zu unterlassen. Kurzer Ellenbogen- oder Fußkontakt ist erlaubt." © imago images 3/11 Auch bei Einwechslungen soll auf das obligatorische Abklatschen verzichtet werden, um die Übertragung von Körperflüssigkeiten zu verhindern. © imago images 4/11 Auf dem Spielfeld gilt: Rudelbildungen sollen nach Möglichkeit vermieden werden, auch das Spucken auf den Rasen stellt eine erhöhte Infektionsgefährdung dar und demnach nach Möglichkeit einzustellen. © imago images 5/11 Ein neues Bild auch beim Einlaufen der Mannschaften: Dabei werden die Teams das Spielfeld zeitversetzt betreten. Gänzlich fehlen werden Maskottchen und Einlaufkinder. Auch bei der Platzwahl gibt es keinen Handschlag und ebenso keine Teamfotos. © imago images 6/11 Der Aufenthalt der Spieler in den Umkleidekabinen ist „auf ein notwendiges Minimum zu beschränken“, auch eine konkrete Zeitangabe geht es auf dem DFL-Schreiben hervor: „30 bis 40 Minuten für den einzelnen Spieler.“ © imago images 7/11 Während bei den aktiven Spielern auf das Tragen von Masken verzichtet wird, herrscht für das Personal auf der Ersatzbank Maskenzwang. Zudem wird dort nur jeder zweite bis dritte Platz besetzt. Für das Aufwärmen darf der Gesichts-Schutz abgelegt werden. © imago images 8/11 Eine Ausnahme bilden die beiden Trainer, um dennoch mit ihren Spielern kommunizieren zu können: „Der Trainer darf den Nasen-Mund-Schutz zum Rufen von Anweisungen abnehmen, sofern er einen Mindestabstand von 1,50 m von allen anderen Personen einhält." © imago images 9/11 Ist das Spiel vorbei, ist das weitere Vorgehen klar geregelt. Laut DFL solle "auf jedweden Handshake innerhalb der eigenen Mannschaft, mit der gegnerischen Mannschaft oder dem Schiedsrichter-Team verzichtet werden". © imago images 10/11 Als Ersatz für die fehlenden Zuschauer haben unter anderem Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln das Aufstellen von Pappfiguren ins Spiel gebracht. Dies ist "bei Einhaltung des Hygienekonzepts" erlaubt. © imago images 11/11 Nicht erlaubt ist es hingegen, über die Lautsprecher künstlich Stimmung zu erzeugen. Die DFL-Vorgabe lautet: "Verzicht auf akustische Simulation von Stadionatmosphäre während des Spiels". Möglich ist hingegen "die Einspielung von Tor/Einlaufhymnen".

Bode kritisiert DFL-Antrag: "Für viel Unruhe gesorgt"

Bode betonte, dass Werder nicht nur mit Paderborn ein weiterer Abstiegskandidat, sondern auch Bayern München und Borussia Mönchengladbach zur Seite gestanden hätten. Es gelte mehrere Optionen zu prüfen, meinte der frühere Stürmer, der den entstandenen Wirbel bedauerte. "Bislang hatten durch die Unsicherheit alle an einem Strang gezogen", sagte er. Der Antrag habe nun "für viel Unruhe gesorgt und eine Diskussion entfacht".

Die endgültige Entscheidung soll um eine Woche vertagt werden.

Ebenfalls abgestimmt wurde darüber, ob die Saison auch über den 30. Juni hinaus zu Ende gebracht werden darf. Hier stimmten 17 Vereine dafür, nur Fortuna Düsseldorf dagegen.

"Bei uns laufen 17 Verträge aus. Die Rechtslage ist uns zu unsicher", so Thomas Röttgermann von der Fortuna gegenüber der Bild. "Was machen wir, wenn zum Beispiel Stuttgart unseren Spieler Erik Thommy dann während der Saison zurück haben will? Das wäre Wettbewerbsverzerrung."